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Mobile application privacy notice

Уведомление о конфиденциальности — Приложение Philips Clean Home+

Последние измененияв Уведомление о конфиденциальности внесены 19 марта 2020 года.

Приложение Philips Clean Home+ App (далее — "Приложение") позволяет отслеживать и контролировать очистители воздуха Philips и роботы-пылесосы Philips (вместе "Устройства") в любое время и из любого места ("Услуги").

 

Приложение и Устройства управляются Philips Consumer Lifestyle B.V. или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний (далее — "Philips", "наш", "мы" или "нам"). Мы обрабатываем персональные данные, собранные с помощью Приложения и/или Устройства, которое вы решите связать с Приложением.

 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяет свое действие на персональные данные, собранные или обработанные с помощью Устройства и/или Приложения. В настоящем Уведомлении о конфиденциальности приводятся сведения о мерах обеспечения конфиденциальности ваших данных при использовании Приложения, в том числе информация о данных, которые мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.

 

Также просим ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования.

Какие персональные данные собираются и для каких целей

Мы получаем или собираем персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы получаете доступ, загружаете или устанавливаете Приложение.  

account data

Данные учетной записи

Вы можете войти в Приложение с помощью учетной записи MyPhilips или через ваш профиль в социальной сети. Пользователи в Китае также могут выполнить вход с помощью номера телефона


 

  • При входе в систему с помощью профиля в социальной сети, персональные данные, которые мы собираем, могут включать основную публичную информацию в вашем профиле (например, фотографию профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, дату рождения, домашнюю страницу и местоположение), а также адрес электронной почты, которые мы используем для аутентификации. В Китае вы можете войти в систему с помощью учетной записи WeChat. Если вход выполняется через WeChat, мы собираем идентификатор учетной записи WeChat и общедоступную информацию профиля, включая имя и фотографию профиля. Обратите внимание, что поставщик социальной сети может собирать информацию на основании использования Приложения и входа в систему с помощью учетной записи в социальной сети. Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности вашего поставщика социальной сети (например,Facebook и Google), чтобы узнать об используемых мерах обеспечения конфиденциальности.

 

  • После создания вами учетной записи MyPhilips мы получаем право на сбор персональных данных, включая ваше имя, имя пользователя, адрес электронной почты и пароль. В этом случае мы отправим вам электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные, указанные в учетной записи, будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений рекламного характера, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись MyPhilips для заказа услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, нажатия кнопки "Мне нравится" или "Поделиться") и участия в тестировании продуктов или в опросах

 

Мы используем ваши Данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью. Данные учетной записи используются для предоставления Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.

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Data filled in by you

Данные Устройства

При сопряжении Устройства с Приложением мы осуществляем сбор следующей информации: 


 

  • Очистители воздуха.

(I) Данные устройства, включая идентификатор устройства, режим работы, состояние питания, режим, скорость работы вентилятора, данные планировщика и команды управления.

(II) Общие данные о качестве воздуха, включая индекс аллергенов в помещении, температуру, уровень влажности, а также концентрацию PM2.5 и газов.
 

  • Роботы-пылесосы.

(I)  Данные устройства, включая идентификатор устройства, данные планировщика, количество циклов и длительность уборки.

 

Мы также собираем IP-адрес маршрутизатора, подключенного к вашему Устройству.

 

Мы используем эти данные для предоставления Услуг; предоставления Устройству более полных данных о его рабочей среде; улучшения качества нашего Устройства и Услуг; более активного использования вами Устройства и сопутствующих услуг.

 

Данные Устройства обрабатываются только при сопряжении Устройства с Приложением в целях получения Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.
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Devices data

Другие предоставляемые данные

В зависимости от модели вашего Устройства Приложение может отобразить небольшой опрос о вашем отношении к качеству воздуха в помещении; давности проживания в текущем доме/комнате; комнате, где расположено Устройство. На основании ваших ответов Приложение выберет наиболее подходящий режим работы Устройства. .


Другие предоставляемые данные обрабатываются только при сопряжении Устройства с Приложением в целях получения Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.

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Cookies Image

Cookie

Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии для управления, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор ваших персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе мобильного браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе Приложения, т. е. информацию о том, как вы используете Приложение.

