Пульт ДУ для профессиональной настройки
Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для профессиональной настройки
Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.
Пульт ДУ для профессиональной настройки
Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Пульт ДУ для профессиональной настройки
Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.
Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips.
Этот пульт ДУ для профессиональной настройки ТВ Philips выполнен в зеленой расцветке, что позволяет легко отличить его от других пультов ДУ.
Специальные кнопки помогут без труда настраивать телевизор с Android TV и управлять им.
Управляйте MyChoice прямо с помощью пульта ДУ.
Батарея
Размеры
Информация об упаковке
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