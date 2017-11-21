Правила использования

1. Акцепт Условий пользования 2. Изменение условий 3. Политика использования частной информации 4. Отказ от ответственности 5. Регистрация 6. Лицо, предоставляющее информацию на веб-сайте 7. Ограничение ответственности 8. Контент / программное обеспечение третьих сторон 9. Авторские права и товарные знаки 10. Имущественные права, заключенные в веб-сайте 11. Претензии в отношении нарушения авторских прав в соответствии с законодательством США 12. Возмещение убытков и освобождение от ответственности 13. Закрытие сайта 14. Продукция «Филипс» 15. Заявление о безопасной гавани согласно Закону о реформировании порядка судопроизводства в отношении выпуска частных ценных бумаг 1995 г. 16. Разрешение споров 17. Независимость положений 18. Отсутствие факта отказа от прав 19. Заголовки
1. Акцепт Условий пользования
2. Изменение условий
3. Политика использования частной информации
4. Отказ от ответственности
5. Регистрация
6. Лицо, предоставляющее информацию на веб-сайте
7. Ограничение ответственности
8. Контент / программное обеспечение третьих сторон
9. Авторские права и товарные знаки
10. Имущественные права, заключенные в веб-сайте
11. Претензии в отношении нарушения авторских прав в соответствии с законодательством США
12. Возмещение убытков и освобождение от ответственности
13. Закрытие сайта
14. Продукция «Филипс»
15. Заявление о безопасной гавани согласно Закону о реформировании порядка судопроизводства в отношении выпуска частных ценных бумаг 1995 г.
16. Разрешение споров
17. Независимость положений
18. Отсутствие факта отказа от прав
19. Заголовки
Данный веб-сайт (далее – «веб-сайт») предлагается вам компанией ООО «Филипс», находящейся по адресу: Россия, 123022 Улица Сергея Макеева, 13, Бизнес центр "Марр Плаза" (далее – «Филипс»). Ваш доступ на настоящий веб-сайт и его использование регулируются следующими Условиями пользования. Кроме того, в отношении конкретного контента, данных, материалов и информации, содержащейся на этом веб-сайте или доступной с его помощью (далее – «Контент»), а также в отношении конкретного контента, данных, материалов или информации, которую вы можете скачать, представить и/или опубликовать на этом веб-сайте («Контент пользователя»), или сделок, заключаемых через него, могут действовать особые условия. Такие конкретные условия могут дополнять настоящие Условия или, если это прямо указано и только в той мере, в которой указано, заменять их.
Данный веб-сайт (далее – «веб-сайт») предлагается вам компанией ООО «Филипс», находящейся по адресу: Россия, 123022 Улица Сергея Макеева, 13, Бизнес центр "Марр Плаза" (далее – «Филипс»).
Ваш доступ на настоящий веб-сайт и его использование регулируются следующими Условиями пользования. Кроме того, в отношении конкретного контента, данных, материалов и информации, содержащейся на этом веб-сайте или доступной с его помощью (далее – «Контент»), а также в отношении конкретного контента, данных, материалов или информации, которую вы можете скачать, представить и/или опубликовать на этом веб-сайте («Контент пользователя»), или сделок, заключаемых через него, могут действовать особые условия. Такие конкретные условия могут дополнять настоящие Условия или, если это прямо указано и только в той мере, в которой указано, заменять их.
Зайдя на этот веб-сайт или начав его использование, вы соглашаетесь быть юридически связанным Условиями пользования, а также всеми условиями, содержащимися или указанными в настоящих Условиях, либо дополнительными условиями, указанными на этом веб-сайте. Если вы НЕ согласны с настоящими условиями, вы НЕ должны заходить на этот веб-сайт и не вправе его использовать.
Зайдя на этот веб-сайт или начав его использование, вы соглашаетесь быть юридически связанным Условиями пользования, а также всеми условиями, содержащимися или указанными в настоящих Условиях, либо дополнительными условиями, указанными на этом веб-сайте. Если вы НЕ согласны с настоящими условиями, вы НЕ должны заходить на этот веб-сайт и не вправе его использовать.
Условия пользования могут быть изменены компанией «Филипс» в любое время. Такие измененные Условия пользования вступают в силу в момент их размещения на веб-сайте. Считается, что, продолжая заходить на веб-сайт или использовать его после указанного размещения, вы соглашаетесь с такими изменениями. Рекомендуется регулярно знакомиться с соответствующими условиями. Другие веб-сайты «Филипс» могут иметь свои собственные условия пользования, которые действуют в отношении таких веб-сайтов. «Филипс» оставляет за собой право закрыть веб-сайт или изменить его либо его Контент в любое время без уведомлений на этот счет. «Филипс» оставляет за собой право ограничить доступ любого лица на веб-сайт или его отдельные страницы, а также отказать в таком доступе или прекратить его немедленно в любое время по своему единоличному усмотрению без указания каких-либо причин и без уведомлений на этот счет.
Условия пользования могут быть изменены компанией «Филипс» в любое время. Такие измененные Условия пользования вступают в силу в момент их размещения на веб-сайте. Считается, что, продолжая заходить на веб-сайт или использовать его после указанного размещения, вы соглашаетесь с такими изменениями. Рекомендуется регулярно знакомиться с соответствующими условиями. Другие веб-сайты «Филипс» могут иметь свои собственные условия пользования, которые действуют в отношении таких веб-сайтов.
«Филипс» оставляет за собой право закрыть веб-сайт или изменить его либо его Контент в любое время без уведомлений на этот счет. «Филипс» оставляет за собой право ограничить доступ любого лица на веб-сайт или его отдельные страницы, а также отказать в таком доступе или прекратить его немедленно в любое время по своему единоличному усмотрению без указания каких-либо причин и без уведомлений на этот счет.
