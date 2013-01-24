Исследование «Индекс здоровья будущего 2020» было проведено в ноябре и декабре 2019 года во время начала глобальной пандемии COVID-19. Это позволило отразить картину состояния систем здравоохранения накануне кризиса. Результаты исследования показывают, что еще до пандемии медицина нуждалась в радикальных изменениях.

«Индекс здоровья будущего 2020» – это ценный инструмент, который может помочь выявить потребности нового поколения медицинских работников и тем самым определить, какие изменения необходимы для улучшения их условий труда и повышения удовлетворенности от работы.