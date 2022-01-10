Антибактериальный корпус предотвращает размножение бактерий

В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры CareSuite с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.