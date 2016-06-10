Приложение PS

Прочие предоставляемые данные Эти данные включают в себя информацию, предоставляемую Вами. К данным, вводимым в Приложение, относятся пол, дата рождения (месяц и год), среднее время сна и целевое время сна. Собранные данные используются для расчета индивидуальной оценки сна. Это поможет Вам улучшить свои привычки, связанные с отходом ко сну, сном и пробуждением, а также внести изменения, необходимые для достижения целей сна и улучшения режима сна. В ходе оценки прогресса в достижении цели и предоставления информации об отходе ко сну, сне и пробуждении Вы можете получать рекомендации по достижению своих целей. Данные об Устройстве Мы можем собирать информацию о конкретных устройствах при установке или использовании Устройства. Сюда входит информация о Вашем Устройстве, включая уникальный номер устройства пользователя. Мы также собираем данные о сеансах и характеристиках использования, которые связаны с использованием Устройства. Устройство SmartSleep Deep Sleep Headband записывает режим сна, сигнал и импеданс, показатели сна, такие как время отхода ко сну, время пробуждения, общее время сна, медленноволновая активность, звуки, зарегистрированные устройством, продолжительность зарегистрированных звуков, фазы сна, количество и продолжительность ночных пробуждений, и синхронизирует эти данные с Приложением. Данные также включают в себя уникальный номер устройства пользователя, данные о сеансах и характеристиках использования, которые являются информацией об использовании Устройства. Собранные данные используются для предоставления Вам и компании Philips информации, связанной с использованием устройства. Приложение может использовать эти данные для отображения информации о том, улучшается ли Ваш сон с течением времени, отслеживая и визуализируя результаты сна, или для отображения данных окружающей среды и событий, связанных со сном. Компания Philips использует эти данные для улучшения опыта использования конкретных продуктов (например, качества и функциональности) и других продуктов Philips. Мы также используем эти данные для предоставления Вам соответствующих советов и проведения исследований с целью развития и улучшения Вашего опыта использования этих продуктов, а также с целью внедрения инноваций и улучшения этих продуктов. Устройство SmartSleep Sleep & Wake-up Light записывает настройки устройства и данные датчика окружающей среды, такие как температура, влажность, уровень освещенности и звуковое давление, и передает их в Приложение. Эти данные также включают в себя уникальный номер устройства пользователя, данные о сеансах и характеристиках использования, которые являются информацией об использовании Устройства. В собираемых данных фиксируются настройки, которые Вы активировали, например сигнал тревоги, расслабленное дыхание, режим сумерек (например, время, на которое настроен сигнал тревоги, выбранная кривая освещения и звук), ночное освещение и начало сна. Кроме того, записываются данные датчика окружающей среды, такие как температура, влажность, уровень освещенности и звуковое давление. Устройство SmartSleep Sleep & Wake-up Light также отслеживает уникальный номер устройства пользователя, данные о сеансах и характеристиках использования (например, использования подсветки, звука, дисплея и функций), обновления микропрограммного ПО, сброс устройства, местоположение, часовой пояс и уровень сигнала WiFi, что представляет собой информацию об использовании Устройства. Собранные данные будут синхронизироваться по сети WiFi с Приложением и (или) другим хранилищем данных. Файлы cookie Мы используем файлы cookie, теги или подобные технологии для разработки, предоставления, улучшения, описания и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам распознавать Ваше мобильное устройство и собирать Ваши персональные данные, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес Вашего мобильного устройства, тип используемого мобильного интернет-браузера или операционной системы, данные о сеансах и характеристиках использования, либо информацию о рабочих характеристиках, связанных с обслуживанием, что является информацией об использовании Устройства. Для получения дополнительной информации об использовании файлов cookie или других аналогичных технологий, используемых в данном Приложении, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об использовании файлов cookie, которое можно найти в разделе настроек конфиденциальности Приложения. Данные о местоположении Когда Вы разрешаете доступ к данным о местоположении, мы можем собирать данные о географическом местоположении Вашего мобильного устройства. Вы можете в любое время заблокировать сбор данных о местоположении в настройках Приложения или мобильного устройства. Данные о местоположении Вашего устройства будут использоваться для включения служб Bluetooth (только для Android). Поддержка клиентов Вы можете предоставить нам информацию, касающуюся использования Вами наших Услуг, включая Ваше взаимодействие с компанией Philips и способ связи с Вами, чтобы мы могли предоставить Вам поддержку. Мы разрабатываем и предоставляем наши Услуги, включая поддержку клиентов, а также улучшение, коррекцию и настройку наших Услуг. Мы также используем Ваши данные для ответа на Ваши вопросы при обращении к нам. Объединенные данные Мы можем объединять Ваши персональные данные, включая данные учетной записи, другие данные, предоставленные Вами, данные об Устройстве, файлы cookie, данные о местоположении, данные, собранные в рамках использования электронной почты, приложений и подключенных продуктов, IP-адреса, файлов cookie, информации об