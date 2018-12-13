Индекс здоровья будущего 2017 

Население России считает медицинскую помощь гораздо менее доступной, чем она есть в реальности. Рядовые граждане и медицинские работники обозначают ограниченность доступа к определенным медицинским ресурсам, особенно это касается сферы лечения (42% и 50%) и ухода на дому (32% и 34%).