 

Прежде чем приступить к использованию файлов cookie в целях проведения аналитики мы запрашиваем ваше согласие. Более подробная информация о файлах cookie в Приложении доступна в Уведомлении о файлах cookie в разделе настроек конфиденциальности Приложения.

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Location data

Поддержка потребителей

При отправке запроса в центр поддержки потребителей мы обрабатываем информацию относительно деталей вашего запроса, включая номер вашего запроса, ваше взаимодействие с нами, а также вашу контактную информацию. . Дополнительно:

 

  • Когда вы используете раздел «Написать разработчикам» в приложении, мы обрабатываем отчет «Журналы приложения» (App logs), содержащие информацию о модели вашего устройства и производительности, включая их соответствующие уникальные идентификаторы.

 

  • Когда вы используете раздел «Связаться с нами», мы обрабатываем ваши вопросы и комментарии вместе с информацией о вашем мобильном устройстве (такие как производитель, модель, операционная система) и соответствующие устройства.

 

Мы используем ваши данные Потребительской поддержки для того, чтобы понять и устранить возникшие проблемы, предоставить необходимую поддержку и связаться с вами при необходимости.

 

Мы обрабатываем  данные о поддержке потребителя в связи с тем, что это  необходимо для выполнения контракта , в соответствии со Статьей 6,1(b)  Регламента ЕС 2016/679. В отдельных случаях мы обрабатываем ваши персональные данные на основании юридического обязательства,  которое мы исполняем в соответствии со статьей 6.1 (с) Регламента (ЕС) 2016/679.

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Combined data

Данные разных типов 

Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая данные учетной записи, данные об Устройстве, файлы cookie, данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая IP-адреса, файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты.

 

Мы анализируем Данные разных типов для предоставления вам персонализированных Услуг. Они помогают нам улучшать контент, функциональность и удобство использования Приложения, Устройства и Услуг, а также создавать новые продукты и услуги. Мы считаем, что обработка Данных разных типов основана на законном интересе Philips в соблюдении Статьи 6.1 (f) Постановления ЕС 2016/679.

 

Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы имеем право анализировать и использовать ваши Данные разных типов. Перед отправкой вам рекламных сообщений мы запрашиваем ваше согласие на это. 

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.
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Third parties

Настройки доступа
В случае если Приложению требуется разрешение на доступ к датчикам вашего мобильного устройства (камере, Wi-Fi, местоположения или Bluetooth) или иным данным (к примеру, галерее фото) для предоставления вам Услуг, эти действия будут выполнены только после того, как вы дадите на это свое согласие. Мы используем такие данные, только когда это необходимо для предоставления вам Услуг и только после вашего на это согласия.

 

  1. Общие разрешения
     
  • Wi-Fi. Для сопряжения с Устройством.
  • Камера. Для запуска сопряжения с Устройством через сканирование QR-кода.
  • Фото. Для функции публикации фотографий, которая позволяет делать снимки текущего показателя качество воздуха в помещении и на улице и делиться ими в SMS/WeChat или других социальных сетях.
  • Звонки. Для вызова центра поддержки потребителей Philips из Приложения.
  • Примерное местоположение.
  • Сопряжение с Устройством. ОС Android требуют примерное местоположение для подключения Приложения к Устройству. iOS требует данные о местоположении для определения расстояния между Приложением и Устройством. Philips не использует эти данные таким образом. Данные хранятся в вашем мобильном устройстве, и Philips не имеет к ним доступа. Если вы удалите свой профиль или Приложение, данные будут удалены с вашего устройства.
  • Поиск Philips. При включении этой функции мы с помощью данных о вашем местоположении найдем ближайший магазин или центр поддержки потребителей.
  • Файлы. Приложение требует доступ к файлам мобильного устройства для хранения языковых конфигураций и иных файлов, необходимых для работы Приложения (например, графики, медиафайлов или других программных ресурсов). При удалении Приложения эти данные будут удалены с мобильного устройства.
     

2. Разрешения для очистителей воздуха.
 

