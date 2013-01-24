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Приложение Philips GroomTribe

Конфиденциальность

Последние изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности были внесены 3 декабря 2020 года.

Приложение Philips GroomTribe ("Приложение") предоставляет индивидуальные рекомендации по уходу за кожей и бритью; программы по уходу за кожей и/или бритью; советы по стайлингу и бритью; индивидуальные рекомендации по стайлингу бороды и щетины; рекомендации по стайлингу и бритью; а также иные услуги ("Услуги"). Настоящее Приложение использует персональные данные, собранные или обработанные посредством Приложения, включая персональные данные, обработанные любой электробритвой Philips с поддержкой функции сопряжения с Приложением ("Устройство").

 

В настоящем Уведомлении о конфиденциальности приводятся сведения об используемых нами мерах обеспечения конфиденциальности при использовании вами Услуг, в том числе информация о персональных данных, которые мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться. Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяет свое действие на все персональные данные, собранные или обработанные с помощью Приложения, которое управляется или контролируется компанией Philips Consumer Lifestyle B.V. или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний ("Philips", "наш", "мы" или "нам").

 

Также просим вас ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования, которые описывают условия использования вами наших Услуг.

Какие Персональные данные мы собираем и в каких целях?  

 

Мы получаем или собираем информацию и персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы получаете доступ, загружаете, устанавливаете Устройство или Приложение либо используете наши Услуги. Мы имеем право использовать эти персональные данные для предоставления Услуг, которые были запрошены вами в рамках контрактных обязательств, чтобы управлять, предоставлять, совершенствовать и обеспечивать поддержку наших Услуг на основании наших законных интересов или для соблюдения распространяющихся на нас юридических требований. Мы связываем ваши персональные данные с уникальными идентификаторами. Использование Услуг возможно только в случае, если вы согласитесь на сбор и обработку ваших персональных данных.
Данные учетной записи

Конфиденциальные персональные данные

Перед сбором конфиденциальных персональных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии с положениями Статьи 9.2 (a) Постановления ЕС 2016/679. Эти данные могут включать следующую информацию о вас:

 

  • фотографии лица или кожи; физические признаки, такие как форма лица, цвет волос, особенности роста волос;

 

  • информация о бритве и уходе за кожей (включая серийный номер и модель бритвы, использование жидкости CleanPod, частоту и длительность, данные о сеансах и использовании, время, параметры скорости, уровень заряда аккумулятора и результаты процедуры бритья, подравнивания и очистки);

 

  • данные о коже (цвет и тип); значения оценки состояния кожи, проблемы с кожей или бритьем; информация об уходе за кожей; данные о бороде (тип, особенности роста волос);

 

  • информация о здоровье и образе жизни (распорядок дня, сон, стресс и окружение);

 

  • ответы в пройденных опросах.

Собираемые данные используются для предоставления вам наших Услуг, таких как персональные рекомендации по стайлингу и бритью. Это происходит путем отправки электронных писем, push-уведомлений и сообщений в приложении. Мы также предоставляем персональные настройки Устройства.

 

Если вы не предоставите свое согласие, эти данные будут храниться на вашем мобильном устройстве, а Philips не сможет получить к ним доступ. Обратите внимание, что при использовании датчика SkinAnalyst (для iPhone) iPhone делает четкую фотографию кожи и отсылает ее в Приложение. Фотография сохраняется на iPhone.

 

За исключением представленной выше информации, мы просим вас не присылать нам и не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию или иным убеждениям, состоянию здоровья, сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях) в или через Приложение либо иным способом.

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Данные учетной записи

Мы выполняем сбор ваших персональных данных при создании вами учетной записи. Вы можете войти в Приложение с помощью учетной записи MyPhilips или через ваш профиль в социальной сети, включая учетную запись Apple.

 

  • Собираемые нами персональные данные могут включать ваше имя, адрес электронной почты, страну, язык и пароль. Мы также обрабатываем сведения об использовании вами Приложения, включая сведения о сеансе, входе и данных аутентификации, которые используются для управления вашей учетной записью.

 

  • Если вы входите в систему с помощью профиля в социальной сети, персональные данные, которые мы собираем, могут включать основную публичную информацию в вашем профиле (например, полное/краткое имя, фотографию профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, дату рождения, домашнюю страницу и местоположение), а также адрес электронной почты, которые используются в целях аутентификации. В этом случае поставщик социальной сети может собирать информацию на основании использования Приложения и входа в систему с помощью учетной записи в социальной сети. Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности вашего поставщика социальной сети (например, Facebook, Google и Apple), чтобы узнать об используемых мерах обеспечения конфиденциальности, включая тип собираемых персональных данных, а также процедуру их использования, обработки и защиты.

