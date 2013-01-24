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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

10BDL4551T/00
Общая оценка / 5
  • Много функций Много функций Много функций
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    10BDL4551T/00

    Много функций

    Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Много функций

    Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

    Много функций

    Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Много функций

    Этот сверхчеткий интеллектуальный дисплей Multi-Touch идеально подойдет в местах, где важен каждый сантиметр пространства — от рекламы на полках до навигации. Универсальное решение с удаленным управлением контентом. Питание через Ethernet обеспечивает гибкость при установке

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      Много функций

      в маленьком дисплее Multi-Touch.

      • 10"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch
      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

      Встроенная камера и динамики

      Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

      Простая установка с технологией PoE+

      Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

      Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

      Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

      Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android 8 обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        25,6  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        10,1''  (дюймы)
        Разрешение панели
        1280 x 800
        Оптимальное разрешение
        1280 x 800
        Яркость
        300  кд/м²
        Коэфф. контрастности (типич.)
        500:1
        Формат изображения
        16:10
        Время отклика (типич.)
        30  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        160  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Цвета дисплея
        16,7 миллиона
        Операционная система
        Android 7.1

      • Характеристики

        Технология Multi-Touch
        Проекционно-емкостная технология
        Точки касания
        5 одновременно активных точек касания
        Защитное стекло
        Закаленное защитное стекло 0,7 мм

      • Подключения

        Видеовыход
        HDMI
        Цифровой аудиовыход
        Разъем для внешней АС
        Внешнее управление
        RJ45
        Другие подключения
        • USB
        • micro SD

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Возможность сетевого управления
        • RJ45
        • Wi-Fi
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Функции сохранения экрана
        Малая яркость
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Память
        2 ГБ DDR3/ 8 ГБ eMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        261  миллиметра
        Высота устройства
        167,2  миллиметра
        Глубина устройства
        29  миллиметра
        Вес продукта
        0,71  кг
        Крепление VESA
        75 x 75
        Вес изделия (фунты)
        1,57  фунта
        Глубина устройства (в дюймах)
        1,14  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        6,58  (дюймы)
        Ширина устройства (в дюймах)
        10,28  (дюймы)
        Ширина рамки (Л/П, В/Н)
        19,77 мм (Л/П), 13,56 мм (В/Н)

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 2 Вт

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        5~40  °C
        Относительная влажность
        20–80  %
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Высота
        0–3000 м
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C

      • Питание

        Электропитание
        Пост. ток 12 В +/- 5 %, 1,5 А, PoE = 24 Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Потребляемая мощность (типич.)
        Уточняется  Вт

      • Аксессуары

        Входящие в комплект аксессуары
        • Краткое руководство пользователя
        • Настольная подставка
        • Кабель USB
        • Адаптер питания пост. тока
        • Кабель HDMI
        • Розетка
        • Силиконовое основание

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Английский
        • Французский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Польский
        • Испанский
        • Турецкий
        • Русский
        • Упрощенный китайский
        • Традиционный китайский
        • Датский
        • Голландский
        • Финский
        • Норвежский
        • Португальский
        • Шведский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC класса A
        • UL
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        USB — воспроизведение видео
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Краткое руководство пользователя
      • Настольная подставка
      • Кабель USB
      • Адаптер питания пост. тока
      • Кабель HDMI
      • Розетка
      • Силиконовое основание

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