  • Информация о погоде и качестве воздуха. Это разрешение позволяет Приложению передавать ваши данные о местоположении (проходят через анонимизацию, на уровне города) одному из наших Поставщиков Услуг для демонстрации карты местности с информацией о качестве воздуха на главной странице Приложения.

 

Вы можете в любое время отменить предоставление Приложению разрешений в меню настроек мобильного устройства.

Вы можете в любое время отменить предоставление Приложению разрешений в меню настроек мобильного устройства. IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
Spacer
 

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

IT Providers

These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided.
 
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Cloud Providers

These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europe, US, Latin-American, Tokyo or Sydney and China.
 
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Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).
 
 
 

Payment

These providers handle financial data in relation to online purchases, your program fee.

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

Master service Providers

These providers deliver specific services for Master such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).

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Кому предоставляются персональные данные

Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.

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Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги.

 

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:
 

 

  • Поставщики ИТ и облачных технологий

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программного обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования Услуг.
 

  • Аналитика и Провайдеры взаимодействия с пользователями

Эти провайдеры предоставляют определенные услуги для приложения, такие как аналитика приложений, сообщения в приложении и push-уведомления.

 

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.

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Другие третьи стороны

Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые впоследствии будут использовать их для собственных целей, компания Philips уведомит вас и/или запросит ваше согласие, если это требуется в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. Внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

 

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

 

Amazon Alexa

В некоторых странах поддерживается навык Philips Air Purifier. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Amazon Alexa. При включении Amazon Alexa Amazon будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Amazon Alexa.

 

Tmall Genie

В Китае навык Philips Air Skill поддерживается в приложении Tmall Genie. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Tmall Genie. В этом случае Tmall Genie будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Tmall Genie.

 

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

 

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись сюда..

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Как долго мы храним вашу информацию?

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого времени, которое необходимо или допустимо для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).

Special information for parents

Ваши права и выбор вариантов использования информации

Если вы хотите отправить запрос на доступ, исправление, удаление, ограничение или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете связаться с нами здесь.. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.


Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношениях которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа, исправление, удаление, ограничение доступа или запрет обработки. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально возможные сроки, насколько это в действительности осуществимо.

 

В случаях, когда мы осуществляем сбор и/или обработку ваших персональных данных с вашего согласия, вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия.

 

Обратите внимание, если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы не сможете использовать, полностью или частично, определенные наши Услуги.

 

Когда мы обрабатываем ваши персональные данные в соответствии с юридическим обязательством, которое мы обязаны исполнять, в том числе, когда вы взаимодействуете с нами для осуществления каких-либо ваших прав, мы считаем обработку законной в соответствии со статьей 6.1 (с) Регламента (ЕС) 2016/679.

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Special information for parents

Защита персональных данных

Мы всерьез воспринимаем свою обязанность защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.

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Special information for parents

Информация для родителей

Несмотря на то, что Услуги не предназначены для детей в соответствии с определением применимого законодательства. политика Philips состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в деятельности и интересах детей в Интернете.

 

Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои Персональные данные, им следует обратиться сюда. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные из наших баз данных.

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Changes to the privacy notice

Информация о конфиденциальности для конкретного местоположения: Калифорния (только США)

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния разрешает нашим клиентам, являющимся жителями Калифорнии, раз в год запрашивать и получать от нас безвозмездно данные о том, какие персональные данные (при наличии таковых) мы предоставили сторонним компаниям в целях прямого маркетинга за предыдущий календарный год. В соответствующих случаях такие данные включают перечень категорий предоставленных персональных данных, а также наименования и адреса всех сторонних компаний, которым мы предоставили такие данные за предыдущий календарный год. Если вы являетесь жителем штата Калифорния и хотели бы подать такой запрос, посетите раздел о защите персональных данных на нашем веб-сайте (http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html)

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Changes to the privacy notice

Изменения Уведомления о конфиденциальности

Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.

 

Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.

 

Обновленная редакция Заявления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ или пользоваться нашими Услугами после вступления изменений в силу, вы подтверждаете факт изучения Заявления о конфиденциальности в новой редакции после внесения в нее изменений.

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Contact Image

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как Philips использует ваши персональные данные, свяжитесь с нами (включая нашего  инспектора по защите персональных данных) здесь. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Эйндховен, Нидерланды

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