Чувствительный сенсор и высокая эффективность
От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чувствительный сенсор и высокая эффективность
От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.
Чувствительный сенсор и высокая эффективность
От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Чувствительный сенсор и высокая эффективность
От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.
Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.
Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.
Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Подключения
Изображение/дисплей
Комфорт
Мощность
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
Характеристики
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