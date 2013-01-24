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Российская Федерация
Responses from almost 3000 younger healthcare professionals

Исследование «Индекс здоровья будущего 2020» было проведено в ноябре и декабре 2019 года во время начала  глобальной пандемии COVID-19. Это позволило отразить картину состояния систем здравоохранения накануне кризиса. Результаты исследования показывают, что еще до пандемии медицина нуждалась в радикальных изменениях. 

 

«Индекс здоровья будущего 2020» – это ценный инструмент, который может помочь выявить потребности нового поколения медицинских работников и тем самым определить, какие изменения необходимы для улучшения их условий труда и повышения удовлетворенности от работы.

К основным выводам
Sabirov
Исследование «Индекс здоровья будущего 2020» – первое глобальное исследование, посвященное опыту медицинских работников младше 40 лет. Именно от этих людей зависит, как будет развиваться медицина через 5, 10, 15 лет. Новое поколение врачей в России обладает большим потенциалом: оно богато на таланты и имеет доступ к нашей сильной научной традиции. Одна из основных задач сегодня – создать для молодых специалистов оптимальные условия для плодотворной работы, в частности, за счет внедрения современных цифровых технологий. И это, несомненно, в компетенции руководителей клиник, правительства и глав регионов».

Роман Сабиров

Управляющий партнер, член совета директоров компании Philips в России и СНГ

В 2020 году  исследование «Индекс здоровья будущего основано на данных 15 стран. Общая выборка исследования включает в себя 2867 медицинских работников в возрасте до 40 лет (весь медицинский персонал, включая врачей, медсестер, хирургов, рентгенологов и т. д.), которые получили свое первое медицинское образование или диплом медсестры/медбрата.

 

Исследование изучает вопрос о том, как поддержать и расширить возможности нового поколения медицинских работников и лидеров систем здравоохранения, которые будут оказывать медицинскую помощь в будущем.

Это первое глобальное исследование, ориентированное на новое поколение медицинских работников

 

В России было опрошено 200 молодых медицинских специалистов в возрасте от 31 до 39 лет. Среди них: 44%  - мужчины, 56% - женщины. Большинство работников – врачи общей практики (семейные врачи), терапевты, онкологи, урологи, офтальмологи и представители других специализаций. 13% респондентов – это медсестры/медбратья.73% опрошенных работают в государственных клиниках, 28% – в частных. Большинство опрошенных получили свое основное медицинское образование 10-15 лет назад. Полученные данные сравнивались со средним показателем по 15 странам, а также отдельно с показателями по странам Европы, Китаю, Индии и Бразилии. 20% опрошенных специалистов работают в Москве, 17% - в Московской области, 8% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Свердловской области. Остальные респонденты представляют другие регионы России.

Страны, которые приняли участие в исследовании

Австралия, Бразилия, Китай, Франция, Германия, Индия, Япония, Нидерланды, Польша, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Сингапур, ЮАР, США

К основным выводам
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Изучение пробелов в медицинском образовании и практике

Пробелы в неклинических навыках

Россия значительно отстает от многих стран в устранении нехватки ключевых неклинических навыков

 

Наиболее серьезные пробелы в навыках молодых российских врачей связаны с задачами делового администрирования и сложностями, которые касаются управления стрессом и психологической нагрузкой на работе.

 

Во всех странах-участницах опроса многие молодые специалисты отмечают, что медицинское образование не дало им ключевых неклинических навыков, жизненно важных для современного здравоохранения. В России примерно половина молодых врачей считают, что их образование совсем не подготовило их к выполнению административных задач. Около трети респондентов утверждают, что они вообще не были готовы справляться с ежедневным стрессом и психологическими нагрузками этой 

Процент респондентов, которые ощущают, что медицинское образование совсем не подготовило их к:

Skills image

47%

Задачам в сфере делового администрирования
44% Средний показатель по 15 странам
Expectations image

31%

Управлению стрессом и нагрузками, связанным с профессией медработника
23% Средний показатель по 15 странам

Пробелы в неклинических знаниях

В России необходимо повышать осведомленность о ценностно-ориентированной модели здравоохранения и внедрять ее

 

Системы здравоохранения по всему миру переходят к ценностно-ориентированной модели, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи и одновременно снизить затраты. В России молодые врачи отстают от опрошенных специалистов из других стран по знаниям о ценностно-ориентированной медицинской помощи пациентам, причем более трех четвертей опрошенных мало знают или вообще ничего не слышали о модели.

Knowledge image

82.5%

Знакомы только с названием модели, мало знают или вообще ничего не знают о ней
Data graph green

17.5%

Знают много о модели
78% Средний показатель по 15 странам (респонденты, которые до проведения опроса имели ограниченные знания или не знали о ценностно-ориентированной модели)

База (невзвешенная): общее количество молодых специалистов в области здравоохранения (средний показатель по 15 странам: n=2867; n=1 206 в Европе; n=200 в России; n=203 в Бразилии; n=201 в Китае; n=202 в Индии)

*Ценностно-ориентированная модель здравоохранения – это концепция, при которой поставщики медицинских услуг получают финансовую компенсацию на основании результатов лечения пациентов, а не объема выполненных анализов и процедур.

