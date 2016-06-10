Sonicare For Kids Privacy Notice

Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам администрировать, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, продвигать на рынке наши Услуги и обеспечивать их поддержку.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:

Поставщики ИТ- и облачных решений

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или предоставления Услуг.

Поставщики услуг аналитики

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных и/или использования смежных технологий, требующихся нам для выполнения аналитики Приложения.

Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.

Другие третьи стороны

Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В этом случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.

Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.

Обратите внимание, что когда вы выполняете вход с помощью своей учетной записи в социальной сети Facebook через Android, вы разрешаете Facebook собирать следующую информацию через Facebook SDK:

События Приложения. Это касается обычных событий Приложения (например, установка приложения, запуск приложения) и других стандартных журналов для метрик продукта (например, загрузка SDK и производительность SDK).

Это касается обычных событий Приложения (например, установка приложения, запуск приложения) и других стандартных журналов для метрик продукта (например, загрузка SDK и производительность SDK). Данные конфигурации. После того, как пользователь выполнил вход, SDK выполняет периодические запросы на фоновую обработку для автоматического управления сроком действия маркера доступа.

После того, как пользователь выполнил вход, SDK выполняет периодические запросы на фоновую обработку для автоматического управления сроком действия маркера доступа. Данные об ошибках. SDK фиксирует информацию об ошибках, в том числе во время инициализации SDK, которая может включать идентификаторы пользователей, вошедших в Facebook.

SDK фиксирует информацию об ошибках, в том числе во время инициализации SDK, которая может включать идентификаторы пользователей, вошедших в Facebook. Кратковременные данные. SDK анализирует активность некоторых пользователей в целях борьбы с мошенничеством и злоупотреблениями. Эти данные хранятся только в течение очень короткого периода времени для тех пользователей, кто не вошел в Facebook.

Facebook также может собирать данные аналитики об использовании вами SDK, информацию о названии используемого вами Приложения, дате авторизации входа и любом URL-адресе, относящимся ко входу. Для получения дополнительной информации о том, как Facebook использует вашу информацию, ознакомьтесь с Политикой данных Facebook. Обратите внимание, что функция входа в Facebook не является обязательной, мы всегда разрешаем вам выполнять вход, используя вашу учетную запись MyPhilips.

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу (при наличии) информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.

Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь https://ec.europa.eu/justice/dataprotection/internationaltransfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись к нам здесь.

Как долго мы храним ваши данные ?

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого периода времени, который необходим или допустим для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных с учетом нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).