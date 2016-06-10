Lumea IPL App

Приложение Philips Lumea помогает управлять процедурами удаления волос и целями при использовании устройства Lumea IPL ("Устройство"), а также предоставляет персонализированные советы по уходу и удалению волос ("Услуги").
В настоящем Уведомлении о конфиденциальности приводятся сведения о мерах обеспечения конфиденциальности, которые мы используем, в том числе информация о данных, которые мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.
Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяет свое действие на все персональные данные, обработанные с помощью приложения, которое управляется компанией Philips Consumer Lifestyle B.V. или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний ("Philips", "наш", "мы" или "нам").
Какую Информацию и Персональные данные мы собираем и в каких целях?
Мы осуществляем обработку информации и персональных данных, как изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы получаете доступ, загружаете или устанавливаете приложение. Мы имеем право обрабатывать эти персональные данные после получения вашего согласия или по вашему запросу в рамках контрактных обязательств, чтобы управлять, предоставлять, совершенствовать и обеспечивать поддержку наших Услуг на основании наших законных интересов или для соблюдения распространяющихся на нас юридических требований. Использование Услуг возможно только в случае, если вы согласитесь на обработку ваших персональных данных.
Конфиденциальные персональные данные
Перед сбором конфиденциальных персональных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия. В зависимости от вашего выбора мы позволяем безопасно хранить вашу информацию об уходе и удалении волос в вашей учетной записи для ее быстрого восстановления при установке приложения на другое устройство. Мы также используем ваши данные для предоставления персонализированных функций по уходу и удалению волос, например индивидуальных программ обучения, напоминаний и других услуг. К подлежащим обработке данным относится следующее:
В зависимости от ваших настроек мы имеем право отправлять вам электронные письма, push-уведомления и сообщения в приложении. Мы также имеем право объединять, обезличивать и добавлять псевдоним к вашим данным в целях персонализации. Данные учетной записи Мы выполняем сбор ваших персональных данных при создании вами учетной записи. Вы можете войти в приложение с помощью учетной записи Philips или через ваш профиль в социальной сети, включая учетную запись Apple. Если вы входите в систему с помощью профиля в социальной сети, персональные данные, которые мы собираем, могут включать основную публичную информацию в вашем профиле (например, фотографию профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, дату рождения, домашнюю страницу и местоположение), а также адрес электронной почты в целях аутентификации. В этом случае поставщик социальной сети может собирать информацию на основании использования приложения и входа в систему с помощью учетной записи в социальной сети. Ознакомьтесь с уведомлением о конфиденциальности вашего поставщика социальной сети (например, Facebook*, Google и Apple), чтобы узнать об используемых мерах обеспечения конфиденциальности. Более ранние версии приложения позволяли использовать вход через Facebook, который позволяет Facebook обрабатывать следующие данные:
К собираемым нами персональным данным может относиться ваше имя пользователя, имя, адрес электронной почты, страна, язык, пароль и демографическая информация, например ваш пол (необязательно). Мы также обрабатываем сведения об использовании вами приложения, включая сведения о сеансе, входе и данных аутентификации, которые используются для управления вашей учетной записью.
В зависимости от ваших настроек мы имеем право отправлять вам электронные письма, push-уведомления и сообщения в приложении. Мы также имеем право объединять, обезличивать и добавлять псевдоним к вашим данным в целях персонализации.
Данные учетной записи
Мы выполняем сбор ваших персональных данных при создании вами учетной записи. Вы можете войти в приложение с помощью учетной записи Philips или через ваш профиль в социальной сети, включая учетную запись Apple.
Если вы входите в систему с помощью профиля в социальной сети, персональные данные, которые мы собираем, могут включать основную публичную информацию в вашем профиле (например, фотографию профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, дату рождения, домашнюю страницу и местоположение), а также адрес электронной почты в целях аутентификации. В этом случае поставщик социальной сети может собирать информацию на основании использования приложения и входа в систему с помощью учетной записи в социальной сети. Ознакомьтесь с уведомлением о конфиденциальности вашего поставщика социальной сети (например, Facebook*, Google и Apple), чтобы узнать об используемых мерах обеспечения конфиденциальности.
Более ранние версии приложения позволяли использовать вход через Facebook, который позволяет Facebook обрабатывать следующие данные:
Больше об использовании вашей информации Facebook можно узнать, ознакомимвшись с их политикой конфиденциальности. Facebook имеет право обрабатывать такую информацию за пределами вашей страны или места пребывания, что может привести к снижению безопасности ваших персональных данных, согласно Постановлению ЕС 2016/679.