Частная информация, представленная или собранная через этот веб-сайт либо в связи с ним, используется исключительно в соответствии с Политикой использования частной информации «Филипс», и настоящие Условия пользования подчинены Политике использования частной информации, которая опубликована на этом веб-сайте.
Частная информация, представленная или собранная через этот веб-сайт либо в связи с ним, используется исключительно в соответствии с Политикой использования частной информации «Филипс», и настоящие Условия пользования подчинены Политике использования частной информации, которая опубликована на этом веб-сайте.
AВСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИКУ, ССЫЛКИ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ), РАЗМЕЩЕННАЯ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ». В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСТИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, «ФИЛИПС» И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАТЫ И ПОСТАВЩИКИ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ПРЯМЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА, КОНТЕНТА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА. Ни «Филипс», ни его дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не гарантируют и не делают никаких заверений в отношении того, что (i) веб-сайт будет удовлетворять вашим требованиям, (ii) веб-сайт будет работать бесперебойно, быстро, безопасно и без каких-либо ошибок, а также того, что (iii) результаты, которые могут быть получены с использованием веб-сайта (включая любую информацию и материалы на этом веб-сайте) будут точными, полными, надежными и в иных отношениях будут отвечать вашим требованиям. Данный веб-сайт является общедоступным. Вам не следует рассчитывать на сохранение конфиденциальности в отношении любого Пользовательского контента, который вы можете предоставить на этом веб-сайте. Не предоставляйте здесь какой-либо конфиденциальной информации. «Филипс» и ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не несут никакой ответственности за перерывы и пропуски в Интернете, сети или услугах по размещению информации на веб-узлах и не гарантируют, что веб-сайт и услуги, которые он оказывает, или электронные сообщения, направляемые компанией «Филипс», не содержат никаких вирусов и иных опасных элементов. Скачивание любых материалов с этого веб-сайта или их получение посредством его использования иным образом осуществляются по вашему усмотрению и на ваш риск. Вы несете единоличную ответственность за любые повреждения вашей компьютерной системы или утрату данных, которые могут иметь место в результате скачивания любых таких материалов.
AВСЯ ИНФОРМАЦИЯ (ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ТЕКСТЫ, ИЗОБРАЖЕНИЯ, ГРАФИКУ, ССЫЛКИ И ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ), РАЗМЕЩЕННАЯ НА ЭТОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ» И «ПО МЕРЕ НАЛИЧИЯ». В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ЭТО ДОПУСТИМО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, «ФИЛИПС» И ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАТЫ И ПОСТАВЩИКИ НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, КАК ПРЯМЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ЧЬИХ-ЛИБО ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, А ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭТОГО ВЕБ-САЙТА, КОНТЕНТА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА. Ни «Филипс», ни его дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не гарантируют и не делают никаких заверений в отношении того, что (i) веб-сайт будет удовлетворять вашим требованиям, (ii) веб-сайт будет работать бесперебойно, быстро, безопасно и без каких-либо ошибок, а также того, что (iii) результаты, которые могут быть получены с использованием веб-сайта (включая любую информацию и материалы на этом веб-сайте) будут точными, полными, надежными и в иных отношениях будут отвечать вашим требованиям.
Данный веб-сайт является общедоступным. Вам не следует рассчитывать на сохранение конфиденциальности в отношении любого Пользовательского контента, который вы можете предоставить на этом веб-сайте. Не предоставляйте здесь какой-либо конфиденциальной информации.
«Филипс» и ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не несут никакой ответственности за перерывы и пропуски в Интернете, сети или услугах по размещению информации на веб-узлах и не гарантируют, что веб-сайт и услуги, которые он оказывает, или электронные сообщения, направляемые компанией «Филипс», не содержат никаких вирусов и иных опасных элементов.
Скачивание любых материалов с этого веб-сайта или их получение посредством его использования иным образом осуществляются по вашему усмотрению и на ваш риск. Вы несете единоличную ответственность за любые повреждения вашей компьютерной системы или утрату данных, которые могут иметь место в результате скачивания любых таких материалов.
Для доступа на некоторые страницы веб-сайта и использования некоторых его функций и услуг вам, возможно, понадобится зарегистрироваться в качестве лица, которое может отправить через сайт информацию. Данная регистрация бесплатна. После того как вы зарегистрируетесь, вам необходимо выбрать уникальное имя пользователя или «ссылку» и пароль, а также предоставить уникальный, действительный и действующий адрес электронной почты, который можно проверить. Дублирование имен пользователей и адресов электронной почты не допускается, поэтому если введенные вами имя или адрес уже используются, появится сообщение о том, что вам следует выбрать иное имя или адрес. Мы направим вам по электронной почте подтверждение, содержащее вашу регистрационную информацию. В том случае, если такая информация не будет передана по какой-либо причине, вам может быть отказано в пользовании некоторыми страницами, функциями или услугами, для использования которых необходима регистрация, или такое пользование может быть прекращено. Вы будете оперативно обновлять вашу регистрационную информацию, чтобы она была точной и действительной на любой момент времени. Вы несете единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля. Мы оставляем за собой право изменить ваше имя пользователя, удалить предоставляемый вами контент, а также отказать вам в регистрации либо прекратить ее, если вы выберете имя пользователя, которое, по нашему единоличному усмотрению, является непристойным, неприличным, оскорбительным либо неподходящим в ином отношении. Вы несете единоличную ответственность за ограничение доступа к вашему компьютеру (компьютерам). Вы соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, совершаемые в рамках вашего аккаунта, под вашим именем пользователя и/или пароля, которые явятся результатом вашего поведения, бездействия или халатности. Вы соглашаетесь, что если вам станет известно о каких-либо подозрительных или несанкционированных действиях в отношении вашего счета, имени пользователя и/или пароля, вы незамедлительно связываетесь с нами, направив по электронной почте сообщение по адресу www.philips.ru/siteowner/index.page Мы вправе, по нашему собственному усмотрению, запретить вам регистрацию из каких-либо определенных почтовых услуг или компаний по оказанию услуг связи через Интернет.
