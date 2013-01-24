Приложение и Устройства управляются Philips Consumer Lifestyle B.V. или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний (далее — "Philips", "наш", "мы" или "нам"). Мы обрабатываем персональные данные, собранные с помощью Приложения и/или Устройства, которое вы решите связать с Приложением.
Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяет свое действие на персональные данные, собранные или обработанные с помощью Устройства и/или Приложения. В настоящем Уведомлении о конфиденциальности приводятся сведения о мерах обеспечения конфиденциальности ваших данных при использовании Приложения, в том числе информация о данных, которые мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.
Также просим ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования.
Данные учетной записи
Вы можете войти в Приложение с помощью учетной записи MyPhilips или через ваш профиль в социальной сети. Пользователи в Китае также могут выполнить вход с помощью номера телефона.
Мы используем ваши Данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью. Данные учетной записи используются для предоставления Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.
Данные Устройства
При сопряжении Устройства с Приложением мы осуществляем сбор следующей информации:
(I) Данные устройства, включая идентификатор устройства, режим работы, состояние питания, режим, скорость работы вентилятора, данные планировщика и команды управления.
(II) Общие данные о качестве воздуха, включая индекс аллергенов в помещении, температуру, уровень влажности, а также концентрацию PM2.5 и газов.
(I) Данные устройства, включая идентификатор устройства, данные планировщика, количество циклов и длительность уборки.
Мы также собираем IP-адрес маршрутизатора, подключенного к вашему Устройству.
Мы используем эти данные для предоставления Услуг; предоставления Устройству более полных данных о его рабочей среде; улучшения качества нашего Устройства и Услуг; более активного использования вами Устройства и сопутствующих услуг.
Данные Устройства обрабатываются только при сопряжении Устройства с Приложением в целях получения Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.
Другие предоставляемые данные
В зависимости от модели вашего Устройства Приложение может отобразить небольшой опрос о вашем отношении к качеству воздуха в помещении; давности проживания в текущем доме/комнате; комнате, где расположено Устройство. На основании ваших ответов Приложение выберет наиболее подходящий режим работы Устройства.
Другие предоставляемые данные обрабатываются только при сопряжении Устройства с Приложением в целях получения Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.
Cookie
Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии для управления, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор ваших персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе мобильного браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе Приложения, т. е. информацию о том, как вы используете Приложение.
Прежде чем приступить к использованию файлов cookie в целях аналитики, мы запрашиваем ваше согласие. Более подробная информация о файлах cookie в Приложении доступна в Уведомлении о файлах cookie в разделе настроек конфиденциальности Приложения.
Поддержка потребителей
При отправке запроса в центр поддержки потребителей мы обрабатываем детальную информацию о вашем запросе, включая номер запроса, историю вашей переписки с нами и ваши контактные данные. Также:
Мы используем ваши данные о поддержке потребителя, чтобы определить и решить проблемы, с которыми вы столкнулись, а также предоставить необходимую поддержку в нужное время.
Мы обрабатываем ваши данные о поддержке потребителя по мере необходимости в рамках выполнения положений договора в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679. В некоторых случаях мы обрабатываем ваши персональные данные на основании правовых обязательств, которые распространяются на нас в соответствии со Статьей 6.1.(c) Постановления ЕС 2016/679.
Данные разных типов
Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая данные учетной записи, данные об Устройстве, файлы cookie, данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая IP-адреса, файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты.
Мы анализируем Данные разных типов для предоставления вам персонализированных Услуг. Они помогают нам улучшать контент, функциональность и удобство использования Приложения, Устройства и Услуг, а также создавать новые продукты и услуги. Мы считаем, что обработка Данных разных типов основана на законном интересе Philips в соблюдении Статьи 6.1 (f) Постановления ЕС 2016/679.
Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы имеем право анализировать и использовать ваши Данные разных типов. Перед отправкой вам рекламных сообщений мы запрашиваем ваше согласие на это.
В случае если Приложению требуется разрешение на доступ к датчикам вашего мобильного устройства (камере, Wi-Fi, местоположения или Bluetooth) или иным данным (к примеру, галерее фото) для предоставления вам Услуг, эти действия будут выполнены только после того, как вы дадите на это свое согласие. Мы используем такие данные, только когда это необходимо для предоставления вам Услуг и только после вашего на это согласия.
Вы можете в любое время отменить предоставление Приложению разрешений в меню настроек мобильного устройства.
Кому предоставляются персональные данные
Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.
Поставщики услуг
Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги.
Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:
Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программного обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования Услуг.
Эти поставщики предоставляют особые услуги в рамках работы Приложения, такие как аналитика работы приложения, а также push-уведомления и оповещения в приложении.
Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.
Другие третьи стороны
Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые впоследствии будут использовать их для собственных целей, компания Philips уведомит вас и/или запросит ваше согласие, если это требуется в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. Внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.
Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.
Amazon Alexa
В некоторых странах поддерживается навык Philips Air Purifier. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Amazon Alexa. При включении Amazon Alexa Amazon будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Amazon Alexa.
Tmall Genie
В Китае навык Philips Air Skill поддерживается в приложении Tmall Genie. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Tmall Genie. В этом случае Tmall Genie будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Tmall Genie.
Трансграничная передача персональных данных
Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.
Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или связавшись с нами по этой ссылке.
Как долго мы храним вашу информацию?
Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого времени, которое необходимо или допустимо для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).
Мы всерьез воспринимаем свою обязанность защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.
Информация для родителей
Несмотря на то, что Услуги не предназначены для детей в соответствии с определением применимого законодательства. политика Philips состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в деятельности и интересах детей в Интернете.
Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои Персональные данные, им следует обратиться по этой ссылке. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные из наших баз данных.
Несмотря на то, что подключенные очистители воздуха Philips и приборы для контроля качества воздуха Philips в целом не предназначены для детей, не достигших возраста 13 лет, политика Philips состоит в том, чтобы, согласно законам, перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей получать разрешение одного из родителей или опекунов.
Если родителям или опекунам становится известно, что не достигший возраста 13 лет ребенок предоставил нам свои персональные данные, им следует обратиться по адресу privacy@philips.com. Если информация действительно предоставлена лицом, не достигшим возраста 13 лет, мы удалим такие персональные данные.
Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния разрешает нашим клиентам, являющимся жителями Калифорнии, раз в год запрашивать и получать от нас безвозмездно данные о том, какие персональные данные (при наличии таковых) мы предоставили сторонним компаниям в целях прямого маркетинга за предыдущий календарный год. В соответствующих случаях такие данные включают перечень категорий предоставленных персональных данных, а также наименования и адреса всех сторонних компаний, которым мы предоставили такие данные за предыдущий календарный год. Если вы являетесь жителем штата Калифорния и хотели бы подать такой запрос, посетите раздел о защите персональных данных на нашем веб-сайте (http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html)
Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.
Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.
Обновленная редакция Заявления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ или пользоваться нашими Услугами после вступления изменений в силу, вы подтверждаете факт изучения Заявления о конфиденциальности в новой редакции после внесения в нее изменений.
Контактная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как Philips использует ваши персональные данные, свяжитесь с нами (включая нашего инспектора по защите персональных данных) по этой ссылке. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Эйндховен, Нидерланды