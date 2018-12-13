«Индекс здоровья будущего» 2018 часть II 

Роль электронных медицинских карт и защита пациентских данных



Несмотря на наличие в России единой электронной медицинской карты, показатель сбора данных находится ниже среднего значения по 16 странам (15,8 баллов против средней цифры в 23,19 баллов). Кроме того, объем российского рынка ЭМК в больницах и амбулаторных учреждениях меньше по сравнению со средним показателем в 16 странах (106,10$ на койко-место против средней цифры 2436,85$ и 0,53$ на душу населения против среднего значения 4,67$). Результаты исследования показали, что россияне обеспокоены безопасностью своих личных данных в здравоохранении, а 46% респондентов не испытывают доверия к тем сферам, где используется их персональная информация. Только пятая часть населения (20%) доверяет сфере здравоохранения и 18% опрошенных – страховым компаниям. Для того, чтобы обеспечить развитие программы «электронного гражданства» в стране и сделать здравоохранение ее неотъемлемой частью, необходимо предпринять шаги в сторону повышения уровня доверия граждан. На сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения о том, как должна распределяться ответственность за передачу личной информации пациентов между лечебными учреждениями. Только 4% медицинских работников полагает, что ответственность должны нести пациенты. Однако большая часть опрошенных врачей (49%), считает, что ответственность за передачу личных данных должны нести работники здравоохранения. 45% полагают, что эта обязанность лежит на обеих сторонах. Чуть более трети респондентов считают, что в настоящее время ответственность лежит на пациентах (35%) или врачах (36%), и 28% опрошенных убеждены, что ответственность разделена между ними. Это указывает на то, что могут возникнуть трудности в понимании того, как именно должен происходить обмен данными из электронных медицинских карт.