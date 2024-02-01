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Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

10BDL5051T/00
  • Чувствительный сенсор и высокая эффективность Чувствительный сенсор и высокая эффективность Чувствительный сенсор и высокая эффективность
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    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    10BDL5051T/00

    Чувствительный сенсор и высокая эффективность

    От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Чувствительный сенсор и высокая эффективность

    От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

    Чувствительный сенсор и высокая эффективность

    От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

    Signage Solutions Дисплей Multi-Touch

    Чувствительный сенсор и высокая эффективность

    От бронирования номеров и навигации до рекламы на витринах — этот умный мультитач-дисплей высокой четкости идеально подойдет для ситуаций, где компактность играет важную роль. Технология Power-over-Ethernet обеспечит удобство расположения, а Android SoC — универсальную поддержку решений.

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      Чувствительный сенсор и высокая эффективность

      Мультитач-дисплей 10"

      • 10"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch

      Простая установка с технологией PoE+

      Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.

      Встроенная камера и динамики

      Встроенная камера и динамики делают этот маленький сенсорный экран по-настоящему универсальным интеллектуальным решением. Используйте его для определения различных показателей аудитории, футбольной аналитики и многого другого. Используйте мощные приложения Android AI для демонстрации персонализированного контента или просто применяйте дисплей для проведения видеоконференций.

      Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

      Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

      Мультитач-дисплей Plug-and-play с 10 точками касания

      Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

      Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

      Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        25,6  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        10,1''  (дюймы)
        Оптимальное разрешение
        1280 x 800
        Яркость
        350  кд/м²
        Формат изображения
        16:10
        Угол просмотра (по горизонтали)
        160  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Операционная система
        Android 13

      • Подключения

        Видеовыход
        HDMI
        Цифровой аудиовыход
        Разъем 3,5 мм
        Другие подключения
        • micro SD
        • USB 3.0 (x1)
        • USB 2.0 (x1)

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Функции сохранения экрана
        Малая яркость
        Энергосберегающие функции
        Smart Power
        Характеристики изображения
        Улучшенный контроль цветности
        Возможность сетевого управления
        • Wi-Fi
        • BT4.0 BLE
        • Ethernet
        • WLAN
        Управление с клавиатуры
        • Скрытое
        • Блокируемый
        Другие удобства
        G-датчик

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Диапазон температур (хранение)
        –10~60  °C
        Высота
        0–3000 м
        Среднее время между отказами
        30 000  часов
        Относительная влажность (во время работы)
        30–80 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        10–85 % (без конденсации)

      • Мощность

        Потребляемая мощность (типич.)
        2 А  Вт
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Электропитание
        Пост. ток 12 В +/- 5 %, 2 А, PoE = 21,6 Вт

      • Звук

        Встроенные АС
        2 x 1,5 Вт

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • адаптер питания переменного тока
        • Краткое руководство (x1)
        • Кабель USB

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • ETL
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        RK3568B2
        Память
        2 ГБ DDR4
        Память
        16 ГБ EMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        Уточняется  миллиметра
        Высота устройства
        Уточняется  миллиметра
        Глубина устройства
        Уточняется  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        Уточняется  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        Уточняется  (дюймы)
        Глубина устройства (в дюймах)
        Уточняется  (дюймы)
        Ширина рамки (Л/П, В/Н)
        Уточняется
        Настенное крепление
        75 x 75 мм
        Вес продукта
        Уточняется  кг
        Вес изделия (фунты)
        Уточняется  фунта

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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