Для доступа на некоторые страницы веб-сайта и использования некоторых его функций и услуг вам, возможно, понадобится зарегистрироваться в качестве лица, которое может отправить через сайт информацию. Данная регистрация бесплатна.
После того как вы зарегистрируетесь, вам необходимо выбрать уникальное имя пользователя или «ссылку» и пароль, а также предоставить уникальный, действительный и действующий адрес электронной почты, который можно проверить. Дублирование имен пользователей и адресов электронной почты не допускается, поэтому если введенные вами имя или адрес уже используются, появится сообщение о том, что вам следует выбрать иное имя или адрес. Мы направим вам по электронной почте подтверждение, содержащее вашу регистрационную информацию. В том случае, если такая информация не будет передана по какой-либо причине, вам может быть отказано в пользовании некоторыми страницами, функциями или услугами, для использования которых необходима регистрация, или такое пользование может быть прекращено. Вы будете оперативно обновлять вашу регистрационную информацию, чтобы она была точной и действительной на любой момент времени. Вы несете единоличную ответственность за сохранение конфиденциальности вашего пароля. Мы оставляем за собой право изменить ваше имя пользователя, удалить предоставляемый вами контент, а также отказать вам в регистрации либо прекратить ее, если вы выберете имя пользователя, которое, по нашему единоличному усмотрению, является непристойным, неприличным, оскорбительным либо неподходящим в ином отношении. Вы несете единоличную ответственность за ограничение доступа к вашему компьютеру (компьютерам). Вы соглашаетесь принять на себя ответственность за все действия, совершаемые в рамках вашего аккаунта, под вашим именем пользователя и/или пароля, которые явятся результатом вашего поведения, бездействия или халатности. Вы соглашаетесь, что если вам станет известно о каких-либо подозрительных или несанкционированных действиях в отношении вашего счета, имени пользователя и/или пароля, вы незамедлительно связываетесь с нами, направив по электронной почте сообщение по адресу www.philips.ru/siteowner/index.page Мы вправе, по нашему собственному усмотрению, запретить вам регистрацию из каких-либо определенных почтовых услуг или компаний по оказанию услуг связи через Интернет.
Предоставляя на веб-сайте Пользовательский контент, вы соглашаетесь, что такие материалы являются подходящими, конструктивными и значимыми в соответствующем контексте, а также не будут содержать информации, которая (1) может быть незаконной или в ином отношении непригодной для публикации, включая, помимо прочего, сведения клеветнического или оскорбительного характера по отношению к какому-либо физическому лицу или организации, (2) может причинить вред какому-либо лицу или имуществу либо иным образом нанести оскорбление или причинить беспокойство какому-либо физическому лицу или организации, (3) может нарушать законные права того или иного лица (включая право на частную жизнь или обнародование сведений), (4) имеет порнографический, непристойный, оскверняющий, вульгарный, неприличный или угрожающий характер, (5) является культурно или этнически неприемлемой или (6) призывает к какой-либо незаконной деятельности либо поощряет ее. Перед тем как вы предоставите какие-либо материалы, вы приложите достаточные усилия для поиска и удаления вирусов и других загрязняющих или разрушающих программ. Вы также не передаете через веб-сайт письма, рассылаемые по нескольким адресам с целью последующей рассылки другим адресатам, не создаете «пирамиды», не проводите обзоры и не обращаетесь с просьбами. Кроме того, вы не подделываете «шапки», предваряющие информацию и идентифицирующие ее создателя, и не манипулируете со сведениями об идентификации личности или компании, а также с иными данными в целях сокрытия происхождения какого-либо Контента и/или Пользовательского контента, передаваемого через наш веб-сайт, а также не имитируете ваше присутствие на веб-сайте. Вы не препятствуете работе и не мешаете функционированию наших сайтов, серверов и сетей и не совершаете иных действий, которые связаны с неоправданной или чрезмерной нагрузкой на нашу инфраструктуру. Вы подтверждаете, заверяете и гарантируете, что Пользовательский контент, предоставляемый на веб-сайт, не нарушает имущественных прав иных лиц, включая, помимо прочего, авторские права, товарные знаки и патенты, а также обязательства по сохранению конфиденциальности. Вы признаете и соглашаетесь, что любые ваши идеи, представления или реплики, а также любой другой Пользовательский контент, предоставленный вами через веб-сайт, который не защищен правами на интеллектуальную собственность, может быть использован любым другим лицом, предоставляющим информацию на веб-сайте, без вознаграждения в вашу пользу или без ссылки на вас как автора такого контента. Настоящим вы предоставляете «Филипс», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам и партнерам безотзывную, свободную от уплаты гонораров, неисключительную, сублицензируемую и передаваемую лицензию, действующую по всему миру, на использование, воспроизведение, подготовку производных работ, распределение, публичное использование, публичное отображение, передачу и опубликование Пользовательского контента, предоставленного вами на этом веб-сайте или на любом другом веб-сайте «Филипс» или в любых других маркетинговых материалах либо в материалах, относящихся к связям с общественностью, в любых средствах информации. Вы несете единоличную ответственность за ваш собственный Пользовательский контент и последствия его размещения на веб-сайте, предоставления или опубликования на нем. «Филипс» вправе, хотя и не обязана просматривать и контролировать Пользовательский контент до и/или после его предоставления на веб-сайте. Однако вы признаете, что мы не можем контролировать или просматривать весь Пользовательский контент. «Филипс», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не будут и не могут нести ответственность за точность, полноту, качество и действительность Пользовательского контента, размещенного на веб-сайте третьими сторонами, без каких-либо ограничений. «Филипс» не подтверждает никакого Пользовательского контента и никаких мнений, рекомендаций или советов, представленных в нем, и прямо отказывается от любой ответственности в связи с Пользовательским контентом. «Филипс» имеет исключительное право и возможность редактировать и/или удалять сообщения или любой другой Пользовательский контент, который является неприемлемым, неправомерным либо так или иначе нарушающим настоящие Условия по той или иной причине в любое время без уведомления на этот счет или согласия по своему единоличному усмотрению. Любому пользователю, который полагает, что предоставленный Пользовательский контент является неприемлемым или неподходящим, рекомендуется немедленно связаться с «Филипс» по адресу электронной почты: www.philips.ru/siteowner/index.page По получении такого уведомления мы примем достаточные меры и примем любые действия, которые мы сочтем необходимыми, в достаточно короткие сроки. Поскольку данный процесс не автоматизирован, вы должны знать, что мы не можем немедленно удалить или отредактировать конкретный Пользовательский контент.