устройстве, сообщения, по которым Вы щелкаете, и подробные сведения о местоположении. Мы объединяем и используем обезличенные данные, чтобы улучшать содержимое, функции и удобство использования Приложения, устройств, наших продуктов и услуг, а также разрабатывать новые продукты и услуги. Мы можем объединять и использовать обезличенные данные, собранные с помощью устройства и Приложения, и передавать их другим компаниям группы Philips и доверенным третьим лицам. Мы можем объединять и использовать обезличенные данные для дальнейших научных исследований, связанных со сном, клинических или научных публикаций, таких как рецензируемые журналы, экспертные доклады или материалы специализированных научных конференций, которые могут использоваться для маркетинговых целей. Если Вы приобретаете дополнительные устройства Philips, подключаемые к сети, мы можем объединять данные с этих устройств в Приложении, чтобы улучшать качество Вашего сна и функции Приложения, только после получения Вашего согласия на это. Маркетинг Если Вы согласитесь получать рекламные сообщения о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть Вам интересны, мы можем отправлять Вам маркетинговые и рекламные сообщения по электронной почте. Вы можете отказаться от рассылки сообщений в любое время. Права доступа Приложение может запрашивать Ваше разрешение на доступ к телефону или датчикам (например, камере, Wi-Fi, географическому местоположению или Bluetooth) либо другим данным (например, фотографиям, расписанию или контактам) на Вашем мобильном устройстве. Мы используем эти данные только тогда, когда они необходимы для предоставления Вам Услуг, и только после того, как Вы предоставили свое прямое согласие. Мы используем данные, связанные со временем, для представления данных о сне, синхронизированных с Вашим мобильным устройством. Иногда разрешение является техническим условием операционных систем мобильного устройства. В этом случае Приложение может запросить у Вас разрешение на доступ к таким датчикам или данным, однако мы не будем собирать такие данные, за исключением тех случаев, когда они необходимы для предоставления вам Услуги Приложения, и только после того, как Вы предоставите свое согласие. Кому сообщаются персональные данные? Компания Philips может сообщать Ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим лицам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и (или) действующим законодательством. Поставщики услуг Мы сотрудничаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам в разработке, предоставлении, улучшении, описании, настройке, поддержке и маркетинге наших Услуг. Мы можем сообщать Ваши персональные данные следующим поставщикам услуг: Поставщики технологических решений и облачных услуг Эти поставщики услуг предоставляют необходимое аппаратное и программное обеспечение, сетевые конфигурации, системы хранения, услуги по управлению транзакциями и (или) связанные с ними технологии, необходимые для работы Приложения или предоставления Услуг. Поставщики служб аналитики Эти поставщики предоставляют специальные услуги для решений Adobe Analytics и Apptentive, такие как инструменты маркетинговой аналитики и отчетности. Компания Philips требует от своих поставщиков услуг обеспечения достаточного уровня защиты Ваших персональных данных, аналогичного уровню, который предоставляется самой компанией. Мы требуем, чтобы наши поставщики услуг обрабатывали Ваши персональные данные только в соответствии с нашими инструкциями и только в определенных целях, указанных выше, имели доступ к минимальному объему данных, необходимых им для предоставления конкретной услуги, и защищали Ваши персональные данные. Другие третьи стороны Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые обрабатывают Ваши персональные данные в собственных целях. Внимательно ознакомьтесь с их уведомлениями о конфиденциальности, которые содержат правила конфиденциальности, включая тип собираемых персональных данных, а также способы их использования, обработки и защиты. Если компания Philips сообщает персональные данные третьим лицам, которые используют Ваши персональные данные в собственных целях, компания Philips обязуется уведомить Вас и (или) получить Ваше согласие в соответствии с действующим законодательством, прежде чем сообщать Ваши персональные данные. Компания Philips иногда продает бизнес или часть бизнеса другой компании. Такая передача прав собственности может включать передачу Ваших персональных данных, напрямую связанных с этим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности в соответствии с Уведомлением о конфиденциальности могут свободно передаваться компанией Philips любым нашим аффилированным компаниям в связи со слиянием, приобретением, реструктуризацией или продажей активов, а также по закону или на других основаниях, и мы также можем передавать Ваши персональные данные любой из наших аффилированных компаний или любому из правопреемников либо новому владельцу. Трансграничная передача Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, на территории которой есть наши объекты или осуществляется взаимодействие с нашими поставщиками услуг. Используя Услуги, Вы соглашаетесь на передачу информации (при наличии) в страны за пределами Вашей страны проживания, на территории которых могут действовать правила защиты данных, отличные от правил, принятых в Вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в других странах могут иметь право на доступ к Вашим персональным данным. Если Вы находитесь в ЕЭЗ, Ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие надлежащий уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный перечень этих стран доступен здесь [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm]). Для передачи