Правила использования

6. Лицо, предоставляющее информацию на веб-сайте



Предоставляя на веб-сайте Пользовательский контент, вы соглашаетесь, что такие материалы являются подходящими, конструктивными и значимыми в соответствующем контексте, а также не будут содержать информации, которая (1) может быть незаконной или в ином отношении непригодной для публикации, включая, помимо прочего, сведения клеветнического или оскорбительного характера по отношению к какому-либо физическому лицу или организации, (2) может причинить вред какому-либо лицу или имуществу либо иным образом нанести оскорбление или причинить беспокойство какому-либо физическому лицу или организации, (3) может нарушать законные права того или иного лица (включая право на частную жизнь или обнародование сведений), (4) имеет порнографический, непристойный, оскверняющий, вульгарный, неприличный или угрожающий характер, (5) является культурно или этнически неприемлемой или (6) призывает к какой-либо незаконной деятельности либо поощряет ее. Перед тем как вы предоставите какие-либо материалы, вы приложите достаточные усилия для поиска и удаления вирусов и других загрязняющих или разрушающих программ. Вы также не передаете через веб-сайт письма, рассылаемые по нескольким адресам с целью последующей рассылки другим адресатам, не создаете «пирамиды», не проводите обзоры и не обращаетесь с просьбами. Кроме того, вы не подделываете «шапки», предваряющие информацию и идентифицирующие ее создателя, и не манипулируете со сведениями об идентификации личности или компании, а также с иными данными в целях сокрытия происхождения какого-либо Контента и/или Пользовательского контента, передаваемого через наш веб-сайт, а также не имитируете ваше присутствие на веб-сайте. Вы не препятствуете работе и не мешаете функционированию наших сайтов, серверов и сетей и не совершаете иных действий, которые связаны с неоправданной или чрезмерной нагрузкой на нашу инфраструктуру. Вы подтверждаете, заверяете и гарантируете, что Пользовательский контент, предоставляемый на веб-сайт, не нарушает имущественных прав иных лиц, включая, помимо прочего, авторские права, товарные знаки и патенты, а также обязательства по сохранению конфиденциальности. Вы признаете и соглашаетесь, что любые ваши идеи, представления или реплики, а также любой другой Пользовательский контент, предоставленный вами через веб-сайт, который не защищен правами на интеллектуальную собственность, может быть использован любым другим лицом, предоставляющим информацию на веб-сайте, без вознаграждения в вашу пользу или без ссылки на вас как автора такого контента. Настоящим вы предоставляете «Филипс», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам и партнерам безотзывную, свободную от уплаты гонораров, неисключительную, сублицензируемую и передаваемую лицензию, действующую по всему миру, на использование, воспроизведение, подготовку производных работ, распределение, публичное использование, публичное отображение, передачу и опубликование Пользовательского контента, предоставленного вами на этом веб-сайте или на любом другом веб-сайте «Филипс» или в любых других маркетинговых материалах либо в материалах, относящихся к связям с общественностью, в любых средствах информации. Вы несете единоличную ответственность за ваш собственный Пользовательский контент и последствия его размещения на веб-сайте, предоставления или опубликования на нем. «Филипс» вправе, хотя и не обязана просматривать и контролировать Пользовательский контент до и/или после его предоставления на веб-сайте. Однако вы признаете, что мы не можем контролировать или просматривать весь Пользовательский контент. «Филипс», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не будут и не могут нести ответственность за точность, полноту, качество и действительность Пользовательского контента, размещенного на веб-сайте третьими сторонами, без каких-либо ограничений. «Филипс» не подтверждает никакого Пользовательского контента и никаких мнений, рекомендаций или советов, представленных в нем, и прямо отказывается от любой ответственности в связи с Пользовательским контентом. «Филипс» имеет исключительное право и возможность редактировать и/или удалять сообщения или любой другой Пользовательский контент, который является неприемлемым, неправомерным либо так или иначе нарушающим настоящие Условия по той или иной причине в любое время без уведомления на этот счет или согласия по своему единоличному усмотрению. Любому пользователю, который полагает, что предоставленный Пользовательский контент является неприемлемым или неподходящим, рекомендуется немедленно связаться с «Филипс» по адресу электронной почты: www.philips.ru/siteowner/index.page По получении такого уведомления мы примем достаточные меры и примем любые действия, которые мы сочтем необходимыми, в достаточно короткие сроки. Поскольку данный процесс не автоматизирован, вы должны знать, что мы не можем немедленно удалить или отредактировать конкретный Пользовательский контент.