Предоставляя на веб-сайте Пользовательский контент, вы соглашаетесь, что такие материалы являются подходящими, конструктивными и значимыми в соответствующем контексте, а также не будут содержать информации, которая (1) может быть незаконной или в ином отношении непригодной для публикации, включая, помимо прочего, сведения клеветнического или оскорбительного характера по отношению к какому-либо физическому лицу или организации, (2) может причинить вред какому-либо лицу или имуществу либо иным образом нанести оскорбление или причинить беспокойство какому-либо физическому лицу или организации, (3) может нарушать законные права того или иного лица (включая право на частную жизнь или обнародование сведений), (4) имеет порнографический, непристойный, оскверняющий, вульгарный, неприличный или угрожающий характер, (5) является культурно или этнически неприемлемой или (6) призывает к какой-либо незаконной деятельности либо поощряет ее.
Перед тем как вы предоставите какие-либо материалы, вы приложите достаточные усилия для поиска и удаления вирусов и других загрязняющих или разрушающих программ. Вы также не передаете через веб-сайт письма, рассылаемые по нескольким адресам с целью последующей рассылки другим адресатам, не создаете «пирамиды», не проводите обзоры и не обращаетесь с просьбами. Кроме того, вы не подделываете «шапки», предваряющие информацию и идентифицирующие ее создателя, и не манипулируете со сведениями об идентификации личности или компании, а также с иными данными в целях сокрытия происхождения какого-либо Контента и/или Пользовательского контента, передаваемого через наш веб-сайт, а также не имитируете ваше присутствие на веб-сайте. Вы не препятствуете работе и не мешаете функционированию наших сайтов, серверов и сетей и не совершаете иных действий, которые связаны с неоправданной или чрезмерной нагрузкой на нашу инфраструктуру.
Вы подтверждаете, заверяете и гарантируете, что Пользовательский контент, предоставляемый на веб-сайт, не нарушает имущественных прав иных лиц, включая, помимо прочего, авторские права, товарные знаки и патенты, а также обязательства по сохранению конфиденциальности.
Вы признаете и соглашаетесь, что любые ваши идеи, представления или реплики, а также любой другой Пользовательский контент, предоставленный вами через веб-сайт, который не защищен правами на интеллектуальную собственность, может быть использован любым другим лицом, предоставляющим информацию на веб-сайте, без вознаграждения в вашу пользу или без ссылки на вас как автора такого контента.
Настоящим вы предоставляете «Филипс», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам и партнерам безотзывную, свободную от уплаты гонораров, неисключительную, сублицензируемую и передаваемую лицензию, действующую по всему миру, на использование, воспроизведение, подготовку производных работ, распределение, публичное использование, публичное отображение, передачу и опубликование Пользовательского контента, предоставленного вами на этом веб-сайте или на любом другом веб-сайте «Филипс» или в любых других маркетинговых материалах либо в материалах, относящихся к связям с общественностью, в любых средствах информации.
Вы несете единоличную ответственность за ваш собственный Пользовательский контент и последствия его размещения на веб-сайте, предоставления или опубликования на нем. «Филипс» вправе, хотя и не обязана просматривать и контролировать Пользовательский контент до и/или после его предоставления на веб-сайте. Однако вы признаете, что мы не можем контролировать или просматривать весь Пользовательский контент. «Филипс», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеры, лицензиаты и поставщики не будут и не могут нести ответственность за точность, полноту, качество и действительность Пользовательского контента, размещенного на веб-сайте третьими сторонами, без каких-либо ограничений.
«Филипс» не подтверждает никакого Пользовательского контента и никаких мнений, рекомендаций или советов, представленных в нем, и прямо отказывается от любой ответственности в связи с Пользовательским контентом.
«Филипс» имеет исключительное право и возможность редактировать и/или удалять сообщения или любой другой Пользовательский контент, который является неприемлемым, неправомерным либо так или иначе нарушающим настоящие Условия по той или иной причине в любое время без уведомления на этот счет или согласия по своему единоличному усмотрению. Любому пользователю, который полагает, что предоставленный Пользовательский контент является неприемлемым или неподходящим, рекомендуется немедленно связаться с «Филипс» по адресу электронной почты: www.philips.ru/siteowner/index.page По получении такого уведомления мы примем достаточные меры и примем любые действия, которые мы сочтем необходимыми, в достаточно короткие сроки. Поскольку данный процесс не автоматизирован, вы должны знать, что мы не можем немедленно удалить или отредактировать конкретный Пользовательский контент.
