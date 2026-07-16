Philips Kazakhstan LLP office is in Almaty city of the Republic of Kazakhstan.
Regional subordination to Office Philips Russia, Moscow, Russian Federation.
Office address: PHILIPS KAZAKHSTAN LLP
Republic of Kazakhstan, Almaty, 050008, str. Manasa, 32a, business center “SAT”, office 503
Тел.: +7 727 330 72 18
E-mail: [email protected]
Казахстан
ТОО "TND"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Казахстан, 050050, г. Алматы, пр. Райымбека 169/1
Тел.: (727) 250 71 94
Факс.: (727) 250 71 95
E-mail: [email protected]
Сайт: www.tnd.kz
Казахстан
TND LLP
X-ray equipment, interventional catheter therapy, computer and magnetic resonance imaging, nuclear medicine, ultrasound equipment, cardio-monitoring equipment, information technology in healthcare, equipment for diagnosis and therapy of sleep apnea, equipment for respiratory therapy, service maintenance of medical equipment Philips "Healthcare" ".
Address: Kazakhstan, 050050, Almaty, Ave. Rayymbek 169/1
Tel.: (727) 250 71 94
Fax: (727) 250 71 95
E-mail: [email protected]
Site: www.tnd.kz
ТОО "OPTONIC"
Рентген оборудование, интервенционная катетерная терапия, компьютерная и магнитно-резонансная томография, ядерная медицина, ультразвуковое оборудование, кардио-мониторинговое оборудование, информационные технологии в здравоохранении, оборудование для диагностики и терапии апноэ сна, оборудование для респираторной терапии, сервисное обслуживание медицинского оборудования Philips "Здравоохранение".
Адрес: Республика Казахстан, город Нур-Султан, район Есиль, улица Керей, Жанибек Хандар, дом 5, н.п.42, почтовый индекс 010000
Тел: +7 7172 57-77-84
E-mail: [email protected]
Сайт: http://www.optonic.kz/
Tel: +7 7172 57-77-84
OPTONIC LLP
X-ray equipment, interventional catheter therapy, computer and magnetic resonance imaging, nuclear medicine, ultrasound equipment, cardio-monitoring equipment, information technology in healthcare, equipment for diagnosis and therapy of sleep apnea, equipment for respiratory therapy, service maintenance of medical equipment Philips "Healthcare"
Address: Republic of Kazakhstan, city of Nur-Sultan, Esil district, Kerey Street, Zhanibek Khandar, house 5, N.P.42, Postal Index 010000
Tel: +7 7172 57-77-84
E-mail: [email protected]
Site: http://www.optonic.kz/
Tel: +7 7172 57-77-84