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Профессиональные ТВ

24HFL3014P/12
  • Управляйте развлечениями Управляйте развлечениями Управляйте развлечениями
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    Профессиональные ТВ

    24HFL3014P/12

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Профессиональные ТВ

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Профессиональные ТВ

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

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      С помощью CMND

      • EasySuite

      CMND & Control: простое обслуживание телевизоров

      CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизоров. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

      Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

      Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

      Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора

      Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип или пользовательский фон в меню, чтобы повысить узнаваемость бренда.

      Совмещенная поддержка аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Прозрачная задняя панель для просмотра внутренних деталей

      Благодаря прозрачной задней панели вы сможете видеть все внутренние детали телевизора. Идеальное решение для установки в пенитенциарных учреждениях.

      Низкое энергопотребление — долгая работа батареи

      Благодаря простым функциям часов и будильника, а также функции автоматического отключения подсветки дисплея, часы потребляют мало энергии. Одной батарейки типа AA хватит на год работы.

      Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        • Светодиодный HD-телевизор
        • E-LED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        60
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        24
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        6 (2x3)
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Динамические басы
        • Режим Incredible Surround
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Черный
        Особенности
        Прозрачная задняя панель

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 1.4
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Вход VGA
        15-контактный D-sub
        Scart
        • CVBS
        • RGB

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        ARC (HDMI1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Scart
        Включение по SCART

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • Субтитры
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        • Формат изображения
        • Независимая регулировка громкости
        Внешние элементы управления
        Переключатель питания (боковая панель)

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        • Блокировка джойстика
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        CMND&Control
        • Дистанционное управление по RF
        • Управление группами телевизоров
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Символика
        • Приветственный логотип
        • Настраиваемый главный экран
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/RF
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Часы
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Регулятор мощности
        Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Стиль изображения
        • Формат изображения
        • Стиль звука
        • Громкость
        • Язык меню
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
        • Кнопка часов светится в темноте
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Языки
        Выбор языка

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        • Обнаружение наушников
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Подставка с угловыми ножками
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Пульт ДУ 22AV1903A/12
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        E
        Регистрационный номер EPREL
        1069369
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        17
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Таймер автоматического выключения
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        560
        Высота устройства
        336
        Глубина устройства
        35/45
        Ширина с подставкой
        560
        Высота с подставкой
        336
        Глубина с подставкой
        124
        Вес продукта
        3,1
        Вес изделия с подставкой
        3,2
        Совместимое настенное крепление
        • M4
        • 75 x 75 мм

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Дизайн и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

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