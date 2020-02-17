Terms of use IPL Lumea app

Благодарим за интерес к приложению Lumea IPL App! Приложение Philips Lumea IPL App предоставлено компанией Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam (Амстелплейн 2, 1096 BC, Амстердам), Нидерланды. Возможности Приложения предоставлены в ваше распоряжение для получения помощи в обращении с устройством Lumea, однако не стоит забывать о некоторых правилах и ограничениях!

Возможности Приложения

Доступ к информации о продуктах Philips Lumea. Возможность обратиться в Philips по вопросам, связанным с Помощь в настройке устройства с учетом оттенка вашей кожи и цвета волос для получения наилучшего результата. Отслеживание проведенных и предстоящих процедур с помощью понятного графика проведения процедур. Напоминание о предстоящих процедурах посредством уведомлений.

Рекомендуем вам до конца ознакомиться с данным документом. Используя Приложение, вы принимаете положения настоящих условий, как указано ниже.

Дополнительная информация о Приложении, которую вам следует знать

Конфиденциальность. Обратите внимание, что для данного приложения имеется отдельное заявление о конфиденциальности. Настоятельно рекомендуем с ним ознакомиться.

Объем прав по использованию. Вы можете использовать данное Приложение в соответствии с вышеизложенными целями.

Третьи лица. Допустимо, что при использовании Приложения вы (также) должны будете пользоваться услугами, загружать отдельные программы или приобретать товары, предоставляемые третьими лицами. Обратите внимание, что такими лицами могут быть установлены собственные правила и ограничения, отличающиеся от тех, что содержатся в этом документе.

Гарантии. Наша цель — подарить вам превосходное Приложение, которое оставляет отличные впечатления. При этом мы должны предупредить вас о том, что Приложение предоставляется на условии "как есть". Несмотря на наше желание, мы, тем не менее, не можем дать никаких гарантий относительно Приложения или контента.

Ответственность. Несмотря на нашу уверенность в стабильности работы Приложения, нельзя полностью исключить случаи, когда оно не работает должным образом. При наступлении такого нежелательного обстоятельства, когда происходят сбои в работе Приложения или потеря данных, мы приносим вам свои искренние извинения. Мы безоговорочно соглашаемся с тем, что это доставляет вам неудобства. К сожалению, мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие вследствие использования Приложения. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ МЫ НЕ НЕСЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, РАЗМЕР КОТОРОЙ ПРЕВЫШАЕТ СУММУ, РАВНУЮ СТОИМОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ.

Пользовательский контент. От вас потребуется выбрать из приведенных параметров свой оттенок кожи и цвет волос. С учетом указанной информации Приложение предложит наиболее подходящие настройки. В Приложении на основе вводимой вами информации будет отслеживаться история проведенных и предстоящих процедур. Данный контент закрыт для посторонних лиц.

Устройства с несертифицированным ПО. Настоящее Приложение не предназначено для использования на устройствах, операционная система которых не соответствует стандарту по умолчанию (далее — "Устройства с несертифицированным ПО"). Настоящим вы соглашаетесь с тем, что не будете пытаться установить или использовать Приложение на каком-либо Устройстве с несертифицированным ПО. Любые попытки установить или использовать Приложение на Устройстве с несертифицированным ПО будут представлять собой нарушение настоящих условий и могут привести к деактивации учетной записи без возврата средств (исключительно на усмотрение компании Philips). Компания Philips не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате использования Устройств с несертифицированным ПО.

Применимое право. Настоящие Условия использования толкуются и регулируются в соответствии с законами Нидерландов, правила разрешения правовых коллизий не применяются.

Веселого отдыха!