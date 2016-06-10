Mobile application privacy notice

Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые впоследствии будут использовать их для собственных целей, компания Philips уведомит вас и/или запросит ваше согласие, если это требуется в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. Внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

Amazon Alexa

В некоторых странах поддерживается навык Philips Air Purifier. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Amazon Alexa. При включении Amazon Alexa Amazon будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Amazon Alexa.

Tmall Genie

В Китае навык Philips Air Skill поддерживается в приложении Tmall Genie. Включив этот навык, вы сможете управлять Устройством с помощью Tmall Genie. В этом случае Tmall Genie будет предоставлять вам собственные услуги. Настоятельно просим ознакомиться с Условиями и положениями, а также Уведомлением о конфиденциальности Tmall Genie.

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись сюда..