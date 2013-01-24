Sonicare For Kids Privacy Notice

Уведомление о конфиденциальности для Philips Sonicare for Kids

Последние изменения в Уведомлении о конфиденциальности
были внесены 30 апреля 2019 года.

Приложение Philips Sonicare for Kids («Приложение») предоставляет рекомендации родителям по улучшению чистки зубов у детей, а также персональную информацию, основанную на сведениях о чистке зубов детьми («Услуги»).
 

Приложение использует персональные данные, собираемые или обрабатываемые зубными щетками Philips Sonicare for Kids с рукояткой, оснащенной функцией Bluetooth («Устройство»), и/или Приложением, которые управляются или контролируются компанией Philips Oral Healthcare, LLC или любой из ее аффилированных либо дочерних компаний (далее — «Philips», «наш», «мы» или «нам»).
 

Настоящее Уведомление о конфиденциальности распространяется на персональные данные, собираемые Приложением и Устройством. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие способы обеспечения конфиденциальности мы применяем при использовании вами наших Услуг, в том числе какие данные мы собираем, зачем мы их собираем, что мы делаем с ними, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться. Также просим вас ознакомиться с нашим Уведомлением о файлах cookie и Условиями использования, которые описывают условия использования вами наших Услуг.

 

 

 

Какие персональные данные собираются и для каких целей?

 

Мы получаем или собираем персональные данные, как более подробно изложено ниже, когда мы предоставляем вам наши Услуги, в том числе в случаях, когда вы загружаете, устанавливаете Приложение или осуществляете к нему доступ. 

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Конфиденциальные персональные данные

Если вы предоставите согласие, мы будем собирать информацию о чистке зубов вашими детьми и использовании ими Приложения, в том числе сведения о типе зубной щетки (ручная, электрическая или Sonicare), сведения о рукоятке щетки (номер модели, серийный номер, версия встроенного ПО, производитель), сведения о продолжительности чистки, ее интенсивности и времени начала чистки («Данные о чистке»).  Мы используем Данные о чистке в аналитических целях для улучшения работы Приложения и Услуг.  Компания Philips всегда обрабатывает Данные о чистке, используя подходящие меры по защите данных. Помимо прочего, перед передачей Данных о чистке на хранение компания Philips заменяет IP-адрес, связанный с Данными о чистке, общим IP-адресом.

 

Перед сбором любых конфиденциальных данных мы отправим вам соответствующее уведомление с запросом на получение вашего явно выраженного согласия в соответствии со статьей 9.2.a. Регламента (ЕС 2016/679. Помимо сказанного выше, мы просим вас не присылать нам и не разглашать какие-либо конфиденциальные персональные данные (например, номера социального страхования, сведения, относящиеся к расовой или этнической принадлежности, политическим взглядам, вероисповеданию, философским или иным убеждениям, состоянию здоровья, половой жизни или сексуальной ориентации, биометрическим данным или генетическим характеристикам, криминальному прошлому или членству в профсоюзных организациях) в Приложение или через него либо иным способом.

 

Компания Philips не будет обрабатывать Данные о чистке каким бы то ни было образом без вашего согласия. В этом случае Данные о чистке будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных.  Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, то Данные о чистке будут также удалены с вашего мобильного устройства.   

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Данные учетной записи

 

Чтобы получить доступ к «Панели мониторинга родителей» в Приложении, необходимо создать учетную запись.  Для этого вы можете использовать учетную запись MyPhilips или войти в Приложение через ваш профиль в социальной сети.  Данные учетной записи используются для создания вашей учетной записи и управления ею.   

  • В случае создания вами учетной записи MyPhilips мы отправим вам приветственное электронное письмо для подтверждения имени пользователя и пароля. Кроме того, данные, указанные в учетной записи, будут использоваться для связи с вами при ответах на запросы и для направления вам информационных сообщений исключительно по вопросам предоставляемых нами услуг, а также для отправки вам сообщений для прямого маркетинга, если вы согласились на получение таких сообщений. Вы также можете использовать вашу учетную запись MyPhilips для заказа продукции или услуг Philips, участия в рекламных акциях или играх, выполнения действий в социальных сетях, связанных с распространением материалов Philips (например, путем нажатия кнопки «Мне нравится» или «Поделиться») и участия в тестировании продуктов или в опросах.  При выполнении входа с помощью учетной записи MyPhilips к персональным данным, которые мы будем собирать, могут относиться ваше имя, имя пользователя, фотография профиля, адрес электронной почты, пол, дата рождения/возраст, страна, язык, пароль, а также ваш уникальный идентификатор пользователя. Применительно к пользователям из Китая, мы собираем номера телефонов пользователей. 