из ЕЭЗ в страны, не соответствующие требованиям Европейской комиссии, например США, мы приняли надлежащие меры, такие как наши Обязательные корпоративные правила, касающиеся данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и (или) стандартные условия договора, утвержденные Европейской комиссией для защиты Ваших Персональных данных. Вы можете получить копию документов с этими мерами, перейдя по приведенной выше ссылке или обратившись по адресу [email protected]. Как долго мы храним Ваши данные? Мы будем хранить Ваши персональные данные в течение времени, необходимого или допустимого для достижения цели (целей) сбора данных. Критерии, которые мы используем для определения сроков хранения, включают: (I) период, в течение которого Вы используете Приложение и Услуги; (ii) наличие у нас определенных правовых обязательств; (iii) влияние на рекомендуемый срок хранения нашего юридического статуса (например, в отношении применимых законов об исковой давности, судебных разбирательств или правовых расследований). Ваши возможности и права Если Вы хотите отправить запрос на доступ, исправление, удаление, ограничение или возражение в отношении обработки персональных данных, которые Вы ранее предоставили нам, или если Вы хотите отправить запрос на получение электронной копии Ваших Персональных данных для их передачи в другую компанию (в той степени, в какой это право на переносимость данных предоставляется Вам действующим законодательством), Вы можете связаться с нами по адресу [email protected]. Мы ответим на Ваш запрос в соответствии с действующим законодательством. В запросе четко укажите, какие персональные данные Вы хотите получить, исправить, удалить или ограничить, либо против каких операций обработки Вы возражаете. Для Вашей защиты мы можем реализовать запросы только в отношении персональных данных, связанных с Вашей учетной записью, адресом Вашей электронной почты или другими данными учетной записи, которые Вы используете для отправки запроса, и нам может потребоваться подтверждение Вашей личности перед выполнением Вашего запроса. Мы постараемся выполнить Ваш запрос в кратчайшие разумные сроки. Обратите внимание, что если Вы используете (некоторые) свои возможности и права, возможно, Вы больше не сможете использовать некоторые или все наши Услуги. Мы защищаем Ваши персональные данные Мы серьезно относимся к нашей обязанности защищать данные, предоставляемые Вами компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, потери, неправильного использования, разглашения или использования. Компания Philips использует различные технологии обеспечения безопасности, технические и организационные меры для защиты Ваших данных. Для этого мы внедряем такие средства, как контроль доступа, брандмауэры и защищенные протоколы. Специальная информация для родителей Несмотря на то что Услуги не предназначены для детей, как определено действующим законодательством, правила компании Philips требуют соблюдения закона, когда для сбора, использования или разглашения персональных данных детей требуется разрешение родителей или опекунов. Мы стремимся защищать потребности детей в защите персональных данных и настоятельно рекомендуем родителям и опекунам обращать особое внимание на деятельность и интересы их детей в Интернете. Если выяснилось, что ребенок предоставил нам свои персональные данные без согласия родителя или опекуна, свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Если мы узнаем, что ребенок предоставил нам персональные данные, мы удалим их из наших файлов. Специальная информация для конкретного региона: Ваши права на конфиденциальность в Калифорнии (только для США) Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния позволяет нашим клиентам, являющимся жителями штата Калифорния, запрашивать и получать от нас бесплатно в течение года информацию о персональных данных (если таковые имеются), которые мы сообщили третьим лицам в целях прямого маркетинга в предшествующем календарном году. Если применимо, эта информация включает в себя список категорий персональных данных, которые были разглашены, а также имена и адреса всех третьих лиц, которые получали от нас данные в течение предшествующего календарного года. Если Вы являетесь жителем штата Калифорния и хотите сделать такой запрос, посетите наш веб-сайт по защите конфиденциальности: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html Изменения настоящего Уведомления о конфиденциальности Наши Услуги могут периодически изменяться без предварительного уведомления. По этой причине мы оставляем за собой право время от времени изменять или обновлять настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также будем обновлять дату в верхней части данного Уведомления о конфиденциальности. Мы рекомендуем Вам регулярно просматривать последнюю версию настоящего Уведомления о конфиденциальности. Новое Уведомление о конфиденциальности вступает в силу немедленно после публикации. Если Вы не согласны с исправленным уведомлением, Вы должны изменить свои предпочтения или прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ к нашим Услугам или пользоваться ими после вступления изменений в силу, Вы подтверждаете, что проинформированы и согласны с Уведомлением о конфиденциальности с учетом внесенных изменений. Контактная информация В случае возникновения вопросов, связанных с настоящим Уведомлением о конфиденциальности или способом использования компанией Philips Ваших персональных данных, обратитесь к нашему главному специалисту по защите данных по адресу [email protected]. Кроме того, Вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в Вашей стране или регионе. Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656AE, Eindhoven The Netherlands