НИ «ФИЛИПС», НИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАТЫ И ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ КОНТЕНТУ ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ДОСТУПА ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО ИХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ «ФИЛИПС» БУДЕТ УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА УЩЕРБ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ «ФИЛИПС». Если вы проживаете в стране и штате, которые не допускают вышеуказанные исключения и ограничения ответственности или отказ от гарантий, изложенный в Статье 4 выше, такие исключения и ограничения на вас не будут распространяться, но только в той мере, в которой такие исключения и ограничения таким образом недопустимы. В этом случае указанные исключения и ограничения ограничиваются в максимальной степени, допустимой законодательством.
НИ «ФИЛИПС», НИ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ, АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, ПАРТНЕРЫ, ЛИЦЕНЗИАТЫ И ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ, ОСОБЫЕ, ПОБОЧНЫЕ ИЛИ ИНЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ИЗ ДОСТУПА К ВЕБ-САЙТУ ИЛИ КОНТЕНТУ ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИХ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО ДОСТУПА ЛИБО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТАКОГО ДОСТУПА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИБО ИХ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ В СВЯЗИ С НИМИ, ДАЖЕ ЕСЛИ «ФИЛИПС» БУДЕТ УВЕДОМЛЕНА О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА УЩЕРБ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ СЛЕДСТВИЕМ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ИЛИ ГРУБОЙ ХАЛАТНОСТИ СО СТОРОНЫ КОМПАНИИ «ФИЛИПС».
Если вы проживаете в стране и штате, которые не допускают вышеуказанные исключения и ограничения ответственности или отказ от гарантий, изложенный в Статье 4 выше, такие исключения и ограничения на вас не будут распространяться, но только в той мере, в которой такие исключения и ограничения таким образом недопустимы. В этом случае указанные исключения и ограничения ограничиваются в максимальной степени, допустимой законодательством.
«Филипс» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за контент любого сайта, принадлежащего третьей стороне, который доступен с веб-сайта по гиперссылке, независимо от того, установлена ли такая гиперссылка самим веб-сайтом или третьей стороной в соответствии с Условия пользования. Любая ссылка на нашем веб-сайте на иной сайт не является одобрением такого другого сайта, и не делается никаких заверений и гарантий в отношении точности, своевременности или годности контента того или иного сайта, на который веб-сайт имеет ссылку, и мы не несем за это никакой ответственности. Программное обеспечение, предоставляемое для скачивания с веб-сайта или посредством него, лицензировано согласно условиям соответствующего лицензионного соглашения. За исключением предусмотренного в соответствующем лицензионном соглашении, программное обеспечение предоставляется для использования только конечными пользователями, и дальнейшее копирование, воспроизведение или передача программного обеспечения прямо запрещены. ГАРАНТИИ, ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ. «ФИЛИПС» НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПРЯМЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
«Филипс» ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за контент любого сайта, принадлежащего третьей стороне, который доступен с веб-сайта по гиперссылке, независимо от того, установлена ли такая гиперссылка самим веб-сайтом или третьей стороной в соответствии с Условия пользования. Любая ссылка на нашем веб-сайте на иной сайт не является одобрением такого другого сайта, и не делается никаких заверений и гарантий в отношении точности, своевременности или годности контента того или иного сайта, на который веб-сайт имеет ссылку, и мы не несем за это никакой ответственности.
Программное обеспечение, предоставляемое для скачивания с веб-сайта или посредством него, лицензировано согласно условиям соответствующего лицензионного соглашения. За исключением предусмотренного в соответствующем лицензионном соглашении, программное обеспечение предоставляется для использования только конечными пользователями, и дальнейшее копирование, воспроизведение или передача программного обеспечения прямо запрещены. ГАРАНТИИ, ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ, В ОТНОШЕНИИ ТАКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ТОЙ МЕРЕ, В КОТОРОЙ ОНИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ЛИЦЕНЗИОННОМ СОГЛАШЕНИИ. «ФИЛИПС» НАСТОЯЩИМ ПРЯМО ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ВСЕХ ПРОЧИХ ПРЯМЫХ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И ГАРАНТИЙ ЛЮБОГО РОДА, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО ВИДА, ГОДНОСТИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
Авторские права и все прочие имущественные права на Контент, предоставляемый компанией «Филипс», ее аффилированными лицами, дочерними компаниями, лицензиатами и/или другими партнерами, программное обеспечение для работы и публикации веб-сайта, компилирование данных на веб-сайте, а также порядок, последовательность и организация веб-сайта принадлежат Koninklijke Philips N.V. и/или другим ее партнерам и лицензиатам. Все права на Контент, прямо не предоставленные в настоящих Условиях, защищены. PHILIPS является зарегистрированным товарным знаком Koninklijke Philips N.V. PHILIPS и все прочие зарегистрированные товарные знаки Koninklijke Philips N.V. и ее аффилированных лиц являются важными активами компании. Надлежащее использование товарных знаков имеет особо важное значение, и вы должны следовать указаниям «Филипс» при упоминании продукции и услуг нашей компании. С более подробной информацией вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке здесь. Использование и регистрация наименования PHILIPS исключительно зарезервировано нашей компанией. Вы не вправе регистрировать и использовать наименование компании, установленное законом наименование, торговое наименование, доменное имя и иные наименования, указания и описания, в которые входит наименование PHILIPS, наименование подобное этому или любое другое наименование, которое включает часть наименования PHILIPS, и такое регистрируемое или используемое наименование не должно включать любой другой зарегистрированный товарный знак компании Koninklijke Philips N.V.
Авторские права и все прочие имущественные права на Контент, предоставляемый компанией «Филипс», ее аффилированными лицами, дочерними компаниями, лицензиатами и/или другими партнерами, программное обеспечение для работы и публикации веб-сайта, компилирование данных на веб-сайте, а также порядок, последовательность и организация веб-сайта принадлежат Koninklijke Philips N.V. и/или другим ее партнерам и лицензиатам. Все права на Контент, прямо не предоставленные в настоящих Условиях, защищены.
