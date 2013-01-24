Приложение Lumea IPL App предоставляет услуги, которые позволяют разработать график проведения процедур и установления целей, связанных с удалением нежелательных волос, уведомления для следования графику, услуги по формированию персональных рекомендаций на основе достигнутых результатов и характера использования устройства Lumea, а также иные услуги ("Услуги") для пользователей по всему миру. Настоящее Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие методы обеспечения конфиденциальности мы используем, в том числе какие данные мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.



Приложение Lumea IPL использует персональные данные, собираемые или обрабатываемые мобильным приложением Lumea IPL (далее — "Приложение").



Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяет свое действие на все персональные данные, собранные или обработанные с помощью Приложения, которое управляется или контролируется компанией Koninklijke Philips N.V. или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний (далее — "Philips", "наш", "мы" или "нам").



Также просим вас ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования, которые описывают условия использования вами наших Услуг.

Какие персональные данные собираются и для каких целей



Мы получаем или собираем персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы получаете доступ, загружаете, устанавливаете Приложение, или используете наши Услуги. Мы можем использовать эти персональные данные для предоставления Услуг, которые были запрошены вами в рамках контрактных обязательств, чтобы управлять, предоставлять, совершенствовать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги на основании наших законных интересов или для соблюдения юридических требований, распространяющихся на нас. Если вы не хотите, чтобы мы выполняли сбор и обработку ваших персональных данных, вы не сможете пользоваться данными Услугами.



Конфиденциальные персональные данные



Перед сбором конфиденциальных персональных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия. Эти данные включают в себя цвет волос и оттенок кожи. Вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия.



Конфиденциальные персональные данные



Мы просим вас не присылать нам и не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию или иным убеждениям, состоянию здоровья, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях) в или через Приложение или иным способом.



Данные учетной записи



Мы выполняем сбор ваших персональных данных при создании вами учетной записи. Вы можете войти в Приложение с помощью учетной записи MyPhilips или через ваш профиль в социальной сети. Персональные данные, которые мы собираем, могут включать ваше имя пользователя, фотографию профиля, имя, адрес электронной почты, пол, дату рождения/возраст, страну, язык, последний твит, URL-адрес профиля, профиль в социальной сети, данные о местоположении и пароль.



Собираемые персональные данные используются для создания учетной записи и управления ею. Вы можете использовать свою учетную запись для выполнения безопасного входа в приложение. После создания вами учетной записи MyPhilips для входа в приложения мы отправим вам электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные указанные в учетной записи будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений для прямого маркетинга, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись MyPhilips для заказа продукции или услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, нажатия кнопки «Мне нравится» или «Поделиться») и участия в тестировании продуктов или в опросах.



Facebook



Мы используем вход через Facebook. Это позволяет вам выполнять вход в наше Приложение, используя данные учетной записи Facebook. Philips осуществит сбор ваших данных учетной записи Facebook, имя, адрес электронной почты и изображение из профиля Facebook. При использовании входа через Facebook определенные данные также собираются Facebook:



Данные конфигурации: после входа пользователя в систему SDK периодически отправляет фоновые запросы для автоматического управления сроком действия маркера доступа.

после входа пользователя в систему SDK периодически отправляет фоновые запросы для автоматического управления сроком действия маркера доступа. Информация об ошибках: SDK (в том числе и во время инициализации) собирает информацию об ошибках, которая может включать в себя идентификаторы пользователей, выполнивших вход в Facebook.

SDK (в том числе и во время инициализации) собирает информацию об ошибках, которая может включать в себя идентификаторы пользователей, выполнивших вход в Facebook. Краткосрочные данные: SDK измеряет активность пользователей в целях борьбы с мошенничеством и неправомерным использованием. Эти данные хранятся очень короткий период времени, если вы не выполнили вход в Facebook.

Больше информации о том, как Facebook использует информацию, можно узнать в их политике конфиденциальности (онлайн-версия доступна по ссылке): facebook.com/about/privacy).



Другие предоставляемые данные



Данные включают в себя следующую информацию: цвет волос, оттенок кожи, настройки уведомлений, история проведения процедур, цели, характер использования устройства Lumea, а также ответы в опросах.



Собираемые данные помогают подбирать график проведения процедур, устанавливать цели, создавать уведомления для следования графику, а также формировать персональные рекомендации на основе достигнутых результатов, отслеживать результаты и характер использования устройства Lumea. Это возможно благодаря отправке уведомлений через Приложение или по электронной почте.



Cookie



Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии для управления, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор ваших персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе мобильного браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе Приложения, т. е. информацию о том, как вы используете Приложение.



