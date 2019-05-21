Индекс здоровья будущего 2019

52% россиян, которые применяют такие устройства, никогда не передавали данные о здоровье медицинским работникам.

31% передают данные, только когда возникает серьезная проблема.

11% респондентов почти всегда или всегда делятся данными, когда посещают лечащего врача.

5% делают это на постоянной основе, в том числе и между визитами к специалисту. Современные решения действительно могут помочь людям следить за своим здоровьем. Согласно исследованию, респонденты из Китая (80%), Саудовской Аравии (74%) и Индии (70%), которые используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения, часто отмечали, что информация, которую они получали, побудила их связаться с врачом. В России так ответили только 37% респондентов. При этом по количеству людей, которые следят за состоянием своего здоровья с помощью технологий, Россия превосходит средний показатель по 15 странам. Россияне используют цифровые медицинские технологии в первую очередь потому, что это удобно и позволяет им больше узнать о себе. Однако существует ряд проблем, которые все еще препятствуют их дальнейшему внедрению. Так, около трети респондентов (34%), которые не используют цифровые медицинские технологии и мобильные приложения, чтобы следить за показателями здоровья, отметили, что начнут применять эти решения в случае, если будут уверены в конфиденциальности личных данных, 26% респондентов – если их научат ими пользоваться, и 24% – если это порекомендует их лечащий врач. В данном случае работники сферы здравоохранения могут сыграть свою роль в ускорении внедрения и популяризации цифровых медицинских технологий среди россиян.