PHILIPS является зарегистрированным товарным знаком Koninklijke Philips N.V.
PHILIPS и все прочие зарегистрированные товарные знаки Koninklijke Philips N.V. и ее аффилированных лиц являются важными активами компании. Надлежащее использование товарных знаков имеет особо важное значение, и вы должны следовать указаниям «Филипс» при упоминании продукции и услуг нашей компании. С более подробной информацией вы сможете ознакомиться, перейдя по ссылке здесь.
Использование и регистрация наименования PHILIPS исключительно зарезервировано нашей компанией. Вы не вправе регистрировать и использовать наименование компании, установленное законом наименование, торговое наименование, доменное имя и иные наименования, указания и описания, в которые входит наименование PHILIPS, наименование подобное этому или любое другое наименование, которое включает часть наименования PHILIPS, и такое регистрируемое или используемое наименование не должно включать любой другой зарегистрированный товарный знак компании Koninklijke Philips N.V.
Данный веб-сайт является общедоступным, и любая информация, предоставляемая на нем, не считается конфиденциальной. Вы признаете, что, представляя какие-либо новшества, включенные в Пользовательский контент, предоставленный вами, вы осуществляете «опубликование» такого новшества согласно соответствующим патентным законам. Вы признаете, что любой Пользовательский контент, представляемый и/или обсуждаемый на веб-сайте, может подлежать действию патентных прав «Филипс», ее дочерних компаний, аффилированных лиц, лицензиатов, других партнеров и третьих сторон, а также их прав на авторские права, товарные знаки и иную интеллектуальную собственность. Если вы будете рассматривать возможность использования каких-либо идей, предложений или решений либо иного Пользовательского контента, представленного на веб-сайте, вы обязаны получить соответствующие права на интеллектуальную собственность перед тем, как их использовать.
Данный веб-сайт является общедоступным, и любая информация, предоставляемая на нем, не считается конфиденциальной. Вы признаете, что, представляя какие-либо новшества, включенные в Пользовательский контент, предоставленный вами, вы осуществляете «опубликование» такого новшества согласно соответствующим патентным законам.
Вы признаете, что любой Пользовательский контент, представляемый и/или обсуждаемый на веб-сайте, может подлежать действию патентных прав «Филипс», ее дочерних компаний, аффилированных лиц, лицензиатов, других партнеров и третьих сторон, а также их прав на авторские права, товарные знаки и иную интеллектуальную собственность. Если вы будете рассматривать возможность использования каких-либо идей, предложений или решений либо иного Пользовательского контента, представленного на веб-сайте, вы обязаны получить соответствующие права на интеллектуальную собственность перед тем, как их использовать.
Если вы знаете или подозреваете, что какие-либо материалы, размещенные на веб-сайте (включая, помимо прочего, материалы, помещенные на Форуме), использованы или скопированы в нарушение авторских прав, вам следует уведомить специального агента компании «Филипс», сведения о котором представлены ниже. В соответствии с Законом США об авторском праве в век цифровых технологий, раздел 512(c)(3), глава 17 Кодекса США, ваше уведомление должно содержать следующее: • личная или электронная подпись владельца авторского права или лица, уполномоченного на совершение действий от имени владельца исключительного права, которое предположительно нарушено; Со специальным агентом для уведомления о претензиях по факту нарушения авторских прав можно связаться следующим образом:
• сведения о работе, защищенной авторскими правами, которое, согласно претензии, было нарушено, или, в случае нескольких защищенных авторскими правами работ на одном сайте в Интернете, перечень таких работ на соответствующем сайте;
• сведения о материалах, право на интеллектуальную собственность в отношении которых, согласно претензии, нарушено или в отношении которых совершаются действия, ведущие к его нарушению, и которые должны быть удалены либо доступ к которым должен быть прекращен, а также информацию, разумно достаточную для того, чтобы мы могли найти такие материалы;
• разумно достаточные сведения, позволяющие нам связаться с вами, такие как адрес, номер телефона и, в случае наличия, адрес электронной почты, по которому с вами можно связаться;
• ваше заявление о том, что вы добросовестно полагаете, что использование материалов в обжалуемом порядке не санкционировано владельцем авторских прав, его агентом или законом;
• заявление о том, что информация в уведомлении является точной и предоставляется со знанием об ответственности за дачу ложных показаний, что вы являетесь владельцем авторских прав или уполномочены на совершение действий от имени владельца исключительного права, которое предположительно нарушено.
Corporate Legal Department
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
The Netherlands
Corporate Legal Department
Amsterdam
The Netherlands
+31 20 5977230
Если вы знаете или подозреваете, что какие-либо материалы, размещенные на веб-сайте (включая, помимо прочего, материалы, помещенные на Форуме), использованы или скопированы в нарушение авторских прав, вам следует уведомить специального агента компании «Филипс», сведения о котором представлены ниже. В соответствии с Законом США об авторском праве в век цифровых технологий, раздел 512(c)(3), глава 17 Кодекса США, ваше уведомление должно содержать следующее:
• личная или электронная подпись владельца авторского права или лица, уполномоченного на совершение действий от имени владельца исключительного права, которое предположительно нарушено;
Со специальным агентом для уведомления о претензиях по факту нарушения авторских прав можно связаться следующим образом:
Вы соглашаетесь возместить «Филипс», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам, лицензиатам, другим партнерам и поставщикам, а также их соответствующим должностным лицам, директорам, сотрудникам, акционерам, юридическим представителям, агентам, правопреемникам и цессионариям убытки, затраты и расходы (включая гонорары адвокатов и иных специалистов в разумных пределах и судебные издержки), защитить их от таких убытков, затрат и расходов по любой ответственности, которая может возникнуть из размещения материалов на веб-сайте, контента или передачи какого-либо сообщения, данных, материалов или любого другого Пользовательского контента, который вы предоставляете на веб-сайт, а также из нарушения вами настоящих Условий пользования. В случае какой-либо жалобы или незаконного действия, возникающего из того или иного сообщения или любого другого Пользовательского контента, помещенного вами на сайт, «Филипс» оставляет за собой право раскрыть о вас личные сведения , а также любую другую информацию о вас, которую «Филипс» может иметь в своем распоряжении. Если у вас возникнет спор с одним или несколькими пользователями, вы освобождаете «Филипс», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеров и поставщиков, а также их соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров, юридических представителей, агентов, правопреемников и цессионариев от любых известных и неизвестных претензий, требований и ущерба (фактического и косвенного) любого рода, которые могут возникнуть из такого спора или быть связаны с ним.
