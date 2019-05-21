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Индекс здоровья будущего 2019

По данным исследования Philips «Индекс здоровья будущего» 2019 года, 66% россиян считают, что российское здравоохранение обеспечивает им доступ к медицинской помощи, и 50% опрошенных полагает, что им будут оказаны услуги специалистов, когда это необходимо. 42% граждан также отметили, что доступность современного оборудования в клиниках играет роль в их выборе лечебного учреждения. При этом у подавляющего большинства нет желания идти к врачу (многие россияне испытывают сложности или вообще не могут записаться на прием к врачу), даже если для этого есть веская причина. Так ответили 89% респондентов (средний показатель по 15 странам – 71%). Результаты опроса показали, что современные решения – телемедицина1, ЭМК и цифровые технологии – могут повысить доступ к качественной медицинской помощи в России, а также стимулировать граждан более ответственно относиться к своему здоровью.

Чтобы мотивировать россиян регулярно посещать врача, необходимо не только повышать качество диагностики с помощью инноваций, но и расширять доступ пациентов к их личной медицинской информации. Исследование «Индекс здоровья будущего» позволяет оценить развитие мировой системы здравоохранения и предложить рекомендации по улучшению услуг лечебных учреждений. В этом году специалисты Philips продолжили изучать влияние цифровых интегрированных технологий на медицину и выяснили, какие решения могут помочь следить за здоровьем и вовремя проходить профилактические обследования. Мы надеемся, что выводы исследования позволят по-новому взглянуть на развитие цифрового здравоохранения в России».

Дмитрий Лисогор

Директор направления цифровой медицины, медицинского мониторинга и аналитики Philips в России и СНГ

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Телемедицина может стимулировать людей чаще обращаться к врачу

33%

Испытывают сложности при записи на прием

29%

Испытывают сложности в случае необходимости посещения определенного специалиста

25%

Не посещают врачей из-за отсутсвия на то времени

Существует несколько причин, по которым у россиян нет желания посещать врачей. 33% респондентов отметили, что испытывают сложности или вообще не могут записаться на прием к доктору (средний показатель по 15 странам – 22%). 29% респондентов ответили, что для посещения определенного специалиста им нужно получить направление от терапевта (19% в среднем по 15 странам). 25% россиян не ходят к врачам, поскольку у них нет на это времени (19% в среднем по 15 странам).

 

Телемедицина может помочь решить актуальные проблемы, из-за которых люди не желают посещать доктора, когда это нужно. Дистанционные консультации расширят доступ к врачам, что будет положительно влиять на впечатление пациента от медицинской услуги. По данным «Индекса здоровья будущего», Россия входит в число стран-участниц исследования, кто наиболее открыт для коммуникации с врачом онлайн в случае несрочных ситуаций – об этом заявили 55% российских пациентов (44% в среднем по 15 странам).

Цифровые медицинские технологии помогут людям более ответственно относиться к здоровью

 

По данным исследования «Индекс здоровья будущего», только пятая часть опрошенных россиян часто или всегда используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для мониторинга основных показателей состояния здоровья. 

Access to patient's medical history - logo

20% россиян с помощью цифровых медицинских технологий или мобильных приложений измеряют пульс, еще 20% – давление.

Access to patient's medical history - logo

18% граждан применяют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для оценки физических нагрузок.

Access to patient's medical history - logo

16% респондентов пользуются цифровыми технологиями или мобильными приложениями, чтобы следить за весом.

Access to patient's medical history - logo

13% опрошенных применяют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения для своевременного приема лекарств.

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Большинство россиян никогда не делились данными о здоровье с медицинскими работниками

  • 52% россиян, которые применяют такие устройства, никогда не передавали данные о здоровье медицинским работникам.
  • 31% передают данные, только когда возникает серьезная проблема.
  • 11% респондентов почти всегда или всегда делятся данными, когда посещают лечащего врача.
  • 5% делают это на постоянной основе, в том числе и между визитами к специалисту.

 

Современные решения действительно могут помочь людям следить за своим здоровьем. Согласно исследованию, респонденты из Китая (80%), Саудовской Аравии (74%) и Индии (70%), которые используют цифровые медицинские технологии или мобильные приложения, часто отмечали, что информация, которую они получали, побудила их связаться с врачом. В России так ответили только 37% респондентов. При этом по количеству людей, которые следят за состоянием своего здоровья с помощью технологий, Россия превосходит средний показатель по 15 странам.

 

Россияне используют цифровые медицинские технологии в первую очередь потому, что это удобно и позволяет им больше узнать о себе. Однако существует ряд проблем, которые все еще препятствуют их дальнейшему внедрению. Так, около трети респондентов (34%), которые не используют цифровые медицинские технологии и мобильные приложения, чтобы следить за показателями здоровья, отметили, что начнут применять эти решения в случае, если будут уверены в конфиденциальности личных данных, 26% респондентов – если их научат ими пользоваться, и 24% – если это порекомендует их лечащий врач. В данном случае работники сферы здравоохранения могут сыграть свою роль в ускорении внедрения и популяризации цифровых медицинских технологий среди россиян.

Россияне не против получить доступ к своим ЭМК

 

Исследование «Индекс здоровья будущего» показало, что респонденты из разных стран, которым доступны их цифровые медицинские карты, более довольны услугами врача и отмечают более высокое качество медицинской помощи, чем те, у которых этого доступа нет, или которые не уверены в его наличии.

Percentage who rate their personal experience of the care they receive as good, very good or excellent

В 2018 году более 15 тыс. российских медицинских организаций внедрили электронные медицинские карты2, к концу 2019 года планируется, что ЭМК появится у каждого жителя России3.

Percentage who rate the quality of care available to them in their country as good, very good or excellent

Две трети россиян (68%), у которых на данный момент нет доступа к своим цифровым медицинским картам или же они не знают точно, есть ли он, хотели бы просматривать и использовать эту информацию. При этом 13% не знают точно, хотят ли они иметь такой доступ, и 19% не хотели бы иметь доступ к ЭМК. Это говорит о том, что в России можно расширить доступ пациентам к ЭМК в целях улучшения системы здравоохранения в целом.

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Исследование «Индекс здоровья будущего» в России

Специалисты Philips на протяжении четырех лет изучают влияние цифровых интегрированных технологий на работу врачей и удовлетворенность пациентов качеством медицинских услуг. В 2019 году в исследовании приняли участие 3 194 медицинских работника и 15 114 граждан из 15 стран. В России опрос прошли 1 013 граждан, представляющие 7 федеральных округов, в возрасте от 18 лет и старше, с образованием не ниже среднего, в основном из городской местности. На момент опроса, около 47% респондентов обращались за медицинской помощью не более 3-х месяцев назад. Также в российском опросе приняли участие 211 медицинских работников 26 специализаций, со средним опытом работы от 10 лет, из 7 федеральных округов, в основном проживающие в городах и работающие в государственных медицинских учреждениях.

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[1] Телемедицина здесь: как взаимодействие «врач-врач», так и «врач-пациент»

[2] http://d-russia.ru/itogi-informatizatsii-zdravoohraneniya-v-2018-godu-dannye-minzdrava.html

[3] https://www.m24.ru/articles/zdravoohranenie/14122016/124931?utm_source=CopyBuf

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