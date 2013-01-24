Удобный пульт ДУ
Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный пульт ДУ
Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.
Удобный пульт ДУ
Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный пульт ДУ
Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.
Мы оставили на этом простом пульте только самые важные кнопки и функции. Большие цветные кнопки регулировки громкости и переключения каналов светятся в темноте для удобства использования в любых условиях.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Размеры
Батарея
Специальные гостиничные функции