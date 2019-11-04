Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.
Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.
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