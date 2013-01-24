Пульт ДУ для медицинских учреждений
Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для медицинских учреждений
Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.
Пульт ДУ для медицинских учреждений
Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для медицинских учреждений
Предназначенный для использования в медицинских учреждениях профессиональный пульт ДУ Philips располагает цветными кнопками на удобной в очистке поверхности.
Ровную верхнюю панель этого пульта ДУ Philips для профессиональных ТВ можно легко очищать спиртосодержащими средствами. Она также обеспечивает гигиеничность использования — отсутствие выступающих кнопок означает отсутствие щелей, в которые могут проникнуть микробы.
Белый корпус и скругленные края пульта создают минималистичный и приятный дизайн для использования в медицинских учреждениях. Цветные кнопки с удобным расположением обеспечат удобство использования.
Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.
Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.
Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.
Размеры
Батарея
Специальные гостиничные функции