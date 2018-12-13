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Индекс здоровья будущего 2018 часть III: 82% россиян готовы консультироваться с врачом дистанционно

«Индекс здоровья будущего» 2018 часть III

82% россиян готовы консультироваться с врачом дистанционно

 
Отчет по России, 2018 часть III

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Третья часть международного исследования «Индекс здоровья будущего» представляет выводы о роли телемедицинских услуг в развитии системы здравоохранения, рассматривает готовность россиян к использованию современных технологий в здравоохранении, а также барьеры, которые препятствуют развитию телемедицины в России.

 

Телемедицина представляет собой использование компьютерных и коммуникационных технологий для оказания услуг в сфере здравоохранения. Применение этих решений позволит повысить доступ к высокотехнологичной медицинской помощи, улучшить результаты лечения и качество обслуживания, сократить затраты, а также создать комфортные условия для работы персонала клиники.

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Готовность российских врачей и пациентов использовать телемедицинские услуги

Медицинское сообщество осознает необходимость повсеместного внедрения интегрированных цифровых технологий. 

 

82% населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Обсуждение результатов медицинских осмотров (46%) и получение общих рекомендаций по здоровью (44%) были наиболее часто упоминаемыми ситуациями, в которых россияне были бы готовы воспользоваться удаленной консультацией.

 

80% респондентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг.

 

По данным исследования, представители населения согласны с тем, что у них есть доступ к медикаментам и лечению для того, чтобы предотвратить заболевание (61%), медицинским обследованиям для постановки диагноза (59%) или информации/ресурсам, необходимым для соблюдения здорового образа жизни (56%). При этом только 42% респондентов считают, что им доступно лечение, необходимое для любых текущих или будущих заболеваний. В этом случае удаленная консультация с врачом может помочь населению России.

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Барьеры на пути развития телемедицины в России

Российские медицинские работники отмечают следующие сложности:

 

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50%

опрошенных

Высокая стоимость услуг

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45%

опрошенных

Низкое качество коммуникационного оборудования и технологи

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42%

опрошенных

Обучение использованию технологий

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35%

опрошенных

Бюрократизация здравоохранения

Человеческий фактор» препятствует использованию телемедицинских услуг, поскольку лишь малая доля респондентов полагает, что сегодня врачи-роботы (7%) или применение голографических технологий для удаленных консультаций на дому (9%) могут оказать наибольшее влияние на улучшение качества медицинской помощи, если бы они были доступны. Это говорит о том, что хотя россияне готовы пользоваться инновационными решениями в сфере здравоохранения, они ценят живое и очное общение с врачом.

 

Еще одним препятствием является нежелание людей делиться конфиденциальной информацией. Так, исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что население России в целом не склонно доверять свои персональные данные индустрии здравоохранения (только 20% доверяют свои личные данные медицинским организациям больше, чем остальным). Для сравнения, доля респондентов, которые готовы доверять персональную информацию банковскому сектору, составила 39%.

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