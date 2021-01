Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам администрировать, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, продвигать на рынке наши Услуги и обеспечивать их поддержку.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:

Поставщики ИТ- и облачных решений

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или предоставления Услуг.

Оплата

Мы работаем с компанией WorldPay, поставщиком услуг, который обрабатывает ваши финансовые данные, используемые платежными функциями этого Приложения, включая магазины приложений или другие третьи стороны, обрабатывающие ваши платежи.

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.

Другие третьи стороны

Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В этом случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

По вашему запросу мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим сторонним компаниям:

Delta Dental (только в США).

ONVZ (только в Нидерландах).

Amazon (если служба Amazon DRS присутствует в вашей стране; подробную информацию см. ниже).



Эти сторонние компании могут предоставлять вам свои собственные услуги. Мы можем предоставлять ваши персональные данные этим сторонним компаниям по вашему запросу и/или в соответствии с применимым законодательством.



Служба пополнения запасов Amazon Dash Replenishment Service

В некоторых странах представлена наша служба BrushSync Reorder («BrushSync»). Если вы подпишетесь на службу BrushSync, Приложение будет автоматически размещать заказы на чистящую насадку для вас через службу пополнения запасов Amazon Dash Replenishment Service («DRS»). Для этого вам будет необходимо войти в свою учетную запись Amazon и Amazon будет предоставлять вам свои собственные услуги. Ознакомьтесь с Условиями и Уведомлением о конфиденциальности Amazon, так как в них содержится информация об используемых Amazon способах соблюдения конфиденциальности, описание типов данных, собираемых компанией, а также то, как Amazon использует, обрабатывает и защищает данные.



При оформлении вами подписки на BrushSync мы будем передавать Amazon следующие данные: Серийный номер вашего Устройства, номер модели (номер HX) вашего Устройства, а также дату, когда необходимо заказать новую чистящую насадку («Данные BrushSync»). С целью отслеживания состояния вашей подписки мы храним ваш идентификатор клиента Amazon. Если вы отмените подписку BrushSync, мы удалим этот идентификатор клиента. Вы в любой момент можете (i) приостановить автоматическое оформление заказов или внести в них изменения в разделе «Настройки повторных заказов» (Reorder Settings) на странице «Моя чистящая насадка» (My Brush Head) в Приложении; и/или (ii) отменить любой заказ, обратившись в Amazon.



Так как ваши Данные BrushSync и ваш Идентификатор клиента Amazon обрабатываются только в указанных выше целях при оформлении подписки на BrushSync, этот процесс обработки данных обязателен для исполнения договора, стороной которого вы являетесь и условия которого распространяются на вас согласно Статье 6.1.(b) Регламента (ЕС) 2016/679.

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу (при наличии) информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.





Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись по адресу privacy@philips.com.



Как долго мы храним ваши данные?

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого периода времени, который необходим или допустим для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).





We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)

