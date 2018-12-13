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Индекс здоровья будущего 2017: Ключевые факты исследования в России в 2017 году

Индекс здоровья будущего 2017 

Ключевые факты исследования в России в 2017 году 

 
Отчет по России, 2017

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96%

работников здравоохранения в России и 56% рядовых граждан оценивают состояние здоровья населения как «неудовлетворительное». В среднем по 19 странам оценку «хорошо» или «очень хорошо» ставит 60% медицинских специалистов. 

62%

работников российского здравоохранения уверены, что основное внимание в работе должно уделяться не лечению, а профилактике социально значимых заболеваний. 60% рядовых граждан, напротив, считают, что необходимо сосредоточиться на лечении больных.

85%

опрошенных представителей профессионального медицинского сообщества видят большой потенциал и положительный эффект от использования цифровых технологий и носимых устройств для повышения эффективности системы здравоохранения, и с ними согласны 57% населения.

Население России считает медицинскую помощь гораздо менее доступной, чем она есть в реальности. Рядовые граждане и медицинские работники обозначают ограниченность доступа к определенным медицинским ресурсам, особенно это касается сферы лечения (42% и 50%) и ухода на дому (32% и 34%).

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