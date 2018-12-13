«Индекс здоровья будущего» 2018 часть III

82% населения России были бы готовы дистанционно консультироваться с врачом в определенных жизненных ситуациях. Обсуждение результатов медицинских осмотров (46%) и получение общих рекомендаций по здоровью (44%) были наиболее часто упоминаемыми ситуациями, в которых россияне были бы готовы воспользоваться удаленной консультацией. 80% респондентов полагают, что интегрированные цифровые технологии важны для повышения качества этих услуг. По данным исследования, представители населения согласны с тем, что у них есть доступ к медикаментам и лечению для того, чтобы предотвратить заболевание (61%), медицинским обследованиям для постановки диагноза (59%) или информации/ресурсам, необходимым для соблюдения здорового образа жизни (56%). При этом только 42% респондентов считают, что им доступно лечение, необходимое для любых текущих или будущих заболеваний. В этом случае удаленная консультация с врачом может помочь населению России.