 

  • Если вы выполняете вход через социальную сеть, персональные данные, которые мы будем собирать, могут включать в себя основные сведения вашего общедоступного профиля (например, URL-адрес фотографии профиля, идентификатор, пол, URL-адрес профиля, дата вашего рождения, домашняя страница и местоположение), а также ваш адрес электронной почты.  В этом случае владелец социальной сети, которой вы пользуетесь, может собирать сведения о факте использовании вами Приложения и осуществлении входа в него с помощью своей учетной записи этой социальной сети. Ознакомьтесь с Уведомлением о конфиденциальности владельца социальной сети, которую вы используете, (например, Facebook, Google+), чтобы узнать об используемых этими компаниями правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, а также как они используют, обрабатывают и защищают их.

 

  • Так как мы используем ваши Данные учетной записи для предоставления Услуг, этот процесс обработки данных обязателен для исполнения договора, стороной которого вы являетесь и условия которого распространяются на вас согласно Статье 6.1. (b) Регламента (ЕС) 2016/679.

 

Во время создания профиля для своего ребенка вы можете указать его имя и загрузить изображение/фотографию ребенка для профиля.  Однако компания Philips не будет обрабатывать такие данные каким бы то ни было образом. Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных.  Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, данные будут также удалены с вашего мобильного устройства.  

 

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Cookies

Файлы cookie

В некоторых странах мы используем файлы cookie, теги или аналогичные технологии («Файлы cookie») для администрирования, предоставления, совершенствования, изучения и настройки наших Услуг. Файлы cookie позволяют нам определять используемое вами мобильное устройство и выполнять сбор ваших персональных данных, включая уникальный номер устройства пользователя, IP-адрес вашего мобильного устройства, информацию о типе используемого вами мобильного интернет-браузера или операционной системы, сессионные данные и сведения об использовании или информацию о работе услуг, то есть информацию о том, как вы используете Приложение.

  • Перед началом использования Файлов cookie мы запросим ваше согласие на это.  Для получения дополнительной информации о Файлах cookie в этом Приложении, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о Файлах cookie, которое находится в разделе настроек конфиденциальности Приложения.
  • Во время создания профиля для своего ребенка вы можете указать его имя и загрузить изображение/фотографию ребенка для профиля.  Однако компания Philips не будет обрабатывать такие данные каким бы то ни было образом. Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Вы будете единственным владельцем этих данных.  Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, данные будут также удалены с вашего мобильного устройства.  
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Location data

Поддержка потребителей

При возникновении у вас необходимости в получении поддержки мы можем попросить вас предоставлять нам информацию о вашем использовании наших Услуг, включая сведения о вашем взаимодействии с Philips и способах связи с вами, чтобы мы могли оказывать вам необходимую поддержку. Мы управляем нашими Услугами и предоставляем их, а также оказываем поддержку клиентам, улучшаем, настраиваем наши Услуги и исправляем в них ошибки. Мы также используем вашу информацию для ответа на ваши запросы и обращения.
 

Процесс обработки ваших Данных о поддержке обязателен для исполнения договора, стороной которого вы являетесь и условия которого распространяются на вас согласно Статье 6.1.(b) Регламента (ЕС) 2016/679.
Combined data

Данные разных типов 

Мы можем комбинировать ваши персональные данные, включая Данные учетной записи и Файлы cookie с данными, собираемыми в ходе вашего взаимодействия с компанией Philips и использования таких цифровых средств связи, как социальные сети, веб-сайты, электронная почта, приложения и подключаемые устройства, включая ваш IP-адрес, Файлы cookie, информацию о мобильном устройстве, сведения о переходах по ссылкам, информацию о местоположении и посещаемых веб-сайтах.

