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Профессиональные ТВ

22AV9574A/12
  • Пульт ДУ для профессиональной настройки Пульт ДУ для профессиональной настройки Пульт ДУ для профессиональной настройки
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    Профессиональные ТВ

    22AV9574A/12

    Пульт ДУ для профессиональной настройки

    Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для профессиональной настройки

    Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

    Пульт ДУ для профессиональной настройки

    Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

    Профессиональные ТВ

    Пульт ДУ для профессиональной настройки

    Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips. Уникальная зеленая расцветка поможет легко находить пульт, если вы его потеряете, и отличать его от пультов для других ТВ.

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      Пульт ДУ для профессиональной настройки

      Простая установка

      • Пульт ДУ

      Главный пульт ДУ для быстрой установки и настройки ТВ

      Легко устанавливайте и настраивайте профессиональные телевизоры Philips.

      Легко различимая зеленая расцветка

      Этот пульт ДУ для профессиональной настройки ТВ Philips выполнен в зеленой расцветке, что позволяет легко отличить его от других пультов ДУ.

      Быстрые кнопки Android. Простая настройка Android TV

      Специальные кнопки помогут без труда настраивать телевизор с Android TV и управлять им.

      Управляйте MyChoice с помощью пульта ДУ

      Управляйте MyChoice прямо с помощью пульта ДУ.

      • Батарея

        Тип
        2xAAA (приобретаются отдельно)

      • Размеры

        Размеры прибора (Ш x Г x В)
        205x53x20 мм

      • Информация об упаковке

        Количество
        1

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