Вы соглашаетесь возместить «Филипс», ее дочерним компаниям, аффилированным лицам, лицензиатам, другим партнерам и поставщикам, а также их соответствующим должностным лицам, директорам, сотрудникам, акционерам, юридическим представителям, агентам, правопреемникам и цессионариям убытки, затраты и расходы (включая гонорары адвокатов и иных специалистов в разумных пределах и судебные издержки), защитить их от таких убытков, затрат и расходов по любой ответственности, которая может возникнуть из размещения материалов на веб-сайте, контента или передачи какого-либо сообщения, данных, материалов или любого другого Пользовательского контента, который вы предоставляете на веб-сайт, а также из нарушения вами настоящих Условий пользования. В случае какой-либо жалобы или незаконного действия, возникающего из того или иного сообщения или любого другого Пользовательского контента, помещенного вами на сайт, «Филипс» оставляет за собой право раскрыть о вас личные сведения , а также любую другую информацию о вас, которую «Филипс» может иметь в своем распоряжении.
Если у вас возникнет спор с одним или несколькими пользователями, вы освобождаете «Филипс», ее дочерние компании, аффилированные лица, партнеров и поставщиков, а также их соответствующих должностных лиц, директоров, сотрудников, акционеров, юридических представителей, агентов, правопреемников и цессионариев от любых известных и неизвестных претензий, требований и ущерба (фактического и косвенного) любого рода, которые могут возникнуть из такого спора или быть связаны с ним.
Мы имеем единоличное право в любое время закрыть веб-сайт или некоторые его страницы по любой причине без уведомления или чьего-либо согласия на этот счет. Мы не будем нести никакой ответственности за неспособность сохранить или удалить какой-либо Контент и/или Пользовательский контент, представленный на веб-сайт.
Мы имеем единоличное право в любое время закрыть веб-сайт или некоторые его страницы по любой причине без уведомления или чьего-либо согласия на этот счет. Мы не будем нести никакой ответственности за неспособность сохранить или удалить какой-либо Контент и/или Пользовательский контент, представленный на веб-сайт.
На веб-сайте могут присутствовать ссылки на продукцию и услуги «Филипс», которые могут быть недоступны в отдельной стране. Любая такая ссылка не предполагает и не гарантирует, что такие продукция или услуги будут доступны в любое время в любой отдельной стране. Чтобы получить более подробную информацию, вы можете обратиться в местное представительство «Филипс».
На веб-сайте могут присутствовать ссылки на продукцию и услуги «Филипс», которые могут быть недоступны в отдельной стране. Любая такая ссылка не предполагает и не гарантирует, что такие продукция или услуги будут доступны в любое время в любой отдельной стране. Чтобы получить более подробную информацию, вы можете обратиться в местное представительство «Филипс».
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, может включать некоторые заявления с оценкой перспектив финансового положения, результатов операций и деятельности компании «Филипс», а также некоторые планы и задачи «Филипс» в отношении них. Мы предупреждаем читателей, что оценка перспектив не является гарантией успешной работы в будущем и что фактические результаты могут существенно расходиться с показателями, заложенными в такие оценки. Примерами оценки перспектив являются заявления в отношении нашей стратегии, темпов роста сбыта, будущего коэффициента EBITA и экономии затрат, будущих масштабов внутреннего развития нашей деятельности, а также выгоды от будущих сделок по приобретению активов и наше положение с точки зрения капитала. Оценки перспектив по своему характеру включают риск и неопределенность, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, и существует множество факторов, которые могли бы привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от показателей, указанных прямо или подразумеваемых в оценках перспектив. В оценку перспектив могут, помимо прочего, вмешиваться внутренние и глобальные экономические и деловые условия, успешная реализация нашей стратегии, возможности по выявлению объектов, которые можно выгодно приобрести, и успешному совершению соответствующих сделок по их приобретению, а также интегрированию приобретенных активов в нашу деятельность, предпочтения клиентов в отношении нашей существующей и новой продукции, возможности по разработке и продвижению на рынок новых продуктов и реализации выгод нашей стратегии, политика и меры государственных и регулирующих органов, изменения в законодательстве, а также влияние конкуренции, то есть факторы, на многие из которых мы не можем повлиять. Поэтому наши фактические результаты в будущем могут существенно расходиться с планами, целями и ожиданиями, указанными в таких перспективных оценках. Другие риски и факторы указаны нами в документах, поданных или предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее – «SEC»), включая наш самый последний Годовой отчет по форме 20-F, который опубликован на веб-сайте SEC по адресу: www.sec.gov. Любые перспективные оценки, подготовленные нами или иными лицами, выступающими от нашего имени, имеют смысл только на дату, на которую они сделаны. Мы не обязаны обновлять сведения с перспективными оценками, чтобы они отражали изменения в ожиданиях или в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления. Однако читателю следует ознакомиться с другими информационными справками, которые мы подготовили или можем внести в документы, поданные нами или которые мы можем подать в SEC.
