«Индекс здоровья будущего» 2018 часть I

Выводы исследования Philips «Индекс здоровья будущего»

Согласно результатам исследования «Индекс здоровья будущего», российский показатель ценности системы здравоохранения находится чуть ниже среднего значения по 16 странам (40,90 баллов против средней цифры 43,48 по 16 странам). Такой показатель обусловлен достаточно высокой в России доступностью медицинской помощи (63,58 баллов против 50,91 в среднем) и в тоже время незначительным уровнем удовлетворенности медицинскими услугами (31,75 баллов против 52.85). Работники здравоохранения в меньшей степени удовлетворены тем, насколько российская система здравоохранения отвечает потребностям пациентов (только 28% выразили удовлетворенность), что резко расходится с результатами стран-лидеров, таких как Саудовская Аравия (82%) и Сингапур (82%). Сравнительно низкий показатель удовлетворенности медицинскими услугами отмечают и сами россияне – только 25% граждан считают, что система здравоохранения отвечает их потребностям (по сравнению с самым высоким показателем (65%) среди опрошенных в Индии). Несмотря на это, только половина опрошенных медицинских работников (51%) и основного населения (49%) доверяют российской системе здравоохранения. В Испании этот показатель значительно выше – 91% медицинских работников и 72% основного населения доверяют системе здравоохранения. Показатель эффективности здравоохранения (а именно соотношения затрат к результатам лечения пациентов в России) находится наравне со средним значением по 16 странам (27,38 баллов против 26,69). При этом есть возможности для улучшения результатов лечения пациентов. В реальности же высокая позиция нашей страны обусловлена низкими расходами на здравоохранение в процентах от ВВП (7,1% против 9% в среднем1). Повысить эффективность медицинской помощи позволит переход к ценностно-ориентированной модели здравоохранения и внедрение цифровых технологий в работу лечебных учреждений. Сфера сбора данных в здравоохранении в России активно развивается, в пользу этого говорит внедрение электронной медицинской карты (ЭМК). Тем не менее, с точки зрения использования носимых медицинских устройств и искусственного интеллекта есть возможности для роста – в России этот показатель ниже среднего значения по 16 странам. Согласно данным исследования «Индекс здоровья будущего», технологическая инфраструктура в России развита благодаря высоким показателям распространения интернета2 (76% против 74% в среднем) и его скорости3 (11 907 кбит/с против 10 498 кбит/с в среднем). При этом, отсутствие телемедицинских решений и персонала замедляет процесс перехода на ценностно-ориентированную модель. Показатель расходов на телемедицину в России ниже средней цифры по 16 странам4 (5,32$ на душу населения против в 25,09$). Уровень внедрения технологий телемедицины (8,69 баллов против средней цифры 25,52) и визуализации (4,67 баллов против средней цифры 19,31) в России гораздо ниже среднего показателя по 16 странам, что оставляет возможности для повышения качества оказания помощи пациентам.