 

  • Мы используем ваши Данные учетной записи для создания и управления вашей учетной записью, а также предоставления персонализированных Услуг. Вы можете использовать свою учетную запись для выполнения безопасного входа в Приложение. После создания вами учетной записи MyPhilips для входа в Приложение мы отправим вам электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные, указанные в учетной записи, будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений прямого маркетинга, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись MyPhilips для заказа продукции или услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, нажатия кнопки "Мне нравится" или "Поделиться") и участия в тестировании продуктов или в опросах.

 

Данные учетной записи используются для предоставления Услуг, поэтому мы считаем, что обработка данных необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679.

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Cookie

Файлы cookie и аналитика

Мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии для управления, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор информации и ваших персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе мобильного браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе Приложения, т. е. информацию о том, как вы используете Приложение. Мы также имеем право демонстрировать контент в зависимости от вашей страны (включая информацию на местном языке), основываясь на IP-адресе мобильного устройства и информации об операторе SIM-карты.

 

Давая согласие на отправку данных Приложения с целью оптимизации работы Приложения и получения персонализированных услуг, вы соглашаетесь на сбор и обработку нами следующих данных об использовании вами Приложения. Для этого мы имеем право работать с разными поставщиками услуг, которые от нашего лица обрабатывают данные вашего Приложения в соответствии с нашими инструкциями. Наши поставщики услуг используют файлы cookie для сбора вашей информации:

 

  • Adobe Analytics (сервис аналитики)
  • Adjust (сервис аналитики)
  • Apptentive (сервис для отзывов и взаимодействия)
  • Branch Metrics (сервис для аналитики пользовательского доступа и использования)
  • Google Firebase (сервис для оптимизации Приложения)

Вы можете запретить сбор данных cookie Приложением в любой момент времени.

 

 

Более подробная информация о файлах cookie в Приложении доступна в Уведомлении о файлах cookie в разделе настроек конфиденциальности Приложения. Обратите внимание, что в целях персонализации мы имеем право обрабатывать ваши аналитические данные для демонстрации подходящего контента и отправки рекомендаций посредством сообщений в Приложении и push-уведомлений. Мы также используем данные cookie и аналитическую информацию для создания опросов и отправки приглашений для участия в опросах и исследованиях. Если вы приняли решение участвовать, мы обрабатываем ваши данные для входа в учетную запись, отзывы, мнения и опыт использования. Ваши персональные данные и информация используются для оптимизации Услуг и разработки новых продуктов в сфере приборов по уходу за собой для мужчин. Обратите внимание, что ваша аналитическая информация обрабатывается нами, только если вы предоставили свое согласие в соответствии со Статьей 6.1 (a) Постановления ЕС 2016/679.

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Cookie

Данные об оценках и обзорах

Если вы напишете отзыв в магазине приложений, мы просмотрим и учтем ваши комментарии в целях оптимизации продукции. За исключением особых запросов с вашей стороны, мы не будем связывать эту информацию с данными для входа в вашу учетную запись и другой информацией, собранной о вас. Мы увидим только ваше имя пользователя в магазине приложений и комментарии. В таком случае мы считаем, что обработка ваших Данных о поддержке потребителя основана на законном интересе Philips и соответствует положениям Статьи 6.1 (f) Постановления ЕС 2016/679. Когда вы запрашиваете поддержку, мы рекомендуем вам оптимальную процедуру поддержки потребителей в соответствии с посвященным поддержке потребителей разделом ниже.
Данные о местоположении

Данные поддержки потребителей

При запросе поддержки вы имеете право предоставлять нам информацию об использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, исправляем ошибки и настраиваем наши Услуги. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения. Мы считаем, что обработка данных о поддержке потребителя необходима для выполнения контракта, стороной которого вы являетесь и который вы соблюдаете, в соответствии со Статьей 6.1 (b) Постановления ЕС 2016/679. В некоторых случаях мы считаем, что обработка ваших Данных о поддержке потребителя основана на законном интересе Philips и соответствует положениям Статьи 6.1 (f) Постановления ЕС 2016/679.
Данные Устройства

Данные разных типов

Мы имеем право комбинировать ваши персональные данные, включая Данные учетной записи, данные файлов cookie и др. данные, собранные в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использовании таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая IP-адреса, файлы cookie, информацию о мобильных устройствах, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении, посещаемые веб-сайты.