Признание значимости искусственного интеллекта

Искусственный интеллект может способствовать более эффективному уходу за пациентами в российской системе здравоохранения

Некоторые молодые врачи в России считают, что искусственный интеллект положительно повлияет на уход за пациентами, особенно в отношении оптимизации операционной эффективности.

 

Российские молодые врачи чаще, чем их коллеги из других стран, склонны считать, что в течение следующих пяти лет ИИ для оптимизации операционной эффективности будет самой полезной цифровой технологией, способной улучшить медицинскую помощь. Они считают эти решения полезнее, чем другие инновации, включая электронные медицинские карты и телемедицину «врач-врач».

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33%

Уверены, что ИИ для оптимизации операционной эффективности в течение следующих пяти лет станет самой полезной цифровой медицинской технологией, способной повысить качество медицинской помощи

 

20% Средний показатель по 15 странам

Молодые российские специалисты видят роль ИИ в улучшении собственного опыта и впечатления от работы.

 

Примерно трое из четырех молодых медицинских работников в России отмечают, что ИИ приведет к уменьшению объема административной работы и позволит им уделять больше времени пациентам.

Потенциальное влияние ИИ на работу молодых специалистов в области здравоохранения:
Reputation image

76%

У меня будет меньше административной нагрузки

 

62% Средний показатель по 15 странам

Work/life balance

75%

У меня будет возможность уделять больше времени пациентам

 

64% Средний показатель по 15 странам

Роль технологий в удовлетворенности врачей

Молодые российские врачи доверяют технологиям, которые могут снизить нагрузку и стресс

Внедрение и применение технологий имеет первостепенное значение для повседневной практики врачей в России. Примерно три четверти (72%) молодых медицинских работников согласны с тем, что это важно для их работы.

 

Молодые российские врачи отмечают, что технологии, которые способны наиболее повысить их удовлетворенность работой, – это ИИ для оптимизации операционной эффективности и мобильность медицинских данных.

31%

ИИ для оптимизации операционной эффективности

 

28% Средний показатель по 15 странам

26%

Возможность передачи медицинских данных между клиниками и врачами

 

29% Средний показатель по 15 странам

Молодые врачи в России видят, что цифровые медицинские технологии способствуют рационализации рабочих процессов и минимизации стресса.

 

Latest equipment and technologies

87%

Правильные технологии потенциально могут снизить мой уровень нагрузки

 

81% Средний показатель по 15 странам

Work/life balance

66%

Я ожидаю, что внедрение цифровых медицинских технологий снизит уровень стресса

 

67% Средний показатель по 15 странам

База (невзвешенная): общее количество молодых специалистов в области здравоохранения (средний показатель по 15 странам: n=2867; n=1 206 в Европе; n=200 в России; n=203 в Бразилии; n=201 в Китае; n=202 в Индии)
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Создание идеальной рабочей среды в сфере здравоохранения

Достойные зарплаты для молодого поколения врачей

Многие молодые российские врачи считают, что им недоплачивают

Молодые российские врачи чаще других отмечают, что заработная плата является наиболее важным фактором при выборе места работы.

Многие молодые медицинские работники обеспокоены тем, что карьера в российском здравоохранении не приносит финансовой стабильности.

Workplace culture

94%

Согласны, что достойная заработная плата является наиболее важным фактором при выборе места работы

 

75% Средний показатель по 15 странам

Latest equipment and technologies

92%

Считают, что не получают  достаточную зарплату, оправдывающую затраты времени на образование, что негативно сказывается на их удовлетворенности от работы врачом

 

85% Средний показатель по 15 странам

Data graph green

49%

Когда думают о будущем, больше всего беспокоятся о том, что не cмогут зарабатывать достаточно денег, чтобы оправдать затраченное на образование время

 

29% Средний показатель по 15 странам

Выбор благоприятной рабочей среды

Баланс между карьерой и личной жизнью – ключевой фактор при выборе места работы

 

Помимо достойной заработной платы, культура баланса между работой и личной жизнью, а также доступность новейшего медицинского оборудования, являются одними из наиболее важных факторов для молодых российских врачей при выборе клиники. В отличие от большинства опрошенных из других стран, корпоративная культура не столь важна для молодых российских специалистов в области здравоохранения. Из всех молодых медицинских работников из европейских стран они в меньшей степени полагают, что это важно на работе.

Culture image

Баланс между работой и личной жизнью

  • 80% Россия
  • 87% Средний показатель по 15 странам
  • 84% Европа
Technology image

Передовое оборудование/ технологии

  • 77% Россия
  • 86% Средний показатель по 15 странам
  • 85% Европа
Education and training

Репутация

  • 76% Россия
  • 81% Средний показатель по 15 странам
  • 88% Европа
Culture image

Корпоративная культура

  • 79% Россия
  • 90% Средний показатель по 15 странам
  • 87% Европа
База (невзвешенная): общее количество молодых специалистов в области здравоохранения (средний показатель по 15 странам: n=2867; n=1 206 в Европе; n=200 в России; n=203 в Бразилии; n=201 в Китае; n=202 в Индии)
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