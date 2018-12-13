«Индекс здоровья будущего» 2018 часть III

Третья часть международного исследования «Индекс здоровья будущего» представляет выводы о роли телемедицинских услуг в развитии системы здравоохранения, рассматривает готовность россиян к использованию современных технологий в здравоохранении, а также барьеры, которые препятствуют развитию телемедицины в России. Телемедицина представляет собой использование компьютерных и коммуникационных технологий для оказания услуг в сфере здравоохранения. Применение этих решений позволит повысить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, улучшить результаты лечения и качество обслуживания, сократить затраты, а также создать комфортные условия для работы персонала клиники.
Третья часть международного исследования «Индекс здоровья будущего» представляет выводы о роли телемедицинских услуг в развитии системы здравоохранения, рассматривает готовность россиян к использованию современных технологий в здравоохранении, а также барьеры, которые препятствуют развитию телемедицины в России.
Телемедицина представляет собой использование компьютерных и коммуникационных технологий для оказания услуг в сфере здравоохранения. Применение этих решений позволит повысить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, улучшить результаты лечения и качество обслуживания, сократить затраты, а также создать комфортные условия для работы персонала клиники.
Медицинское сообщество осознает необходимость повсеместного внедрения интегрированных цифровых технологий.
Медицинское сообщество осознает необходимость повсеместного внедрения интегрированных цифровых технологий.
82% населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Обсуждение результатов медицинских осмотров (46%) и получение общих рекомендаций по здоровью (44%) были наиболее часто упоминаемыми ситуациями, в которых россияне были бы готовы воспользоваться удаленной консультацией. 80% респондентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг. По данным исследования, представители населения согласны с тем, что у них есть доступ к медикаментам и лечению для того, чтобы предотвратить заболевание (61%), медицинским обследованиям для постановки диагноза (59%) или информации/ресурсам, необходимым для соблюдения здорового образа жизни (56%). При этом только 42% респондентов считают, что им доступно лечение, необходимое для любых текущих или будущих заболеваний. В этом случае удаленная консультация с врачом может помочь населению России.
82% населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Обсуждение результатов медицинских осмотров (46%) и получение общих рекомендаций по здоровью (44%) были наиболее часто упоминаемыми ситуациями, в которых россияне были бы готовы воспользоваться удаленной консультацией.
80% респондентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг.
По данным исследования, представители населения согласны с тем, что у них есть доступ к медикаментам и лечению для того, чтобы предотвратить заболевание (61%), медицинским обследованиям для постановки диагноза (59%) или информации/ресурсам, необходимым для соблюдения здорового образа жизни (56%). При этом только 42% респондентов считают, что им доступно лечение, необходимое для любых текущих или будущих заболеваний. В этом случае удаленная консультация с врачом может помочь населению России.
Российские медицинские работники отмечают следующие сложности:
Российские медицинские работники отмечают следующие сложности:
Высокая стоимость услуг
Высокая стоимость услуг
Низкое качество коммуникационного оборудования и технологи
Низкое качество коммуникационного оборудования и технологи
Обучение использованию технологий
Обучение использованию технологий
Бюрократизация здравоохранения
Бюрократизация здравоохранения
Человеческий фактор» препятствует использованию телемедицинских услуг, поскольку лишь малая доля респондентов полагает, что сегодня врачи-роботы (7%) или применение голографических технологий для удаленных консультаций на дому (9%) могут оказать наибольшее влияние на улучшение качества медицинской помощи, если бы они были доступны. Это говорит о том, что хотя россияне готовы пользоваться инновационными решениями в сфере здравоохранения, они ценят живое и очное общение с врачом. Еще одним препятствием является нежелание людей делиться конфиденциальной информацией. Так, исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что население России в целом не склонно доверять свои персональные данные индустрии здравоохранения (только 20% доверяют свои личные данные медицинским организациям больше, чем остальным). Для сравнения, доля респондентов, которые готовы доверять персональную информацию банковскому сектору, составила 39%.
Человеческий фактор» препятствует использованию телемедицинских услуг, поскольку лишь малая доля респондентов полагает, что сегодня врачи-роботы (7%) или применение голографических технологий для удаленных консультаций на дому (9%) могут оказать наибольшее влияние на улучшение качества медицинской помощи, если бы они были доступны. Это говорит о том, что хотя россияне готовы пользоваться инновационными решениями в сфере здравоохранения, они ценят живое и очное общение с врачом.
Еще одним препятствием является нежелание людей делиться конфиденциальной информацией. Так, исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что население России в целом не склонно доверять свои персональные данные индустрии здравоохранения (только 20% доверяют свои личные данные медицинским организациям больше, чем остальным). Для сравнения, доля респондентов, которые готовы доверять персональную информацию банковскому сектору, составила 39%.
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