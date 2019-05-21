Индекс здоровья будущего 2019

Чтобы мотивировать россиян регулярно посещать врача, необходимо не только повышать качество диагностики с помощью инноваций, но и расширять доступ пациентов к их личной медицинской информации. Исследование «Индекс здоровья будущего» позволяет оценить развитие мировой системы здравоохранения и предложить рекомендации по улучшению услуг лечебных учреждений. В этом году специалисты Philips продолжили изучать влияние цифровых интегрированных технологий на медицину и выяснили, какие решения могут помочь следить за здоровьем и вовремя проходить профилактические обследования. Мы надеемся, что выводы исследования позволят по-новому взглянуть на развитие цифрового здравоохранения в России».
Дмитрий Лисогор
Директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ
Существует несколько причин, по которым у россиян нет желания посещать врачей. 33% респондентов отметили, что испытывают сложности или вообще не могут записаться на прием к доктору (средний показатель по 15 странам – 22%). 29% респондентов ответили, что для посещения определенного специалиста им нужно получить направление от терапевта (19% в среднем по 15 странам). 25% россиян не ходят к врачам, поскольку у них нет на это времени (19% в среднем по 15 странам). Телемедицина может помочь решить актуальные проблемы, из-за которых люди не желают посещать доктора, когда это нужно. Дистанционные консультации расширят доступ к врачам, что будет положительно влиять на впечатление пациента от медицинской услуги. По данным «Индекса здоровья будущего», Россия входит в число стран-участниц исследования, кто наиболее открыт для коммуникации с врачом онлайн в случае несрочных ситуаций – об этом заявили 55% российских пациентов (44% в среднем по 15 странам).
Существует несколько причин, по которым у россиян нет желания посещать врачей. 33% респондентов отметили, что испытывают сложности или вообще не могут записаться на прием к доктору (средний показатель по 15 странам – 22%). 29% респондентов ответили, что для посещения определенного специалиста им нужно получить направление от терапевта (19% в среднем по 15 странам). 25% россиян не ходят к врачам, поскольку у них нет на это времени (19% в среднем по 15 странам).
Телемедицина может помочь решить актуальные проблемы, из-за которых люди не желают посещать доктора, когда это нужно. Дистанционные консультации расширят доступ к врачам, что будет положительно влиять на впечатление пациента от медицинской услуги. По данным «Индекса здоровья будущего», Россия входит в число стран-участниц исследования, кто наиболее открыт для коммуникации с врачом онлайн в случае несрочных ситуаций – об этом заявили 55% российских пациентов (44% в среднем по 15 странам).
По данным исследования «Индекс здоровья будущего», только пятая часть опрошенных россиян часто или всегда используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для мониторинга основных показателей состояния здоровья.
По данным исследования «Индекс здоровья будущего», только пятая часть опрошенных россиян часто или всегда используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для мониторинга основных показателей состояния здоровья.
20% россиян с помощью цифровых медицинских технологий или мобильных приложений измеряют пульс, еще 20% – давление.
18% граждан применяют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для оценки физических нагрузок.
16% респондентов пользуются цифровыми технологиями или мобильными приложениями, чтобы следить за весом.
13% опрошенных применяют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для своевременного приема лекарств.
Современные решения действительно могут помочь людям следить за своим здоровьем. Согласно исследованию, респонденты из Китая (80%), Саудовской Аравии (74%) и Индии (70%), которые используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения, часто отмечали, что информация, которую они получали, побудила их связаться с врачом. В России так ответили только 37% респондентов. При этом по количеству людей, которые следят за состоянием своего здоровья с помощью технологий, Россия превосходит средний показатель по 15 странам. Россияне используют цифровые медицинские технологии в первую очередь потому, что это удобно и позволяет им больше узнать о себе. Однако существует ряд проблем, которые все еще препятствуют их дальнейшему внедрению. Так, около трети респондентов (34%), которые не используют цифровые медицинские технологии и мобильные приложения, чтобы следить за показателями здоровья, отметили, что начнут применять эти решения в случае, если будут уверены в конфиденциальности личных данных, 26% респондентов – если их научат ими пользоваться, и 24% – если это порекомендует их лечащий врач. В данном случае работники сферы здравоохранения могут сыграть свою роль в ускорении внедрения и популяризации цифровых медицинских технологий среди россиян.
Современные решения действительно могут помочь людям следить за своим здоровьем. Согласно исследованию, респонденты из Китая (80%), Саудовской Аравии (74%) и Индии (70%), которые используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения, часто отмечали, что информация, которую они получали, побудила их связаться с врачом. В России так ответили только 37% респондентов. При этом по количеству людей, которые следят за состоянием своего здоровья с помощью технологий, Россия превосходит средний показатель по 15 странам.
Россияне используют цифровые медицинские технологии в первую очередь потому, что это удобно и позволяет им больше узнать о себе. Однако существует ряд проблем, которые все еще препятствуют их дальнейшему внедрению. Так, около трети респондентов (34%), которые не используют цифровые медицинские технологии и мобильные приложения, чтобы следить за показателями здоровья, отметили, что начнут применять эти решения в случае, если будут уверены в конфиденциальности личных данных, 26% респондентов – если их научат ими пользоваться, и 24% – если это порекомендует их лечащий врач. В данном случае работники сферы здравоохранения могут сыграть свою роль в ускорении внедрения и популяризации цифровых медицинских технологий среди россиян.
Исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что респонденты из разных стран, которым доступны их цифровые медицинские карты, более довольны услугами врача и отмечают более высокое качество медицинской помощи, чем те, у которых этого доступа нет, или которые не уверены в его наличии.
Исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что респонденты из разных стран, которым доступны их цифровые медицинские карты, более довольны услугами врача и отмечают более высокое качество медицинской помощи, чем те, у которых этого доступа нет, или которые не уверены в его наличии.
В 2018 году более 15 тыс. российских медицинских организаций внедрили электронные медицинские карты2, к концу 2019 года планируется, что ЭМК появится у каждого жителя России3.
Две трети россиян (68%), у которых на данный момент нет доступа к своим цифровым медицинским картам или же они не знают точно, есть ли он, хотели бы просматривать и использовать эту информацию. При этом 13% не знают точно, хотят ли они иметь такой доступ, и 19% не хотели бы иметь доступ к ЭМК. Это говорит о том, что в России можно расширить доступ пациентам к ЭМК в целях улучшения системы здравоохранения в целом.
[1] Телемедицина здесь: как взаимодействие «врач-врач», так и «врач-пациент» [2] http://d-russia.ru/itogi-informatizatsii-zdravoohraneniya-v-2018-godu-dannye-minzdrava.html [3] https://www.m24.ru/articles/zdravoohranenie/14122016/124931?utm_source=CopyBuf
[1] Телемедицина здесь: как взаимодействие «врач-врач», так и «врач-пациент»
[2] http://d-russia.ru/itogi-informatizatsii-zdravoohraneniya-v-2018-godu-dannye-minzdrava.html
[3] https://www.m24.ru/articles/zdravoohranenie/14122016/124931?utm_source=CopyBuf
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