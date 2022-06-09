Владелец сайта

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ООО «ФИЛИПС»

Мы всегда готовы помочь Вам и ответить на все Ваши вопросы!

 

Наш адрес:

 

123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, 13

 

Свяжитесь с нами по телефону +7 495 937 9300

 

Факс: +7 495 937 93 07

 

Отправьте письмо на наш электронный адрес

[email protected]

Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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You are about to visit a Philips global content page

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Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

Я понимаю

You are about to visit a Philips global content page

Continue
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