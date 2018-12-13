«Индекс здоровья будущего» 2018 часть II 

Вторая часть исследования «Индекс здоровья будущего» посвящена ключевой роли электронных медицинских карт (ЭМК), носимых устройств и технологий искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного обмена информацией в сфере здравоохранения. Кроме того, исследование содержит рекомендации по обеспечению безопасного использования медицинских данных. Электронные медицинские карты, основанные на стандартизированных протоколах, помогают облегчить процесс сбора и обмена данными пациентов. Технологии искусственного интеллекта упрощают процесс обработки информации и способствуют более быстрой и точной постановке диагноза и лучшим результатам лечения. Анализ данных и искусственный интеллект способны выявить закономерности, которые могут быть полезны как медицинским работникам, так и пациентам. С помощью носимых устройств люди ведут здоровый образ жизни и могут обмениваться информацией с лечащим врачом. Возможности этих технологий могут применяться на всех этапах оказания медицинской помощи: от выявления трендов о состоянии здоровья целого населения до более точной диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
Вторая часть исследования «Индекс здоровья будущего» посвящена ключевой роли электронных медицинских карт (ЭМК), носимых устройств и технологий искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного обмена информацией в сфере здравоохранения. Кроме того, исследование содержит рекомендации по обеспечению безопасного использования медицинских данных.
Электронные медицинские карты, основанные на стандартизированных протоколах, помогают облегчить процесс сбора и обмена данными пациентов. Технологии искусственного интеллекта упрощают процесс обработки информации и способствуют более быстрой и точной постановке диагноза и лучшим результатам лечения. Анализ данных и искусственный интеллект способны выявить закономерности, которые могут быть полезны как медицинским работникам, так и пациентам. С помощью носимых устройств люди ведут здоровый образ жизни и могут обмениваться информацией с лечащим врачом. Возможности этих технологий могут применяться на всех этапах оказания медицинской помощи: от выявления трендов о состоянии здоровья целого населения до более точной диагностики, лечения и реабилитации пациентов.
Cегодня беспрепятственный обмен данными имеет ключевое значение в сфере здравоохранения, поскольку он позволяет повысить эффективность медицинской помощи и оптимизировать работу клиник. Компания Philips разрабатывает цифровые решения, которые упрощают процесс сбора, анализа и хранения информации и обеспечивают врачам и пациентам быстрый доступ к необходимым данным. Новые результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» показывают, каким образом искусственный интеллект, электронные медицинские карты и носимые устройства способны дать новый импульс развитию здравоохранения».
Дмитрий Лисогор
Директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ
Результаты исследования показали, что россияне обеспокоены безопасностью своих личных данных в здравоохранении, а 46% респондентов не испытывают доверия к тем сферам, где используется их персональная информация. Только пятая часть населения (20%) доверяет сфере здравоохранения и 18% опрошенных – страховым компаниям. Для того, чтобы обеспечить развитие программы «электронного гражданства» в стране и сделать здравоохранение ее неотъемлемой частью, необходимо предпринять шаги в сторону повышения уровня доверия граждан. На сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения о том, как должна распределяться ответственность за передачу личной информации пациентов между лечебными учреждениями. Только 4% медицинских работников полагает, что ответственность должны нести пациенты. Однако большая часть опрошенных врачей (49%), считает, что ответственность за передачу личных данных должны нести работники здравоохранения. 45% полагают, что эта обязанность лежит на обеих сторонах. Чуть более трети респондентов считают, что в настоящее время ответственность лежит на пациентах (35%) или врачах (36%), и 28% опрошенных убеждены, что ответственность разделена между ними. Это указывает на то, что могут возникнуть трудности в понимании того, как именно должен происходить обмен данными из электронных медицинских карт.
Несмотря на наличие в России единой электронной медицинской карты, показатель сбора данных находится ниже среднего значения по 16 странам (15,8 баллов против средней цифры в 23,19 баллов). Кроме того, объем российского рынка ЭМК в больницах и амбулаторных учреждениях меньше по сравнению со средним показателем в 16 странах (106,10$ на койко-место против средней цифры 2436,85$ и 0,53$ на душу населения против среднего значения 4,67$).
Результаты исследования показали, что россияне обеспокоены безопасностью своих личных данных в здравоохранении, а 46% респондентов не испытывают доверия к тем сферам, где используется их персональная информация. Только пятая часть населения (20%) доверяет сфере здравоохранения и 18% опрошенных – страховым компаниям. Для того, чтобы обеспечить развитие программы «электронного гражданства» в стране и сделать здравоохранение ее неотъемлемой частью, необходимо предпринять шаги в сторону повышения уровня доверия граждан.
На сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения о том, как должна распределяться ответственность за передачу личной информации пациентов между лечебными учреждениями. Только 4% медицинских работников полагает, что ответственность должны нести пациенты. Однако большая часть опрошенных врачей (49%), считает, что ответственность за передачу личных данных должны нести работники здравоохранения. 45% полагают, что эта обязанность лежит на обеих сторонах. Чуть более трети респондентов считают, что в настоящее время ответственность лежит на пациентах (35%) или врачах (36%), и 28% опрошенных убеждены, что ответственность разделена между ними. Это указывает на то, что могут возникнуть трудности в понимании того, как именно должен происходить обмен данными из электронных медицинских карт.
Российские граждане не часто используют цифровые медицинские технологии, особенно для ежедневного мониторинга. 52% россиян не применяли их без рекомендации врача. Население полагает, что носимые устройства реже применяются, когда пациент здоров (35%), чаще их используют по медицинским показаниям (72%), для лечения серьёзных и продолжительных заболеваний на дому (59%), диагностики патологий (67%) или профилактики, например, для вакцинации или регулярных скринингов (59%). 22% работников здравоохранения считают, что цифровые технологии применяются, когда пациент здоров, и только 64% рядовых граждан и 66% медицинских работников в России считают, что цифровые решения помогут придерживаться здорового образа жизни. Это свидетельствует о том, что необходимо обучать граждан пользоваться цифровыми технологиями для поддержания их здоровья даже в тех случаях, когда они не сталкиваются с конкретным заболеванием. Результаты опроса «Индекс здоровья будущего» показали, что далеко не все россияне готовы приобретать цифровые технологии за свой счет. 45% респондентов отметили, что будут использовать гаджеты (фитнес-трекеры или устройства мониторинга на дому), если государство возьмет на себя часть расходов на покупку этих решений, 38% опрошенных будут пользоваться ими, если получат рекомендацию врача или за них заплатит страховая компания (37%).
Российские медицинские работники отмечают, что наиболее сильное влияние на систему здравоохранения оказывают носимые гаджеты на основе ИИ (28%), технологии виртуальной реальности для обучения врачей (22%), а также инструменты для работы с медицинскими данными и получения рекомендаций на базе ИИ (18%), в том случае если на сегодняшний день они являются доступными. Население разделяет эту позицию: наиболее полезными респонденты назвали трекеры здоровья и приложения для смартфонов (33%) и инструменты на базе ИИ для получения рекомендаций и работы с медицинскими данными (19%).
Российские граждане не часто используют цифровые медицинские технологии, особенно для ежедневного мониторинга. 52% россиян не применяли их без рекомендации врача. Население полагает, что носимые устройства реже применяются, когда пациент здоров (35%), чаще их используют по медицинским показаниям (72%), для лечения серьёзных и продолжительных заболеваний на дому (59%), диагностики патологий (67%) или профилактики, например, для вакцинации или регулярных скринингов (59%). 22% работников здравоохранения считают, что цифровые технологии применяются, когда пациент здоров, и только 64% рядовых граждан и 66% медицинских работников в России считают, что цифровые решения помогут придерживаться здорового образа жизни. Это свидетельствует о том, что необходимо обучать граждан пользоваться цифровыми технологиями для поддержания их здоровья даже в тех случаях, когда они не сталкиваются с конкретным заболеванием.
Результаты опроса «Индекс здоровья будущего» показали, что далеко не все россияне готовы приобретать цифровые технологии за свой счет. 45% респондентов отметили, что будут использовать гаджеты (фитнес-трекеры или устройства мониторинга на дому), если государство возьмет на себя часть расходов на покупку этих решений, 38% опрошенных будут пользоваться ими, если получат рекомендацию врача или за них заплатит страховая компания (37%).
Во второй части исследования «Индекс здоровья будущего» были представлены ключевые рекомендации по сбору, обмену и хранению медицинских данных, придерживаясь которых страны смогут ускорить процесс перехода к ценностно-ориентированной модели здравоохранения. Согласно этим рекомендациям, необходимо соблюдать баланс в области защиты и регулирования данных, важно проводить обучение врачей работе с новыми технологиями, поскольку лишь 47% опрошенных медицинских работников и 24% населения знают о цифровых решениях в медицине. Кроме того, необходимо упорядочить процесс использования и сбора личной информации пациентов. Так, страны, в которых клиники используют универсальные ЭМК, демонстрируют более высокий показатель ценности системы здравоохранения (47,29 баллов против 39,67 в среднем по 16 странам) и уровень доверия к ней (67,79 баллов против 62,99 в среднем).
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