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Аксессуар для профессиональных ТВ

22AV1860A/12
  • USB-часы для профессиональных ТВ USB-часы для профессиональных ТВ USB-часы для профессиональных ТВ
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    Аксессуар для профессиональных ТВ

    22AV1860A/12

    USB-часы для профессиональных ТВ

    Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

    Аксессуар для профессиональных ТВ

    USB-часы для профессиональных ТВ

    Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

    USB-часы для профессиональных ТВ

    Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

    Аксессуар для профессиональных ТВ

    USB-часы для профессиональных ТВ

    Этот аксессуар предназначен специально для профессиональных ТВ. Он станет эффективным решением для постоянного отображения времени в номерах гостиниц и легко подключается к телевизору через USB без дополнительного источника питания.

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      USB-часы для профессиональных ТВ

      • Внешние USB-часы

      Время на дисплее автоматически синхронизируется с временем на ТВ

      Эти часы всегда идут точно, и вам не потребуется отдельно настраивать время. По USB-интерфейсу на них автоматически отправляется точное время, что телевизор получает с вещательным сигналом.

      Удобное отображение времени в номере гостиницы

      Дисплей высокой четкости позволяет следить за временем из любой точки в номере гостиницы, а оптимальный уровень яркости поможет избежать лишней нагрузки на глаза в ночное время.

      Регулируемый уровень яркости для разных условий эксплуатации

      Яркость дисплея часов можно настроить или полностью отключить подсветку.

      • Специальные гостиничные функции

        Часы
        • Автоматическая загрузка времени
        • Автоматический датчик яркости

      • Совместимость

        Работает с
        • Серия 3000
        • Серия 4000
        • Серия 5000
        • Серия 6000
        • Серия 7000

      • Размеры

        Вес продукта
        0,035  кг
        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        70 x 28 x 21 мм

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Для непрерывной работы часов необходимо выбрать на телевизоре режим "Быстрый режим ожидания"

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