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Аксессуар для профессиональных ТВ

22AV1965A/12
  • Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м
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    Аксессуар для профессиональных ТВ

    22AV1965A/12

    Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

    Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

    Аксессуар для профессиональных ТВ

    Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

    Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

    Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

    Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

    Аксессуар для профессиональных ТВ

    Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

    Предназначенный для использования с прикроватным ТВ Philips HeartLine сетевой шнур постоянного тока 3 м характеризуется рядом инноваций, как и сам телевизор. Экономьте время и силы при пользовательской установке — закажите этот кабель с предварительным креплением к настенному или потолочному кронштейну.

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      Сетевой шнур постоянного тока Philips, 3 м

      • Сетевой шнур постоянного тока

      • Совместимость

        Работает с
        19HFL5x14W

      • Размеры

        Длина
        300  см

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