Для получения дополнительной информации о файлах cookie или аналогичных технологиях, используемых в этом Приложении, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.



Данные о местоположении



Если вы открываете доступ к данным о местоположении, мы можем определять географическое положение вашего мобильного устройства. Вы можете заблокировать сбор данных о географическом местоположении в любое время в меню настроек Приложения или мобильного устройства.



При поиске ближайшего центра Philips на странице поддержки появляется запрос на предоставление компании Philips данных о местоположении. При использовании наших функций определения местоположения вам будут предложены контактные данные ближайшей торговой организации или местного центра поддержки потребителей с учетом вашего местоположения.



Информация о транзакциях



Если вы используете наши Услуги на платной основе, мы можем получать информацию и подтверждения, например квитанции об оплате, в том числе из магазинов приложений или от других третьих сторон, выполняющих обработку вашего платежа.



Поддержка потребителей



Вы можете предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, исправляем ошибки и настраиваем наши Услуги. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения.



Данные разных типов

Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая данные учетной записи, другие предоставленные вами данные, файлы cookie, данные о местоположении, данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, т. е. IP-адрес, файлы cookie, информацию об устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты.



Комбинированные данные анализируются и используются затем, чтобы предоставлять пользователям Услуги, такие как помощь в разработке графика проведения процедур и установлении целей, связанных с удалением нежелательных волос, уведомления для следования графику, услуги по формированию персональных рекомендаций на основе достигнутых результатов и характера использования устройства Lumea. Кроме того, мы используем эти данные для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройства и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг.



Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать и комбинировать ваши персональные данные. Вы можете отказаться от получения таких сообщений и отменить подписку на рекламно-информационную рассылку в любое время.



Настройки доступа



Приложение может запрашивать ваше разрешение на доступ к вашему телефону или датчикам (например, камере, Wi-Fi, функции определения местоположения или Bluetooth) или другим данным (например, фотографиям, календарю или контактам) на вашем мобильном устройстве.



Мы используем эти данные, только когда это необходимо для предоставления вам Услуг, и только после данного вами явным образом согласия.

В некоторых случаях разрешение является техническим условием для работы систем вашего мобильного устройства. В этом случае Приложение может запросить у вас разрешение на доступ к этим датчикам или данным, однако, мы не будет выполнять сбор этих данных, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения поддержки Приложения и только после получения вашего согласия.

Кому предоставляются персональные данные?



Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.



Поставщики услуг



Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:



Поставщики ИТ и облачных технологий



Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программного обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования Услуг.

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.



Другие третьи стороны



Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Внимательно прочитайте их заявления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.



Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных.



Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.



Трансграничная передача персональных данных



Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших Персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись по адресу privacy@philips.com.

Как долго мы храним вашу информацию?



Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого времени, которое необходимо или допустимо для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).

Ваши права и выбор вариантов использования информации



Если вы хотите отправить запрос на доступ, исправление, удаление, ограничение или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете связаться с нами по адресу privacy@philips.com. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.

Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношениях которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа, исправление, удаление, ограничение доступа или запрет обработки. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально возможные сроки, насколько это в действительности осуществимо.

Обратите внимание, вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы не сможете использовать, полностью или частично, определенные наши Услуги.

Защита персональных данных



Мы всерьез воспринимаем свою обязанность защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.



Информация для родителей



Несмотря на то, что Услуги не предназначены для детей в соответствии с определением применимого законодательства. политика Philips состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в деятельности и интересах детей в Интернете.

Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои Персональные данные, им следует обратиться по адресу privacy@philips.com. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные из наших баз данных.

Информация о конфиденциальности для конкретного местоположения: Калифорния (только США)



Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния разрешает нашим клиентам, являющимся жителями Калифорнии, раз в год запрашивать и получать от нас безвозмездно данные о том, какую персональную информацию (при наличии таковой) мы предоставили сторонним компаниям в целях прямого маркетинга за предыдущий календарный год. В соответствующих случаях такие данные включают перечень категорий предоставленной персональной информации, а также наименования и адреса всех сторонних компаний, которым мы предоставили такую информацию за предыдущий календарный год. Если вы являетесь жителем штата Калифорния и хотели бы подать такой запрос, посетите раздел о защите персональных данных на нашем веб-сайте: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Изменения Уведомления о конфиденциальности



Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.



Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.



Обновленная редакция Заявления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ или пользоваться нашими Услугами после вступления изменений в силу, вы подтверждаете факт изучения Заявления о конфиденциальности в новой редакции после внесения в нее изменений.

Контактная информация



Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как Philips использует ваши персональные данные, свяжитесь с нашим инспектором по защите персональных данных по адресу privacy@philips.com. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Голландия