Простая установка с технологией PoE+

Вы можете разместить профессиональный дисплей Philips практически в любом месте. PoE+ обеспечивает питание и передачу данных на дисплей посредством одного кабеля Ethernet. Вам не потребуется розетка электросети, но адаптер питания также входит в комплект на случай, если вы предпочитаете работать со штекерным соединением.