 

Данные разных типов используются для улучшения контента, функциональности и удобства использования Приложения, Устройства и Услуг, а также для создания новых продуктов и услуг. В этом случае в основе процесса обработки ваших Данных разных типов лежит законный интерес компании Philips и эти действия регулируются Статьей 6.1. (f) Регламента (ЕС) 2016/679.
 

Если вы даете свое согласие на получение рекламно-информационных материалов о продуктах, услугах, мероприятиях и рекламных акциях компании Philips, которые могут быть для вас актуальны и интересны на основании ваших предпочтений и посещаемых веб-страниц, мы можем отправлять вам соответствующие маркетинговые и рекламные материалы, используя для рассылки таких сообщений электронную почту, телефон и другие цифровые средства связи, например мобильные приложения и социальные сети. В целях персонализации сообщений согласно вашим предпочтениям и действиям, а также для предоставления наиболее актуальной информации мы можем анализировать ваши Данные разных типов.   Перед отправкой вам информационных и рекламных сообщений мы запросим у вас согласие на это. 

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Настройки доступа

Когда Приложению будет требоваться разрешение на доступ к датчикам вашего мобильного устройства (например, камере, Wi-Fi, функции определения местоположения или Bluetooth) или другим данным (например, фотографиям) для предоставления вам Услуг, мы запросим ваше согласие на это.

  • Приблизительное географическое местоположение. Применительно к операционной системе Android для установления подключения между Приложением и Устройством необходимо предоставить доступ к приблизительному географическому местоположению. Однако компания Philips не будет обрабатывать такие данные каким бы то ни было образом.  Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ. Если вы удалите профиль ребенка и (или) Приложение, данные будут также удалены с вашего мобильного устройства. 
  • Микрофон и запись звука.  Во время игры в доступные в Приложении игры, которые предназначены для улучшения навыков чистки, ваш ребенок может разблокировать награды, включая функцию, когда Спаркли подражает голосу вашего ребенка.  В этом случае Приложению требуется доступ к микрофону устройства для осуществления записи голоса и разблокирования этой награды. Однако компания Philips не будет обрабатывать и хранить такие данные каким бы то ни было образом. Приложение также не будет сохранять эти данные.
  • Фотографии и мультимедиа. Если вы хотите добавить изображение в профиль ребенка, Приложение может запросить доступ к вашей камере или фотогалерее.  В связи с технической особенностью операционных систем Android вам может потребоваться предоставить доступ к видеозаписям, однако, Приложение будет запрашивать разрешение на доступ только к камере для выполнения съемки фотографий.  Компания Philips не будет обрабатывать изображение профиля вашего ребенка каким бы то ни было образом.  Данные будут храниться в Приложении на вашем мобильном устройстве и компания Philips не сможет получить к ним доступ.
  • Файлы.  Приложению необходим доступ к вашим файлам с целью хранения языковых настроек и других файлов, которые Приложение использует для работы (например, графические данные, файлы мультимедиа или другие программные ресурсы большого размера). Если вы удалите Приложение, эти данные будут также удалены с вашего мобильного устройства.    
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Third parties

Кому предоставляются персональные данные?

 

Компания Philips может раскрывать ваши персональные данные сторонним поставщикам услуг, деловым партнерам или другим третьим сторонам в соответствии с настоящим Уведомлением о конфиденциальности и/или применимым законодательством.

Поставщики услуг

Мы работаем со сторонними поставщиками услуг, которые помогают нам администрировать, предоставлять, совершенствовать, изучать, настраивать, продвигать на рынке наши Услуги и обеспечивать их поддержку.

Мы можем предоставлять ваши персональные данные следующим поставщикам услуг:
  

  • Поставщики ИТ- и облачных решений

Эти поставщики услуг предоставляют нам аппаратное и программное обеспечение, необходимое для организации сети, хранения данных, транзакционных услуг и/или использования смежных технологий, требующихся для работы Приложения или предоставления Услуг.


