Настоящее Уведомление о конфиденциальности Philips касается исполнения ООО "ФИЛИПС" требований Европейского Регламента Защиты Персональных данных (GDPR) в отношении обработки персональных данных физических лиц, находящихся на территории Евросоюза.

Положение об обработке персональных данных

Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands, или ее аффилированные лица или дочерние компании ("Philips", "наш", "мы" или "нас") заинтересованы в том, чтобы вы были в курсе того, как осуществляется сбор, использование и раскрытие Персональных данных. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие методы обеспечения конфиденциальности мы используем, в том числе какие Персональные данные мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними и как мы защищаем их, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.