Информация, содержащаяся на этом веб-сайте, может включать некоторые заявления с оценкой перспектив финансового положения, результатов операций и деятельности компании «Филипс», а также некоторые планы и задачи «Филипс» в отношении них. Мы предупреждаем читателей, что оценка перспектив не является гарантией успешной работы в будущем и что фактические результаты могут существенно расходиться с показателями, заложенными в такие оценки. Примерами оценки перспектив являются заявления в отношении нашей стратегии, темпов роста сбыта, будущего коэффициента EBITA и экономии затрат, будущих масштабов внутреннего развития нашей деятельности, а также выгоды от будущих сделок по приобретению активов и наше положение с точки зрения капитала. Оценки перспектив по своему характеру включают риск и неопределенность, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, и существует множество факторов, которые могли бы привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от показателей, указанных прямо или подразумеваемых в оценках перспектив. В оценку перспектив могут, помимо прочего, вмешиваться внутренние и глобальные экономические и деловые условия, успешная реализация нашей стратегии, возможности по выявлению объектов, которые можно выгодно приобрести, и успешному совершению соответствующих сделок по их приобретению, а также интегрированию приобретенных активов в нашу деятельность, предпочтения клиентов в отношении нашей существующей и новой продукции, возможности по разработке и продвижению на рынок новых продуктов и реализации выгод нашей стратегии, политика и меры государственных и регулирующих органов, изменения в законодательстве, а также влияние конкуренции, то есть факторы, на многие из которых мы не можем повлиять. Поэтому наши фактические результаты в будущем могут существенно расходиться с планами, целями и ожиданиями, указанными в таких перспективных оценках. Другие риски и факторы указаны нами в документах, поданных или предоставленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (далее – «SEC»), включая наш самый последний Годовой отчет по форме 20-F, который опубликован на веб-сайте SEC по адресу: www.sec.gov. Любые перспективные оценки, подготовленные нами или иными лицами, выступающими от нашего имени, имеют смысл только на дату, на которую они сделаны. Мы не обязаны обновлять сведения с перспективными оценками, чтобы они отражали изменения в ожиданиях или в событиях, условиях или обстоятельствах, на которых основаны такие заявления. Однако читателю следует ознакомиться с другими информационными справками, которые мы подготовили или можем внести в документы, поданные нами или которые мы можем подать в SEC.
Настоящие Условия регулируются законодательством России и истолковываются в соответствии с ним. Вы соглашаетесь с неисключительной юрисдикцией судов Москвы, Россия, в отношении любых споров, претензий и исков, которые могут возникнуть из настоящих Условий пользования или вашего пользования настоящим веб-сайтом, а также в отношении них или в связи с ними, включая любые споры о существовании и действительности настоящих Условий пользования, при том условии, что вы соглашаетесь представлять любые такие споры, претензии и иски исключительно в суды Москвы, Россия.
Настоящие Условия регулируются законодательством России и истолковываются в соответствии с ним. Вы соглашаетесь с неисключительной юрисдикцией судов Москвы, Россия, в отношении любых споров, претензий и исков, которые могут возникнуть из настоящих Условий пользования или вашего пользования настоящим веб-сайтом, а также в отношении них или в связи с ними, включая любые споры о существовании и действительности настоящих Условий пользования, при том условии, что вы соглашаетесь представлять любые такие споры, претензии и иски исключительно в суды Москвы, Россия.
Если какое-либо положение настоящих Условий пользования будет признано незаконным или неисполнимым в принудительном порядке, такое недействительное или неисполнимое положение будет заменено на действительное и исполнимое положение, которое в максимальной степени соответствует намерению, с которым первоначальное положение было введено в настоящие Условия, а остальные положения останутся в полной силе и действии.
Если какое-либо положение настоящих Условий пользования будет признано незаконным или неисполнимым в принудительном порядке, такое недействительное или неисполнимое положение будет заменено на действительное и исполнимое положение, которое в максимальной степени соответствует намерению, с которым первоначальное положение было введено в настоящие Условия, а остальные положения останутся в полной силе и действии.
Неспособность «Филипс» привести в исполнение какую-либо часть настоящих Условий пользования не представляет собой отказ от прав «Филипс» согласно настоящим Условиям пользования в отношении действий со стороны любого лица в прошлом или в будущем. Ни получение компанией «Филипс» каких-либо средств, ни факт того, что какое-либо лицо полагалось на действия «Филипс», не считается отменой настоящих Условий пользования в какой-либо их части. Только определенный письменный отказ от прав или отмена условий, подписанный уполномоченным представителем «Филипс», имеют юридическую силу.
Неспособность «Филипс» привести в исполнение какую-либо часть настоящих Условий пользования не представляет собой отказ от прав «Филипс» согласно настоящим Условиям пользования в отношении действий со стороны любого лица в прошлом или в будущем. Ни получение компанией «Филипс» каких-либо средств, ни факт того, что какое-либо лицо полагалось на действия «Филипс», не считается отменой настоящих Условий пользования в какой-либо их части. Только определенный письменный отказ от прав или отмена условий, подписанный уполномоченным представителем «Филипс», имеют юридическую силу.
Заголовки статей настоящих Условий пользования служат исключительно для удобства ссылки, не являются их частью и никак не влияют на значение или толкование Условий пользования. Благодарим вас за вступление в сообщество пользователей нашего веб-сайта. Последнее обновление: 15 января, 2014.
Заголовки статей настоящих Условий пользования служат исключительно для удобства ссылки, не являются их частью и никак не влияют на значение или толкование Условий пользования.
Благодарим вас за вступление в сообщество пользователей нашего веб-сайта.
Последнее обновление: 15 января, 2014.
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