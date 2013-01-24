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Профессиональные ТВ

24HFL3014/12
Общая оценка / 5
  • Управляйте развлечениями Управляйте развлечениями Управляйте развлечениями
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    Профессиональные ТВ

    24HFL3014/12

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Профессиональные ТВ

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

    Профессиональные ТВ

    Управляйте развлечениями

    Демонстрируйте больше деталей даже на недорогом одиночном профессиональном телевизоре. Интуитивно понятное решение CMND позволяет с легкостью настраивать подключаемые дисплеи и управлять ими. Оцените простую и быструю установку и используйте возможности страницы приветствия, которую можно программировать.

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      • EasySuite

      CMND & Control: простое обслуживание телевизоров

      CMND & Control обеспечивает удаленную централизованную установку телевизоров. С легкостью обновляйте и изменяйте настройки всех дисплеев, не беспокоя ваших гостей.

      Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

      Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

      Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора

      Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип или пользовательский фон в меню, чтобы повысить узнаваемость бренда.

      Мгновенное USB-копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      Совмещенная поддержка аналоговых и цифровых каналов

      Единый интегрированный список ТВ-каналов позволяет гостям быстро переключаться на любой аналоговый или цифровой канал.

      Автовоспроизведение с USB. Музыка, фильмы и другие развлечения

      Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобный экранный обозреватель.

      Низкое энергопотребление

      Телевизоры Philips рассчитаны на небольшое потребление энергии. Это не только уменьшает воздействие на окружающую среду, но и снижает операционные издержки.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        • Светодиодный HD-телевизор
        • E-LED
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        60  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        24  (дюймы)
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        6 (2x3)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • АРГ
        • Динамические басы
        • Режим Incredible Surround
        • Dolby MS10

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        • PAL
        • SECAM
        Воспроизведение видео
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Подключения (задняя панель)

        Антенна
        IEC-75
        HDMI1
        • ARC
        • HDMI 1.4
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Аудиовход DVI
        Мини-разъем
        Вход VGA
        15-контактный D-sub

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        ARC (HDMI1)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Scart
        Включение по SCART

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • Субтитры
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        • Формат изображения
        • Независимая регулировка громкости
        Внешние элементы управления
        Переключатель питания (боковая панель)

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        • Блокировка джойстика
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров
        CMND&Control
        • Дистанционное управление по RF
        • Управление группами телевизоров
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Символика
        • Приветственный логотип
        • Настраиваемый главный экран
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/RF
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Часы
        • Кнопка пульта ДУ светится в темноте
        • Экранные часы
        Каналы
        • Единый список каналов
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        Управление
        Блокировка автообновления каналов
        Регулятор мощности
        Запуск в экорежиме/быстрый запуск
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Стиль изображения
        • Формат изображения
        • Стиль звука
        • Громкость
        • Язык меню
        Пульт ДУ
        • Фиксация кабеля
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Кнопка часов светится в темноте
        Защита от краж
        • Защита от кражи элементов питания
        • Замок Kensington
        Языки
        Выбор языка

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        • Обнаружение наушников
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Мультимедийные подключения
        USB
        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • WMV
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        Поддерживаемые форматы изображения
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Подставка с угловыми ножками
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Пульт ДУ 22AV1903A/12
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        18  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        27  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Таймер автоматического выключения
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        560  миллиметра
        Высота устройства
        336  миллиметра
        Глубина устройства
        35/45  миллиметра
        Ширина с подставкой
        560  миллиметра
        Высота с подставкой
        336  миллиметра
        Глубина с подставкой
        124  миллиметра
        Вес продукта
        3,1  кг
        Вес изделия с подставкой
        3,2  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • M4
        • 75 x 75 мм

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.