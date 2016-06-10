Lumea IPL App

Больше об использовании вашей информации Facebook можно узнать, ознакомимвшись с их политикой конфиденциальности. Facebook имеет право обрабатывать такую информацию за пределами вашей страны или места пребывания, что может привести к снижению безопасности ваших персональных данных, согласно Постановлению ЕС 2016/679.



Мы используем ваши Данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью, а также предоставления персонализированных Услуг. Вы можете использовать свою учетную запись для выполнения безопасного входа в приложение. После создания вами учетной записи Philips для входа в приложение мы отправим вам электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные, указанные в учетной записи, будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений прямого маркетинга, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись Philips для заказа или регистрации продукции или услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, нажатия кнопки "Мне нравится" или "Поделиться") и участия в тестировании продуктов или в опросах.



Данные аналитики



Если вы предоставите свое согласие, то поможете нам оптимизировать приложение и связанные с ним продукты (а также создать новые решения для персонального ухода) на основании данных, собираемых и анализируемых при использовании вами наших услуг. Мы также имеем право использовать эту информацию в целях дальнейшей персонализации наших услуг. К подлежащим обработке данным относятся сведения, предоставленные вами при использовании приложения, идентификаторы мобильных устройств, данные о сеансе и использовании, операционная система, модель, конфигурация сети и (зашифрованные) IP-адреса, а также сведения о приложении, такие как его название, версия, порядок использования и события, посещаемые страницы и данные о сеансе. Мы имеем право использовать файлы cookie, теги и/или подобные технологии, а также работать с поставщиками услуг, которые обрабатывают ваши сведения от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями. Мы имеем право объединять, обезличивать и добавлять псевдоним к вашим статистическим и аналитическим данным в целях персонализации. Подробную информацию см. в настройках приложения.



Данные Cookie



Мы обрабатываем информацию, полученную с вашего мобильного устройства, и используем файлы cookie, теги, жучки и подобные технологии ("Cookie") в целях предоставления наших Услуг. Наши Cookie позволяют нам распознавать ваше мобильное устройство и осуществлять сбор данных и персональных сведений в соответствии с положениями настоящего уведомления. К подлежащим обработке данным могут относится сведения о вашем мобильном устройстве (включая уникальные идентификаторы, данные о сеансе и использовании, операционную систему, модель, оператора связи, данные о конфигурации сети и IP-адреса) и информация о приложении (название приложения, версия, порядок использования и события, посещаемые страницы и данные о сеансе). Мы также имеем право использовать эту информацию для отображения вам специального контента, предназначенного для вашей страны (включая информацию на вашем языке).



Маркетинговые данные



Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильное приложение и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать и объединять ваши персональные данные. Вы можете отказаться от получения таких материалов в любой момент времени.



Данные опросов и исследований



Мы можем приглашать вас поучаствовать в наших опросах и исследованиях. К собираемым нами персональным данным относятся ваши ответы, которые могут быть связаны с вашим мнением и опытом использования наших Услуг и сервисов третьих сторон, а также информация о вашем опыте ухода и удаления волос или сведения на другие темы в отношении персонального ухода. Мы имеем право обрабатывать ваши сведения из опроса вместе с аналитической информацией, которую мы собираем при использовании вами приложения. Мы используем эти данные, чтобы лучше понимать наших пользователей, и применяем их при оптимизации наших приложений и услуг в сфере персонального ухода Philips. Для этого мы анализируем и объединяем ваши сведения и ответы. Мы имеем право запускать такие проекты на анонимной основе, и в этом случае персональные данные собираться не будут. В любом случае при вашем участии в таких проектах вы получите дополнительные сведения о том, каким образом будет осуществляться обработка ваших данных.



Данные обратной связи



Мы имеем право запрашивать вашу обратную связь в отношении опыта использования Lumea. В некоторых случаях мы будем запрашивать разрешение на публикацию вашего имени и отзыва в приложении в целях помощи другим пользователям. Если в запросе не указано иное, мы убедительно просим вас не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию или иным убеждениям, состоянию здоровья, сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях). Вы в любое время можете попросить нас удалить ваш отзыв.



Данные поддержки потребителей



Вы можете предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, исправляем ошибки и настраиваем наши Услуги. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения.



Данные разных типов



Мы имеем право комбинировать ваши персональные данные, включая данные учетной записи, другие предоставленные вами данные, данные об устройстве, файлы cookie, данные о местоположении, данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, т. е. IP-адрес, файлы cookie, информацию об устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты. В зависимости от вашего выбора мы имеем право анализировать ваши комбинированные данные в целях предоставления вам Услуг, включая предоставление вам полезной информации в отношении процедур по удалению волос и предоставления персонализированного контента, сообщений и советов в соответствии с положениями настоящего уведомления. Мы также имеем право использовать такие данные для улучшения контента, функциональности и удобства использования приложения и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг в сфере персонального ухода.



Данные об оценках и обзорах



При написании отзыва или оценке приложения в магазинах приложений мы имеем право обрабатывать полученную информацию для ответа на ваши комментарии и вопросы, понимания вашей позиции в отношении использования приложения, а также восприятия вами приложения и нашего бренда, и использовать полученные сведения для оптимизации приложения. Мы видим только ваше имя пользователя в магазине приложений, оценки, комментарии и прочие сведения, которыми вы решили поделиться с нами или сделали общедоступными. За исключением особых запросов с вашей стороны, мы не будем связывать эту информацию с данными для входа в вашу учетную запись и другой информацией, собранной о вас. Когда вы запрашиваете поддержку, мы имеет право использовать ваши данные для оказания помощи и проведения для вас оптимальной процедуры поддержки потребителей в соответствии с положениями настоящего уведомления.



Настройки доступа



Приложение может запрашивать ваше разрешение на доступ к хранилищу мобильного устройства, его датчикам и другим функциями. Мы запрашиваем доступ, только если он необходим для предоставления Услуг, как указано ниже.



