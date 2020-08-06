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Уведомление о конфиденциальности Philips  

Уведомление о конфиденциальности Philips

Последнее обновление: [6 August 2020]

Настоящее Уведомление о конфиденциальности Philips касается исполнения ООО "ФИЛИПС" требований Европейского Регламента Защиты Персональных данных (GDPR) в отношении обработки персональных данных физических лиц, находящихся на территории Евросоюза. 

 

Положение об обработке персональных данных

 

Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, the Netherlands, или ее аффилированные лица или дочерние компании ("Philips", "наш", "мы" или "нас") заинтересованы в том, чтобы вы были в курсе того, как осуществляется сбор, использование и раскрытие Персональных данных. Это Уведомление о конфиденциальности предназначено для того, чтобы помочь вам понять, какие методы обеспечения конфиденциальности мы используем, в том числе какие Персональные данные мы собираем, почему мы их собираем, что мы делаем с ними и как мы защищаем их, а также какими правами физического лица вы можете воспользоваться.
Introduction

Введение  

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account data

Какие персональные данные мы собираем и для какой цели?

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Third parties

Передача ваших Персональных данных другим компаниям  

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Protect Personal Data

Защита ваших Персональных данных  

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Choices and Rights

Ваши права и доступные возможности  

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Special info for parents

Информация для родителей

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Contact

Как вы можете связаться с нами?

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