 

 

Мы имеем право анализировать и использовать данные разных типов для предоставления вам таких услуг, как программы по уходу за кожей и/или бритью; советы по стайлингу и бритью; индивидуальные рекомендации по стайлингу бороды и щетины; советы по стайлингу и бритью. Кроме того, мы используем эти данные для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройства и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг в сфере приборов по уходу за собой для мужчин. В таком случае мы считаем, что обработка ваших Комбинированных данных основана на законном интересе Philips и соответствует положениям Статьи 6.1 (f) Постановления ЕС 2016/679.

 

Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть вам актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать ваши Комбинированные данные. Вы можете отказаться от получения таких материалов в любой момент времени.

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Данные разных типов

Настройки доступа

Настоящее Приложение может запрашивать ваше разрешение на доступ к хранилищу вашего устройства, его датчикам и другим функциями (например, галерее, календарю, контактам, камере, Wi-Fi, местоположению и Bluetooth). Мы запрашиваем доступ, только если он необходим для предоставления Услуг, как указано ниже.

 

  • Bluetooth и Wi-Fi. Для подключения к Интернету Приложению требуется доступ к Wi-Fi. Для подключения устройств к Приложению ему также требуется доступ к Bluetooth и Wi-Fi. Вы можете в любое время разорвать подключение Bluetooth / Wi-Fi в меню настроек мобильного устройства.

 

  • Местоположение. На некоторых устройствах на базе Android для подключения к Устройству требуется приблизительное определение местоположения. На устройствах на базе iOS данные о местоположении также запрашиваются для определения расстояния между Приложением и Устройством. Однако Philips никоим образом не обрабатывает эти данные. Эти данные останутся в мобильном устройстве, и Philips не будет иметь к ним доступа. Вы можете в любое время заблокировать сбор данных о местоположении в меню настроек мобильного устройства.

 

  • Файлы. Приложение требует доступ к файлам мобильного устройства для хранения языковых конфигураций и иных файлов, необходимых для работы Приложения (например, графики, медиафайлов или других программных ресурсов). При удалении Приложения эти данные будут удалены с мобильного устройства.

 

  • Фотографии и медиафайлы. Если вы решите добавить изображение профиля, Приложение запросит доступ к камере или галерее вашего мобильного устройства. Устройства на базе ОС Android могут запрашивать доступ к видео, однако Приложение воспользуется этим доступом только для выгрузки вашей фотографии.

 

  • В некоторых случаях разрешение может автоматически предоставляться операционной системой мобильного устройства. В этом случае Приложение может запросить у вас разрешение на доступ к определенным датчикам или данным, однако мы не будем выполнять сбор этих данных, за исключением случаев, когда это необходимо для обеспечения поддержки Услуг.
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Сторонние компании

Кому доступны ваши персональные данные?

Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.
Права и возможности

Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам управлять, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, обеспечивать поддержку и продвигать на рынке наши Услуги.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:

 

  • Поставщики ИТ и облачных технологий. Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программного обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или использования Услуг.

 

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему персональных данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.

Другие третьи стороны

Компания Philips также может сотрудничать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips передает персональные данные третьим сторонам, которые впоследствии будут использовать их для собственных целей, компания Philips уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В таком случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

 

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

 

По вашему запросу мы имеем право предоставлять ваши персональные данные следующим третьим сторонам: Amazon (при наличии в вашей стране Amazon DRS, подробности см. ниже). Такие третьи стороны имеют право предоставлять вам собственные услуги. Мы можем передавать ваши персональные данные третьи сторонам по вашему запросу или/и в соответствии с применимым законодательством.

 

Обратите внимание, что при выполнении входа в Приложение через Facebook SDK вы даете Facebook право собирать через SDK следующую информацию:

 

  • События приложения: к этой категории относятся События Приложения (например, установка и запуск), а также другие стандартные записи для создания метрики продукта (например, загрузка SDK и его производительность).
  • Данные конфигурации: после входа пользователя в систему SDK периодически отправляет фоновые запросы для автоматического управления сроком действия маркера доступа.
  • Информация об ошибках: SDK (в том числе и во время инициализации) собирает информацию об ошибках, которая может включать в себя идентификаторы пользователей, выполнивших вход в Facebook.
  • Краткосрочные данные: SDK измеряет активность пользователей в целях борьбы с мошенничеством и неправомерным использованием. Эти данные хранятся очень короткий период времени, если вы не выполнили вход в Facebook.