Мы используем ваши Данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью, а также предоставления персонализированных Услуг. Вы можете использовать свою учетную запись для выполнения безопасного входа в приложение. После создания вами учетной записи Philips для входа в приложение мы отправим вам электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные, указанные в учетной записи, будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений прямого маркетинга, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись Philips для заказа или регистрации продукции или услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, нажатия кнопки "Мне нравится" или "Поделиться") и участия в тестировании продуктов или в опросах.
Данные аналитики
Если вы предоставите свое согласие, то поможете нам оптимизировать приложение и связанные с ним продукты (а также создать новые решения для персонального ухода) на основании данных, собираемых и анализируемых при использовании вами наших услуг. Мы также имеем право использовать эту информацию в целях дальнейшей персонализации наших услуг. К подлежащим обработке данным относятся сведения, предоставленные вами при использовании приложения, идентификаторы мобильных устройств, данные о сеансе и использовании, операционная система, модель, конфигурация сети и (зашифрованные) IP-адреса, а также сведения о приложении, такие как его название, версия, порядок использования и события, посещаемые страницы и данные о сеансе. Мы имеем право использовать файлы cookie, теги и/или подобные технологии, а также работать с поставщиками услуг, которые обрабатывают ваши сведения от нашего имени и в соответствии с нашими инструкциями. Мы имеем право объединять, обезличивать и добавлять псевдоним к вашим статистическим и аналитическим данным в целях персонализации. Подробную информацию см. в настройках приложения.
Данные Cookie
Мы обрабатываем информацию, полученную с вашего мобильного устройства, и используем файлы cookie, теги, жучки и подобные технологии ("Cookie") в целях предоставления наших Услуг. Наши Cookie позволяют нам распознавать ваше мобильное устройство и осуществлять сбор данных и персональных сведений в соответствии с положениями настоящего уведомления. К подлежащим обработке данным могут относится сведения о вашем мобильном устройстве (включая уникальные идентификаторы, данные о сеансе и использовании, операционную систему, модель, оператора связи, данные о конфигурации сети и IP-адреса) и информация о приложении (название приложения, версия, порядок использования и события, посещаемые страницы и данные о сеансе). Мы также имеем право использовать эту информацию для отображения вам специального контента, предназначенного для вашей страны (включая информацию на вашем языке).
Маркетинговые данные
Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильное приложение и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать и объединять ваши персональные данные. Вы можете отказаться от получения таких материалов в любой момент времени.
Данные опросов и исследований
Мы можем приглашать вас поучаствовать в наших опросах и исследованиях. К собираемым нами персональным данным относятся ваши ответы, которые могут быть связаны с вашим мнением и опытом использования наших Услуг и сервисов третьих сторон, а также информация о вашем опыте ухода и удаления волос или сведения на другие темы в отношении персонального ухода. Мы имеем право обрабатывать ваши сведения из опроса вместе с аналитической информацией, которую мы собираем при использовании вами приложения. Мы используем эти данные, чтобы лучше понимать наших пользователей, и применяем их при оптимизации наших приложений и услуг в сфере персонального ухода Philips. Для этого мы анализируем и объединяем ваши сведения и ответы. Мы имеем право запускать такие проекты на анонимной основе, и в этом случае персональные данные собираться не будут. В любом случае при вашем участии в таких проектах вы получите дополнительные сведения о том, каким образом будет осуществляться обработка ваших данных.
Данные обратной связи
Мы имеем право запрашивать вашу обратную связь в отношении опыта использования Lumea. В некоторых случаях мы будем запрашивать разрешение на публикацию вашего имени и отзыва в приложении в целях помощи другим пользователям. Если в запросе не указано иное, мы убедительно просим вас не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию или иным убеждениям, состоянию здоровья, сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях). Вы в любое время можете попросить нас удалить ваш отзыв.
Данные поддержки потребителей
Вы можете предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, исправляем ошибки и настраиваем наши Услуги. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения.
Данные разных типов
Мы имеем право комбинировать ваши персональные данные, включая данные учетной записи, другие предоставленные вами данные, данные об устройстве, файлы cookie, данные о местоположении, данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, т. е. IP-адрес, файлы cookie, информацию об устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты. В зависимости от вашего выбора мы имеем право анализировать ваши комбинированные данные в целях предоставления вам Услуг, включая предоставление вам полезной информации в отношении процедур по удалению волос и предоставления персонализированного контента, сообщений и советов в соответствии с положениями настоящего уведомления. Мы также имеем право использовать такие данные для улучшения контента, функциональности и удобства использования приложения и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг в сфере персонального ухода.
