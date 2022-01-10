Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Профессиональный прикроватный телевизор
Встроенный Chromecast™, доступ к магазину Google Play™ и многое другое. Созданный для индивидуального просмотра в учреждениях сферы здравоохранения, этот прикроватный телевизор на базе Android™ сочетает в себе простые функции и профессиональный дизайн.
Встроенный Chromecast. Транслируйте контент на большом экране
Легко транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) на профессиональные телевизоры Philips на базе Android посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Google Play Store. Выбирайте. Смотрите. Играйте
Доступ к Google Play одним касанием позволяет с легкостью загружать приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на ваш профессиональный телевизор Philips.
Простой в очистке. Прочная передняя часть из стекла. Защитная рамка
Плоская передняя панель из закаленного безопасного стекла позволяет легко очищать устройство. Стекло является гидрофобным, на нем не остается отпечатков пальцев, а отсутствие выпуклых кнопок означает отсутствие зазоров, в которые могут проникнуть бактерии. Встроенные сенсорные элементы управления можно легко отключить во время очистки с помощью кнопки на задней панели телевизора.
Простой в использовании. Встроенные сенсорные элементы управления с подсветкой
На передней панели этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений имеются встроенные сенсорные элементы управления. Наиболее важные расположены максимально удобно и подсвечиваются, когда пациент подносит к ним палец, что обеспечивает удобство использования.
Свет для чтения. Дает пациентам возможность читать днем и ночью
Дайте им возможность читать в любое время суток. Свет для чтения удобно расположен под нижней рамкой этого профессионального телевизора Philips для медицинских учреждений. Свет включается кнопкой на сенсорной панели управления спереди устройства: кнопка подсвечивается, если поднести к ней палец или руку.
Гальванически развязанный выход для наушников
Гальваническая развязка обеспечивает максимально безопасное соединение между наушниками пациента и этим профессиональным телевизором Philips для медицинских учреждений. Ток не попадает в окружающую электрическую среду и защищает как пациента, так и чувствительное медицинское оборудование.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.
AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.
Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями
Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.
Блок питания медицинской категории
Этот профессиональный телевизор Philips для медицинских учреждений оснащен блоком питания, который соответствует стандартам EN/IEC 60601-1 и EN/IEC 60601-1-2.
Антибактериальный корпус предотвращает размножение бактерий
В медицинских учреждениях по всему миру огромное внимание уделяется борьбе с бактериями, так как они могут вызывать опасные инфекции. Чтобы внести свой вклад в решение этой проблемы, компания Philips разработала специальные телевизоры CareSuite с антибактериальным корпусом, который соответствует требованиям стандарта JIS Z2801. Защитное покрытие предотвращает размножение наиболее распространенных микроорганизмов, таких как золотистый стафилококк (гастроэнтерит), кишечная палочка и клебсиелла (пневмония), и помогает поддержать ваше здоровье и здоровье ваших пациентов.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
19
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
47
см
Дисплей
Светодиодный HD-телевизор
Разрешение панели
1366 x 768р
Яркость
200
кд/м²
Угол просмотра (по горизонтали)
45/45
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
25/40
градусов
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/C
HEVC FHD (до 1080p60)
Аналоговое телевидение
PAL
Воспроизведение через IP
Мультивещание
Unicast
HLS
Каналы приложения OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 9 (Pie)
Предустановленные приложения
Netflix*
YouTube
Магазин Google Play*
Google Play Фильмы
Google Play Игры
YouTube Music
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Специальные гостиничные функции
Гостиничный режим
Ограничение громкости
Управление параметрами включения
Блокировка меню установки
Блокировка меню
Внешняя блокировка управления
Режим ограничения для особых учреждений
Регулятор мощности
Режим быстрого запуска
Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое выключение
Символика
Настраиваемый главный экран
Настраиваемое приложение начала работы
Название места (Geonames ID)
CMND&Create
Пользовательская панель управления (HTML&APK)
CMND&Control
Редактор списка каналов в офлайн-режиме
Изменение настроек в офлайн-режиме
Дистанционное управление по IP/РЧ
Управление группами телевизоров
Локальные обновления через USB
Мгновенное копирование исходных настроек
Управление
Система AppControl
Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
JSON API for TV Control-JAPIT
Протокол Serial Xpress
Crestron Connected
Джойстик
Интерактивные DRM
VSecure
PlayReady Smooth Streaming
Securemedia
Получение дохода
Функция MyChoice
CMND&Check-In
Имя гостя
Язык гостя
Сообщения
Оплата через ТВ
Экспресс-оплата
Общий доступ
Встроенный Chromecast
Безопасный общий доступ
Общий доступ с управлением по сети
Комфорт
Google Ассистент*
Вход в учетную запись Google
Прогноз погоды
Поддержка более 40 языков меню
Часы в выключенном состоянии
Theme TV
Сигнал будильника
Таймер отключения
Функции для сферы здравоохранения
Управление
Многофункциональный пульт ДУ
Совместимость с системой вызова персонала
Сенсорные элементы управления с подсветкой
Комфорт
Свет для чтения
Датчик расстояния
Подставка телевизора
Обратная связь
Независимое отключение звука основного динамика
Функция блокировки для очистки
Безопасность
Закаленное стекло
Двойная изоляция, класс II
Огнестойкий материал
Гальванически развязанный выход для наушников
IEC/EN60601-1
Гигиеничность
Переднее стекло с защитой от отпечатков пальцев
Гидрофобное покрытие
Гладкая задняя панель
Противомикробный корпус JISZ2801
EMC
IEC/EN60601-1-2
Мультимедиа
Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
Форматы: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Контейнеры: AVI, MKV
VP9
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3
AAC
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Поддерживаемые форматы субтитров
SRT
SMI
TXT
Поддерживаемые форматы изображения
JPG
PNG
BMP
GIF
Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
до 1920 x 1080p при 60 Гц
Аудио
Выходная мощность
5 (2 x 2,5)
Вт
Выход на АС для ванной комнаты
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Акустические системы
2,0
Направленный вниз
Характеристики звука
DTS-HD
Поддержка Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound
Питание
Температура окружающей среды
0 °C - 40 °C
Вход
12 В постоянного тока
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,5 Вт
Внешний блок питания
50–60 Гц
100–240 В перем. тока
Маркировка класса энергоэффективности
E
Маркировка энергоэффективности ЕС
14
Вт
Функции энергосбережения
Режим ECO
Регистрационный номер EPREL
964360
Аксессуары
В комплекте
Адаптер питания пост. тока
Шнур питания сети постоянного тока 1,5 м
Шнур питания сети переменного тока
Гарантийный талон
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Дополнительный
Шнур питания сети постоянного тока 3 м 22AV1965A/12
Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
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