Компания Philips требует от своих поставщиков обеспечивать защиту ваших персональных данных на должном уровне, аналогичном предоставляемому нашей компанией. Мы требуем от наших поставщиков услуг выполнять обработку ваших персональных данных только в соответствии с нашими инструкциями и только в целях, указанных выше, и предоставляем им доступ к минимальному объему данных, необходимому для предоставления определенной услуги, а также требуем обеспечивать безопасность ваших персональных данных.
 

Другие третьи стороны

Компания Philips также может работать с третьими сторонами, которые выполняют обработку ваших персональных данных для своих собственных целей. Если компания Philips предоставляет ваши персональные данные третьей стороне, которая использует их в собственных целях, компания Philips в обязательном порядке уведомит вас и/или запросит ваше согласие в соответствии с применимым законодательством до передачи ваших персональных данных. В этом случае внимательно прочитайте их уведомления о конфиденциальности, поскольку они содержат информацию об используемых этими сторонами правилах соблюдения конфиденциальности, в том числе о том, какие персональные данные они собирают, как они используют, обрабатывают и защищают их.


Время от времени компания Philips полностью или частично продает тот или иной свой бизнес другой компании. Такой переход права собственности может включать в себя и передачу ваших персональных данных, непосредственно связанных с соответствующим бизнесом, компании-покупателю. Все наши права и обязанности по настоящему Уведомлению о конфиденциальности могут свободно переуступаться компанией Philips любой из наших аффилированных компаний в связи со слиянием, поглощением, реструктуризацией или продажей активов или в силу закона или по иной причине, и мы можем передавать ваши персональные данные в любую из наших аффилированных компаний, правопреемнику или новому владельцу.
 

Трансграничная передача персональных данных

Ваши персональные данные могут храниться и обрабатываться в любой стране, в которой у нас есть предприятия, или в которой мы сотрудничаем с поставщиками услуг, поэтому используя Услуги, вы выражаете свое согласие на передачу (при наличии) информации в страны за пределами вашей страны проживания, которые могут устанавливать правила защиты данных, отличные от тех, что действуют в вашей стране. В определенных обстоятельствах суды, правоохранительные органы, контролирующие органы или органы безопасности в таких других странах могут иметь право на доступ к вашим персональным данным.


Если вы находитесь в ЕЭЗ, ваши персональные данные могут быть переданы нашим аффилированным компаниям или поставщикам услуг в странах, не входящих в ЕЭЗ, которые признаны Европейской комиссией как обеспечивающие адекватный уровень защиты данных в соответствии со стандартами ЕЭЗ (полный список этих стран представлен здесь http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Для передачи данных из ЕЭЗ в страны, которые, как считает Европейская комиссия, не обеспечивают адекватный уровень защиты данных, например США, мы ввели в действие соответствующие меры для защиты ваших персональных данных, такие как наши Обязательные корпоративные правила конфиденциальности данных клиентов, поставщиков и деловых партнеров и/или стандартные положения договора, принятые Европейской комиссией для защиты ваших персональных данных. Вы можете получить копию сведений об этих мерах, перейдя по ссылке выше или обратившись по адресу privacy@philips.com.
 

Как долго мы храним ваши данные?

Мы будем хранить ваши персональные данные в течение такого периода времени, который необходим или допустим для достижения цели (-ей) сбора данных. Мы используем следующие критерии для определения сроков хранения: (i) продолжительность использования вами Приложения и Услуг; (ii) наличие юридического обязательства, субъектом которого мы являемся; или (iii) целесообразность сохранения таких данных в свете нашего правового статуса (например, в связи с применимыми положениями о сроке исковой давности, а также относительно судебных разбирательств или официальных расследований).

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Choices and rights

Ваши права и выбор вариантов использования данных

Если вы хотите отправить запрос на доступ к персональным данным или ограничение доступа к ним, а также исправление, удаление или запрет на обработку персональных данных, которые вы ранее уже предоставляли нам, или если вы хотите отправить запрос для получения электронной копии ваших персональных данных для передачи ее другой компании (в той мере, в какой это право на перенос данных предоставлено вам применимым законодательством), вы можете связаться с нами по адресу privacy@philips.com. Мы ответим на ваш запрос в соответствии с применимым законодательством.