Данные об оценках и обзорах
При написании отзыва или оценке приложения в магазинах приложений мы имеем право обрабатывать полученную информацию для ответа на ваши комментарии и вопросы, понимания вашей позиции в отношении использования приложения, а также восприятия вами приложения и нашего бренда, и использовать полученные сведения для оптимизации приложения. Мы видим только ваше имя пользователя в магазине приложений, оценки, комментарии и прочие сведения, которыми вы решили поделиться с нами или сделали общедоступными. За исключением особых запросов с вашей стороны, мы не будем связывать эту информацию с данными для входа в вашу учетную запись и другой информацией, собранной о вас. Когда вы запрашиваете поддержку, мы имеет право использовать ваши данные для оказания помощи и проведения для вас оптимальной процедуры поддержки потребителей в соответствии с положениями настоящего уведомления.
Настройки доступа
Приложение может запрашивать ваше разрешение на доступ к хранилищу мобильного устройства, его датчикам и другим функциями. Мы запрашиваем доступ, только если он необходим для предоставления Услуг, как указано ниже.
Камера и Галерея. При попытке загрузить изображения в приложение для использования наших Услуг приложение запросит это разрешение на доступ. Приложение также запросит это разрешение при попытке отсканировать штрихкод с Устройства для получения информации о продукте. Мы не храним данные о штрихкодах.В некоторых случаях операционная система может запрашивать разрешение, необходимое мобильному устройству по ряду технических причин, однако это не используется и не управляется Philips. Мы обязуемся собирать данные, связанные с такими разрешениями, только при необходимости этих действий в целях предоставления наших услуг в соответствии с положениями настоящего уведомления.
Вы можете заблокировать или отозвать данные разрешения в любое время через меню настроек вашей операционной системы.
Передача персональных данных третьим сторонам
Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.
Аффилированные лица
Мы имеем право отправлять ваши данные другим юридическим лицам Philips, входящих в группу компаний Philips. К примеру, некоторые юридические лица Philips помогают нам управлять инфраструктурой приложений или вашими запросами. Ваши данные будут обрабатываться только людьми с надлещажими правами доступа.
Поставщики услуг
Мы также работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наше приложение. Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:
Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.
Другие третьи стороны
Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку вашей информации или персональных данных для своих собственных целей. Внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.
Если компания Philips предоставляет вашу инфомрацию или персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных.
Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.
Когда это требуется законодательством или необходимо для защиты наших прав, мы имеем право передавать ваши данные государственным и административным учреждениям.
Трансграничная передача персональных данных
Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране. где мы располагаем необходимыми ресурсами или сотрудничаем со сторонними поставщиками услуг. Используя Услуги, вы соглашаетесь с отправкой какой-либо вашей информации в другие страны, где могут применяться другие законы в отношении защиты персональных данных, чем в вашей стране проживания. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.
Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со (полный список этих стран представлен здесь).
Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам по этому адресу.
Как долго мы храним вашу информацию?
Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого времени, которое необходимо или допустимо для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).
Ваши права и выбор вариантов использования информации
Если вы хотите отправить запрос на доступ, исправление, удаление, ограничение или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете связаться с нами по этому адресу. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.
Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношениях которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа, исправление, удаление, ограничение доступа или запрет обработки. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально возможные сроки, насколько это в действительности осуществимо.
При обработке ваших данных в целях предоставления наших услуг в соответствии с нашими условиями мы имеем право не предоставлять услуги при вашем отказе от предоставления своих данных для обработки. Опираясь на наши законные интересы, мы гарантируем, что обработка данных не будет иметь приоритет над соблюдением ваших прав и интересов в отношении защиты конфиденциальности. В случаях, когда вы даете свое согласие, вы можете отозвать его в любое время, однако это не повлияет на законность обработки данных перед отзывом согласия.
Если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы не сможете использовать, полностью или частично, наши Услуги.
Защита персональных данных
Мы всерьез воспринимаем свою обязанность защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.
Информация для родителей
Несмотря на то, что Услуги не предназначены для детей в соответствии с определением применимого законодательства. Политика Philips состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в деятельности и интересах детей в Интернете.
Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные, им следует обратиться по этому адресу. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные.
Изменения в Заявлении о конфиденциальности
Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности. Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.
Обновленная редакция Уведомления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ или пользоваться нашими Услугами после вступления изменений в силу, вы подтверждаете факт изучения Уведомления о конфиденциальности в новой редакции после внесения в нее изменений.
Контактная информация
Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как Philips использует ваши персональные данные, вы можете обратиться к нам (или к нашему инспектору по защите персональных данных и/или представителю) по этому адресу. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Эйндховен, Нидерланды
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