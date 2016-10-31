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  • Много функций Много функций Много функций

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    10BDL3051T/00

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    Много функций

    Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

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    Много функций

    в маленьком дисплее Multi-Touch.

    • 10"
    • На базе ОС Android
    • Multi-touch
    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

    Встроенная камера и динамики

    Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

    Простая установка с технологией PoE+

    Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

    Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

    Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

    CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

    Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      25.6  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      10.1''  (дюймы)
      Формат изображения
      16:10
      Разрешение панели
      1280 x 800
      Оптимальное разрешение
      1280 x 800
      Яркость
      300  кд/м²
      Цвета дисплея
      262 тысячи
      Коэфф. контрастности (типич.)
      800:1
      Время отклика (типич.)
      30  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      170  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      170  градусов
      Операционная система
      Android 4.4.4

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем для внешней АС
      Другие подключения
      • USB
      • micro SD
      Видеовыход
      HDMI
      Внешнее управление
      RJ45

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (24/7)
      • Портретный режим (24/7)
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Характеристики изображения
      Улучшенный контроль цветности
      Возможность сетевого управления
      • RJ45
      • Wi-Fi
      Память
      8 ГБ eMMC

    • Звук

      Встроенные АС
      2 x 2 Вт

    • Питание

      Электропитание
      Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт
      Потребляемая мощность (типич.)
      6  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Размеры

      Ширина устройства
      261  миллиметра
      Вес продукта
      0,71  кг
      Высота устройства
      167,2  миллиметра
      Глубина устройства
      29  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      10,28  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      6.58  (дюймы)
      Настенное крепление
      75 x 75
      Глубина устройства (в дюймах)
      1,14  (дюймы)
      Ширина рамки (Л/П, В/Н)
      19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)
      Вес изделия (фунты)
      1,57  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      5~40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Краткое руководство пользователя
      • Настольная подставка
      • Кабель USB
      • Адаптер питания пост. тока
      • Кабель HDMI
      • Розетка
      • Силиконовое основание

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Русский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Датский
      • Голландский
      • Финский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Шведский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC класса A
      • UL

    • Характеристики

      Технология Multi-Touch
      Проекционно-емкостная технология
      Точки касания
      5 одновременно активных точек касания
      Защитное стекло
      Закаленное защитное стекло 0,7 мм

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Краткое руководство пользователя
    • Настольная подставка
    • Кабель USB
    • Адаптер питания пост. тока
    • Кабель HDMI
    • Розетка
    • Силиконовое основание
    Badge-D2C

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