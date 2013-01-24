Amazon Alexa / Amazon Dash Replenishment Services (DRS)

Навык картриджа для очистки бритвы Philips ("Навык") позволяет подключать учетную запись Philips к учетной записи Amazon и пользоваться услугой Amazon Dash Replenishment Services (DRS), предоставляемой Amazon.

При связи учетных записей Philips и Amazon независимо друг от друга применяют технические средства для проверки вашей личности. Philips делится идентификаторами учетной записи, однако не отправляет Amazon данные для входа, такие как имя и адрес электронной почты. Мы также не собираем, не обрабатываем и не делимся данными голосового ввода с Amazon.

При активации DRS Philips предложит поделиться сведениями о бритве с Amazon (серийный номер и модель бритвы, средний объем ежедневного использования жидкости CleanPod), чтобы дать Amazon возможность автоматически размещать заказы на приобретение картриджей для очистки бритвы Philips. Вы можете в любое время приостановить, изменить или отменить любой заказ в Amazon.

Вы понимаете, что информация о бритве является частью персональных данных. Вы также понимаете, что Amazon предоставляет вам собственные услуги, и ваше согласие позволит нам отправлять Amazon ваши персональные данные. Amazon имеет право обрабатывать ваши персональные данные за пределами вашей страны или места пребывания, что может привести к снижению безопасности ваших персональных данных. Вы можете отозвать свое согласие в любое время, отключив Навык. Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности и Условиями использования Amazon для получения необходимой информации.

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со (полный список этих стран представлен здесь).

ля передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают защиту данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам по этому адресу.