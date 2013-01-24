В случае если Приложению требуется разрешение на доступ к датчикам вашего мобильного устройства (камере, Wi-Fi, местоположения или Bluetooth) или иным данным (к примеру, галерее фото) для предоставления вам Услуг, эти действия будут выполнены только после того, как вы дадите на это свое согласие. Мы используем такие данные, только когда это необходимо для предоставления вам Услуг и только после вашего на это согласия.

Общие разрешения

Wi-Fi. Для сопряжения с Устройством.

Камера. Для запуска сопряжения с Устройством через сканирование QR-кода.

Фото. Для функции публикации фотографий, которая позволяет делать снимки текущего показателя качество воздуха в помещении и на улице и делиться ими в SMS/WeChat или других социальных сетях.

Звонки. Для вызова центра поддержки потребителей Philips из Приложения.

Примерное местоположение.

Сопряжение с Устройством. ОС Android требуют примерное местоположение для подключения Приложения к Устройству. iOS требует данные о местоположении для определения расстояния между Приложением и Устройством. Philips не использует эти данные таким образом. Данные хранятся в вашем мобильном устройстве, и Philips не имеет к ним доступа. Если вы удалите свой профиль или Приложение, данные будут удалены с вашего устройства.

Поиск Philips. При включении этой функции мы с помощью данных о вашем местоположении найдем ближайший магазин или центр поддержки потребителей.

Файлы. Приложение требует доступ к файлам мобильного устройства для хранения языковых конфигураций и иных файлов, необходимых для работы Приложения (например, графики, медиафайлов или других программных ресурсов). При удалении Приложения эти данные будут удалены с мобильного устройства.

Разрешения для очистителей воздуха.

Информация о погоде и качестве воздуха. Это разрешение позволяет Приложению передавать ваши данные о местоположении (проходят через анонимизацию, на уровне города) одному из наших Поставщиков услуг для демонстрации карты местности с информацией о качестве воздуха на главной странице Приложения.

Вы можете в любое время отменить предоставление Приложению разрешений в меню настроек мобильного устройства.

Кому предоставляются персональные данные

Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.

Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:

Поставщики ИТ и облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программного обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования Услуг.

Поставщики услуг аналитики и взаимодействия с пользователями

Эти поставщики предоставляют особые услуги в рамках работы Приложения, такие как аналитика работы приложения, а также push-уведомления и оповещения в приложении.

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.

Другие третьи стороны

Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые впоследствии будут использовать их для собственных целей, компания Philips уведомит вас и/или запросит ваше согласие, если это требуется в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. Внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

Amazon Alexa

В некоторых странах поддерживается навык Philips Air Purifier. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Amazon Alexa. При включении Amazon Alexa Amazon будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Amazon Alexa.

Tmall Genie

В Китае навык Philips Air Skill поддерживается в приложении Tmall Genie. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Tmall Genie. В этом случае Tmall Genie будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Tmall Genie.