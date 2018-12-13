«Индекс здоровья будущего» 2018 часть I

Ключевым параметром исследования «Индекс здоровья будущего» в 2018 году стал показатель ценности здравоохранения, который измеряет входящие в него факторы систем здравоохранения на развитых и развивающихся рынках. Отчет также содержит мнения ведущих экспертов в сфере здравоохранения и практические рекомендации, как повысить эффективность и доступность медицинской помощи в разных странах.
Принимая во внимание старение населения, рост числа хронических заболеваний и государственных расходов, профессиональное сообщество и представители индустрии по всему миру ищут возможности создать эффективную ориентированную на результат систему здравоохранения. Компания Philips содействует этому процессу и разрабатывает цифровые технологии, которые смогут не только отвечать актуальным вызовам, но и предвосхищать их. Мы рады поделиться новыми данными исследования «Индекс здоровья будущего». Благодаря проведенному опросу в нашем распоряжении есть ценные выводы о том, насколько эффективно выполняют свои функции системы здравоохранения в разных странах, в том числе и в России. Они позволяют оценить, в каком направлении необходимо двигаться и какие факторы могут оказать влияние на повышение качества и эффективности системы здравоохранения».
Дмитрий Лисогор
Директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ
Согласно результатам исследования «Индекс здоровья будущего», российский показатель ценности системы здравоохранения находится чуть ниже среднего значения по 16 странам (40,90 баллов против средней цифры 43,48 по 16 странам). Такой показатель обусловлен достаточно высокой в России доступностью медицинской помощи (63,58 баллов против 50,91 в среднем) и в тоже время незначительным уровнем удовлетворенности медицинскими услугами (31,75 баллов против 52.85). Работники здравоохранения в меньшей степени удовлетворены тем, насколько российская система здравоохранения отвечает потребностям пациентов (только 28% выразили удовлетворенность), что резко расходится с результатами стран-лидеров, таких как Саудовская Аравия (82%) и Сингапур (82%). Сравнительно низкий показатель удовлетворенности медицинскими услугами отмечают и сами россияне – только 25% граждан считают, что система здравоохранения отвечает их потребностям (по сравнению с самым высоким показателем (65%) среди опрошенных в Индии). Несмотря на это, только половина опрошенных медицинских работников (51%) и основного населения (49%) доверяют российской системе здравоохранения. В Испании этот показатель значительно выше – 91% медицинских работников и 72% основного населения доверяют системе здравоохранения. Показатель эффективности здравоохранения (а именно соотношения затрат к результатам лечения пациентов в России) находится наравне со средним значением по 16 странам (27,38 баллов против 26,69). При этом есть возможности для улучшения результатов лечения пациентов. В реальности же высокая позиция нашей страны обусловлена низкими расходами на здравоохранение в процентах от ВВП (7,1% против 9% в среднем1). Повысить эффективность медицинской помощи позволит переход к ценностно-ориентированной модели здравоохранения и внедрение цифровых технологий в работу лечебных учреждений. Сфера сбора данных в здравоохранении в России активно развивается, в пользу этого говорит внедрение электронной медицинской карты (ЭМК). Тем не менее, с точки зрения использования носимых медицинских устройств и искусственного интеллекта есть возможности для роста – в России этот показатель ниже среднего значения по 16 странам. Согласно данным исследования «Индекс здоровья будущего», технологическая инфраструктура в России развита благодаря высоким показателям распространения интернета2 (76% против 74% в среднем) и его скорости3 (11 907 кбит/с против 10 498 кбит/с в среднем). При этом, отсутствие телемедицинских решений и персонала замедляет процесс перехода на ценностно-ориентированную модель. Показатель расходов на телемедицину в России ниже средней цифры по 16 странам4 (5,32$ на душу населения против в 25,09$). Уровень внедрения технологий телемедицины (8,69 баллов против средней цифры 25,52) и визуализации (4,67 баллов против средней цифры 19,31) в России гораздо ниже среднего показателя по 16 странам, что оставляет возможности для повышения качества оказания помощи пациентам.
Согласно результатам исследования «Индекс здоровья будущего», российский показатель ценности системы здравоохранения находится чуть ниже среднего значения по 16 странам (40,90 баллов против средней цифры 43,48 по 16 странам). Такой показатель обусловлен достаточно высокой в России доступностью медицинской помощи (63,58 баллов против 50,91 в среднем) и в тоже время незначительным уровнем удовлетворенности медицинскими услугами (31,75 баллов против 52.85).
