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Индекс здоровья будущего 2018 часть II: Более половины россиян не пользуются цифровыми медицинскими технологиями без рекомендации врача

«Индекс здоровья будущего» 2018 часть II 

Более половины россиян не пользуются цифровыми медицинскими технологиями без рекомендации врача

 
Отчет по России, 2018 часть II 

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Вторая часть исследования «Индекс здоровья будущего» посвящена ключевой роли электронных медицинских карт (ЭМК), носимых устройств и технологий искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного обмена информацией в сфере здравоохранения. Кроме того, исследование содержит рекомендации по обеспечению безопасного использования медицинских данных.

 

Электронные медицинские карты, основанные на стандартизированных протоколах, помогают облегчить процесс сбора и обмена данными пациентов. Технологии искусственного интеллекта упрощают процесс обработки информации и способствуют более быстрой и точной постановке диагноза и лучшим результатам лечения. Анализ данных и искусственный интеллект способны выявить закономерности, которые могут быть полезны как медицинским работникам, так и пациентам. С помощью носимых устройств люди ведут здоровый образ жизни и могут обмениваться информацией с лечащим врачом. Возможности этих технологий могут применяться на всех этапах оказания медицинской помощи: от выявления трендов о состоянии здоровья целого населения до более точной диагностики, лечения и реабилитации пациентов.

Cегодня беспрепятственный обмен данными имеет ключевое значение в сфере здравоохранения, поскольку он позволяет повысить эффективность медицинской помощи и оптимизировать работу клиник. Компания Philips разрабатывает цифровые решения, которые упрощают процесс сбора, анализа и хранения информации и обеспечивают врачам и пациентам быстрый доступ к необходимым данным. Новые результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» показывают, каким образом искусственный интеллект, электронные медицинские карты и носимые устройства способны дать новый импульс развитию здравоохранения».

Дмитрий Лисогор

Директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ

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Роль электронных медицинских карт и защита пациентских данных


Несмотря на наличие в России единой электронной медицинской карты, показатель сбора данных находится ниже среднего значения по 16 странам (15,8 баллов против средней цифры в 23,19 баллов). Кроме того, объем российского рынка ЭМК в больницах и амбулаторных учреждениях меньше по сравнению со средним показателем в 16 странах (106,10$ на койко-место против средней цифры 2436,85$ и 0,53$ на душу населения против среднего значения 4,67$).

 

Результаты исследования показали, что россияне обеспокоены безопасностью своих личных данных в здравоохранении, а 46% респондентов не испытывают доверия к тем сферам, где используется их персональная информация. Только пятая часть населения (20%) доверяет сфере здравоохранения и 18% опрошенных – страховым компаниям. Для того, чтобы обеспечить развитие программы «электронного гражданства» в стране и сделать здравоохранение ее неотъемлемой частью, необходимо предпринять шаги в сторону повышения уровня доверия граждан.

 

На сегодняшний день среди специалистов нет единого мнения о том, как должна распределяться ответственность за передачу личной информации пациентов между лечебными учреждениями. Только 4% медицинских работников полагает, что ответственность должны нести пациенты. Однако большая часть опрошенных врачей (49%), считает, что ответственность за передачу личных данных должны нести работники здравоохранения. 45% полагают, что эта обязанность лежит на обеих сторонах. Чуть более трети респондентов считают, что в настоящее время ответственность лежит на пациентах (35%) или врачах (36%), и 28% опрошенных убеждены, что ответственность разделена между ними. Это указывает на то, что могут возникнуть трудности в понимании того, как именно должен происходить обмен данными из электронных медицинских карт.

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Носимые устройства для улучшения качества медицинской помощи


Российские медицинские работники отмечают, что наиболее сильное влияние на систему здравоохранения оказывают носимые гаджеты на основе ИИ (28%), технологии виртуальной реальности для обучения врачей (22%), а также инструменты для работы с медицинскими данными и получения рекомендаций на базе ИИ (18%), в том случае если на сегодняшний день они являются доступными. Население разделяет эту позицию: наиболее полезными респонденты назвали трекеры здоровья и приложения для смартфонов (33%) и инструменты на базе ИИ для получения рекомендаций и работы с медицинскими данными (19%).

 

Российские граждане не часто используют цифровые медицинские технологии, особенно для ежедневного мониторинга. 52% россиян не применяли их без рекомендации врача. Население полагает, что носимые устройства реже применяются, когда пациент здоров (35%), чаще их используют по медицинским показаниям (72%), для лечения серьёзных и продолжительных заболеваний на дому (59%), диагностики патологий (67%) или профилактики, например, для вакцинации или регулярных скринингов (59%). 22% работников здравоохранения считают, что цифровые технологии применяются, когда пациент здоров, и только 64% рядовых граждан и 66% медицинских работников в России считают, что цифровые решения помогут придерживаться здорового образа жизни. Это свидетельствует о том, что необходимо обучать граждан пользоваться цифровыми технологиями для поддержания их здоровья даже в тех случаях, когда они не сталкиваются с конкретным заболеванием.

 

Результаты опроса «Индекс здоровья будущего» показали, что далеко не все россияне готовы приобретать цифровые технологии за свой счет. 45% респондентов отметили, что будут использовать гаджеты (фитнес-трекеры или устройства мониторинга на дому), если государство возьмет на себя часть расходов на покупку этих решений, 38% опрошенных будут пользоваться ими, если получат рекомендацию врача или за них заплатит страховая компания (37%).

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Рекомендации по работе с медицинскими данными


Во второй части исследования «Индекс здоровья будущего» были представлены ключевые рекомендации по сбору, обмену и хранению медицинских данных, придерживаясь которых страны смогут ускорить процесс перехода к ценностно-ориентированной модели здравоохранения. Согласно этим рекомендациям, необходимо соблюдать баланс в области защиты и регулирования данных, важно проводить обучение врачей работе с новыми технологиями, поскольку лишь 47% опрошенных медицинских работников и 24% населения знают о цифровых решениях в медицине. Кроме того, необходимо упорядочить процесс использования и сбора личной информации пациентов. Так, страны, в которых клиники используют универсальные ЭМК, демонстрируют более высокий показатель ценности системы здравоохранения (47,29 баллов против 39,67 в среднем по 16 странам) и уровень доверия к ней (67,79 баллов против 62,99 в среднем).

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