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Профессиональные ТВ

22AV1601B/12
Общая оценка / 5
  • Удобный пульт ДУ Удобный пульт ДУ Удобный пульт ДУ
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    Профессиональные ТВ

    22AV1601B/12

    Удобный пульт ДУ

    Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Удобный пульт ДУ

    Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.

    Удобный пульт ДУ

    Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Профессиональные ТВ

    Удобный пульт ДУ

    Этот пульт ДУ предназначен для простого управления профессиональным ТВ Philips. У вас не останется сомнений, какую кнопку нажимать — на пульте оставлены лишь самые необходимые кнопки и функции.

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      Удобный пульт ДУ

      Простой и интуитивно понятный

      • Пульт ДУ

      Большие цветные кнопки с подсветкой

      Мы оставили на этом простом пульте только самые важные кнопки и функции. Большие цветные кнопки регулировки громкости и переключения каналов светятся в темноте для удобства использования в любых условиях.

      Память для настроек Multi-RC

      Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

      Отсек для батарей с фиксатором

      Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.

      Индикация заряда батарей

      Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

      Технические характеристики

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        184x48x20 мм

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

      • Специальные гостиничные функции

        Пульт ДУ
        • Совместимость с Multi-RC
        • Совместимость с Studio/ES/MS/Sig
        • PrimeSuite
        • Светящиеся в темноте кнопки
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи

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