Работники здравоохранения в меньшей степени удовлетворены тем, насколько российская система здравоохранения отвечает потребностям пациентов (только 28% выразили удовлетворенность), что резко расходится с результатами стран-лидеров, таких как Саудовская Аравия (82%) и Сингапур (82%). Сравнительно низкий показатель удовлетворенности медицинскими услугами отмечают и сами россияне – только 25% граждан считают, что система здравоохранения отвечает их потребностям (по сравнению с самым высоким показателем (65%) среди опрошенных в Индии). Несмотря на это, только половина опрошенных медицинских работников (51%) и основного населения (49%) доверяют российской системе здравоохранения. В Испании этот показатель значительно выше – 91% медицинских работников и 72% основного населения доверяют системе здравоохранения.
Показатель эффективности здравоохранения (а именно соотношения затрат к результатам лечения пациентов в России) находится наравне со средним значением по 16 странам (27,38 баллов против 26,69). При этом есть возможности для улучшения результатов лечения пациентов. В реальности же высокая позиция нашей страны обусловлена низкими расходами на здравоохранение в процентах от ВВП (7,1% против 9% в среднем1). Повысить эффективность медицинской помощи позволит переход к ценностно-ориентированной модели здравоохранения и внедрение цифровых технологий в работу лечебных учреждений. Сфера сбора данных в здравоохранении в России активно развивается, в пользу этого говорит внедрение электронной медицинской карты (ЭМК). Тем не менее, с точки зрения использования носимых медицинских устройств и искусственного интеллекта есть возможности для роста – в России этот показатель ниже среднего значения по 16 странам.
Согласно данным исследования «Индекс здоровья будущего», технологическая инфраструктура в России развита благодаря высоким показателям распространения интернета2 (76% против 74% в среднем) и его скорости3 (11 907 кбит/с против 10 498 кбит/с в среднем). При этом, отсутствие телемедицинских решений и персонала замедляет процесс перехода на ценностно-ориентированную модель. Показатель расходов на телемедицину в России ниже средней цифры по 16 странам4 (5,32$ на душу населения против в 25,09$). Уровень внедрения технологий телемедицины (8,69 баллов против средней цифры 25,52) и визуализации (4,67 баллов против средней цифры 19,31) в России гораздо ниже среднего показателя по 16 странам, что оставляет возможности для повышения качества оказания помощи пациентам.
Одним из наиболее важных выводов исследования в 2018 году является наличие прямой взаимосвязи между показателем ценности системы здравоохранения и уровнем внедрения цифровых технологий в работу лечебных учреждений. Это вывод говорит о том, что интеграция цифровых решений в работу лечебных учреждений может помочь переходу стран к ценностно-ориентированной модели медицины. В странах с такой моделью государство платит за результат его лечения, а не за оказанные медицинские услуги. Такой подход позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи, оптимизировать расходы и снизить нагрузку на системы здравоохранения. Приверженность такой модели демонстрируют Сингапур, Швеция и Нидерланды. Эти страны также активно внедряют в работу своих лечебных учреждений цифровые технологии для сбора, хранения и аналитики медицинских данных. Несмотря на наличие корреляции между благосостоянием страны, уровнем развития технологий и готовностью оказывать качественные эффективные медицинские услуги, ни одна мировая система здравоохранения на текущий момент не является успешной по всем критериям опроса. Эксперты пришли к выводу, что передовой опыт разных стран позволит разными путями приблизиться к ценностно-ориентированному здравоохранению, а катализатором на этом пути должны стать цифровые технологии.
Одним из наиболее важных выводов исследования в 2018 году является наличие прямой взаимосвязи между показателем ценности системы здравоохранения и уровнем внедрения цифровых технологий в работу лечебных учреждений. Это вывод говорит о том, что интеграция цифровых решений в работу лечебных учреждений может помочь переходу стран к ценностно-ориентированной модели медицины. В странах с такой моделью государство платит за результат его лечения, а не за оказанные медицинские услуги. Такой подход позволяет улучшить качество оказания медицинской помощи, оптимизировать расходы и снизить нагрузку на системы здравоохранения. Приверженность такой модели демонстрируют Сингапур, Швеция и Нидерланды. Эти страны также активно внедряют в работу своих лечебных учреждений цифровые технологии для сбора, хранения и аналитики медицинских данных.
Несмотря на наличие корреляции между благосостоянием страны, уровнем развития технологий и готовностью оказывать качественные эффективные медицинские услуги, ни одна мировая система здравоохранения на текущий момент не является успешной по всем критериям опроса. Эксперты пришли к выводу, что передовой опыт разных стран позволит разными путями приблизиться к ценностно-ориентированному здравоохранению, а катализатором на этом пути должны стать цифровые технологии.
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