USB-часы для профессиональных ТВ
Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
USB-часы для профессиональных ТВ
Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.
USB-часы для профессиональных ТВ
Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
USB-часы для профессиональных ТВ
Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.
Эти часы всегда идут точно, и вам не потребуется отдельно настраивать время. По USB-интерфейсу на них автоматически отправляется точное время, что телевизор получает с вещательным сигналом.
Дисплей высокой четкости позволяет следить за временем из любой точки в номере гостиницы, а оптимальный уровень яркости поможет избежать лишней нагрузки на глаза в ночное время.
Яркость дисплея часов можно настроить или полностью отключить подсветку.
Специальные гостиничные функции
Совместимость
Размеры
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