 

Укажите в вашем запросе персональные данные, в отношении которых требуется выполнить соответствующее действие: предоставление доступа к данным или ограничение доступа к ним, либо исправление, удаление или запрет на обработку данных. В целях вашей защиты мы можем выполнять требования только относительно персональных данных, связанных с вашей учетной записью, адресом электронной почты или другими данными учетной записи, которые вы используете для отправки нам запроса. Перед выполнением этого запроса может возникнуть необходимость подтвердить вашу личность. Мы постараемся выполнить ваш запрос в минимально сжатые сроки, насколько это в действительности осуществимо.
 

В случаях, когда мы осуществляем сбор и/или обработку ваших персональных данных с вашего согласия, вы можете отозвать ваше согласие в любое время, что не повлияет на законность обработки, выполняемой на основе согласия, которое было предоставлено до отзыва вашего согласия.

Обратите внимание на то, что если вы воспользуетесь (некоторыми) вашими возможностями и правами, вы больше не сможете использовать, полностью или частично, наши Услуги.

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We protect your personal data

Защита персональных данных

Мы со всей серьезностью относимся к своей обязанности защищать данные, которые вы доверяете компании Philips, от случайного или несанкционированного изменения, утери, неправомерного использования, раскрытия или несанкционированного доступа. Компания Philips использует множество технологий обеспечения безопасности и применяет технические и организационные меры, которые помогают защищать ваши данные. Для этого мы используем, помимо прочего, средства контроля доступа, брандмауэры и защищенные протоколы.

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Special information for parents

Специальная информация для родителей

Политика Philips заключается в соблюдении законов, согласно которым перед сбором, использованием или раскрытием персональных данных детей требуется получить разрешение одного из родителей или опекунов. Мы обязуемся соблюдать политику конфиденциальности в отношении детей, и мы настоятельно рекомендуем родителям и опекунам принимать активное участие в действиях и интересах детей в Интернете.
 

Если родителям или опекунам становится известно, что их ребенок предоставил нам свои персональные данные, им следует обратиться по адресу privacy@philips.com. Если персональные данные были действительно предоставлены ребенком, мы удалим такие данные.

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Local specific information

Информация о конфиденциальности для конкретного местоположения: Калифорния (только США)

Раздел 1798.83 Гражданского кодекса штата Калифорния разрешает нашим клиентам, являющимся жителями Калифорнии, раз в год запрашивать и получать от нас безвозмездно данные о том, какую персональную информацию (при наличии таковой) мы предоставили сторонним компаниям в целях прямого маркетинга за предыдущий календарный год. В соответствующих случаях такие данные включают в себя перечень категорий предоставленной персональной информации, а также наименования и адреса всех сторонних компаний, которым мы предоставили такую информацию за предыдущий календарный год. Если вы являетесь жителем штата Калифорния и хотели бы подать такой запрос, посетите раздел о защите персональных данных на нашем веб-сайте: http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html

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Changes to the privacy notice

Изменения Уведомления о конфиденциальности

Наши Услуги могут периодически меняться без предварительного уведомления. В этих целях мы сохраняем за собой право периодически вносить изменения в настоящее Уведомление о конфиденциальности. При обновлении настоящего Уведомления о конфиденциальности мы также обновляем дату, указанную в верхней части настоящего Уведомления о конфиденциальности.
 

Рекомендуется время от времени проверять актуальную версию настоящего Уведомления о конфиденциальности.
 

Обновленная редакция Уведомления о конфиденциальности вступает в силу незамедлительно с момента публикации. В случае несогласия с ней следует изменить настройки либо прекратить использование наших Услуг. Продолжая получать доступ к нашим Услугам или их использование после вступления изменений в силу вы подтверждаете факт изучения Уведомления о конфиденциальности в новой редакции и согласия с ним после внесения в него изменений.

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Contact

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно данного Уведомления о конфиденциальности или о том, как компания Philips использует ваши персональные данные, свяжитесь с нашим инспектором по защите персональных данных по адресу privacy@philips.com. Кроме того, вы имеете право подать жалобу в компетентный надзорный орган в вашей стране или регионе.

100719-Philips Oral Healthcare, LLC

22100 Bothell Everett Highway,

Bothell WA 98021, USA