 

Facebook также имеет право собирать аналитические данные о вашем использовании SDK, информацию о названии используемого Приложения, дату авторизации и связанные с вашим входом в систему URL-адреса. Больше об использовании вашей информации Facebook можно узнать, ознакомимвшись с Политикой обработки данных Facebook. Обратите внимание, что возможность входа через Facebook является лишь одной из доступных опций, и вы всегда можете выполнить вход с помощью данных учетной записи MyPhilips.

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Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Навык картриджа для очистки бритвы Philips ("Навык") позволяет подключать учетную запись Philips к учетной записи Amazon и пользоваться услугой Amazon Dash Replenishment Services (DRS), предоставляемой Amazon.

 

При связи учетных записей Philips и Amazon независимо друг от друга применяют технические средства для проверки вашей личности. Philips делится идентификаторами учетной записи, однако не отправляет Amazon данные для входа, такие как имя и адрес электронной почты. Мы также не собираем, не обрабатываем и не делимся данными голосового ввода с Amazon.

При активации DRS Philips предложит поделиться сведениями о бритве с Amazon (серийный номер и модель бритвы, средний объем ежедневного использования жидкости CleanPod), чтобы дать Amazon возможность автоматически размещать заказы на приобретение картриджей для очистки бритвы Philips. Вы можете в любое время приостановить, изменить или отменить любой заказ в Amazon.

 

Вы понимаете, что информация о бритве является частью персональных данных. Вы также понимаете, что Amazon предоставляет вам собственные услуги, и ваше согласие позволит нам отправлять Amazon ваши персональные данные. Amazon имеет право обрабатывать ваши персональные данные за пределами вашей страны или места пребывания, что может привести к снижению безопасности ваших персональных данных. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, отключив Навык. Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности и Условиями использования Amazon для получения необходимой информации.

 

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

 

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со (полный список этих стран представлен здесь).

 

ля передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам по этому адресу.

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Как долго мы храним вашу информацию?

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого времени, которое необходимо или допустимо для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).

 

Ваши права и выбор вариантов использования информации

Если вы хотите отправить запрос на доступ, исправление, удаление, ограничение или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете связаться с нами по этому адресу.

Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношениях которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа, исправление, удаление, ограничение доступа или запрет обработки. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально возможные сроки, насколько это в действительности осуществимо.

 

Обратите внимание на следующее:

 

  • В случаях когда мы осуществляем сбор и/или обработку ваших персональных данных с вашего согласия, вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия.
  • Когда мы обрабатываем ваши персональные данные на основании распространяющихся на нас правовых обязательств, включая ваше взаимодействие с нами в целях исполнения любых ваших прав, мы считаем, что обработка данных производится законным образом в соответствии со Статьей 6.1 (c) Постановления ЕС 2016/679.
  • В случаях когда обработка ваших персональных данных в целях оптимизации Услуг выполняется в рамках контрактных обязательств, без предоставления необходимой информации мы не имеем права предоставлять Услуги.
  • Ваши данные будут обрабатываться только в соответствии с законными интересами Philips и в тех случаях, когда их обработка не будет нарушать ваших интересов и прав на сохранение конфиденциальности.
  • Если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы не сможете использовать, полностью или частично, наши Услуги.
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Защита персональных данных

Защита персональных данных

 

Мы всерьез воспринимаем свою обязанность защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.

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Информация для родителей

Информация для родителей

 

Несмотря на то, что Услуги не предназначены для детей в соответствии с определением применимого законодательства. Политика Philips состоит в том, чтобы соблюдать законы, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в деятельности и интересах детей в Интернете.

 

Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные, им следует обратиться по этому адресу. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные.

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Изменения в Уведомлении о конфиденциальности

Изменения Уведомления о конфиденциальности

Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. Для этих целей мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.

 

Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.

 

Обновленная редакция Уведомления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ или пользоваться нашими Услугами после вступления изменений в силу, вы подтверждаете факт изучения Уведомления о конфиденциальности в новой редакции после внесения в нее изменений.

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Контакты

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как Philips использует ваши персональные данные, вы можете обратиться в Philips и/или к нашему инспектору по защите персональных данных по этому адресу. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Эйндховен, Нидерланды