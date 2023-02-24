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Signage Solutions Tableaux

25BDL4050I/00
  • Цифровые дисплеи без подключения к питанию Цифровые дисплеи без подключения к питанию Цифровые дисплеи без подключения к питанию
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    Signage Solutions Tableaux

    25BDL4050I/00

    Цифровые дисплеи без подключения к питанию

    Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

    Signage Solutions Tableaux

    Цифровые дисплеи без подключения к питанию

    Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

    Цифровые дисплеи без подключения к питанию

    Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

    Signage Solutions Tableaux

    Цифровые дисплеи без подключения к питанию

    Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.

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      Цифровые дисплеи без подключения к питанию

      Технология для яркого будущего

      • 25"
      • На базе ОС Android

      Воспроизведение любого вашего контента

      Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

      Низкое энергопотребление, работает без подключения к питанию

      Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

      Технология для будущего

      Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.

      Процессор Android с системой на кристалле

      Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это многозадачные и надежные устройства, чьи характеристики дольше остаются актуальными.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        25,3  (дюймы)
        Разрешение панели
        3200 x 1800
        Формат изображения
        16:9
        Цвета дисплея
        60 000
        Операционная система
        Android 11
        Время отклика (типич.)
        36 с для обновления изображения

      • Подключения

        Другие подключения
        • micro SD
        • micro USB
        • Вход USB типа A
        Wi-Fi
        Двухканальный Wi-Fi, 2,4 ГГц и 5 ГГц
        Цифровой аудиовыход
        Выходной разъем АС (выход для наушников)

      • Связь

        Ethernet
        10 Мбит/100 Мбит
        Wi-Fi/ WLAN
        Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) + 5 ГГц

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Возможность сетевого управления
        LAN (RJ45)
        Аккумуляторный отсек
        4 аккумулятора 18650 (> 2600 мА·ч) (не входят в комплект поставки)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        15° ~ 35°  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -25 ~ 50  °C
        Относительная влажность
        30 ~ 80  %
        Высота
        0–3000 м

      • Питание

        Электропитание
        Адаптер 20 В / 2,25 А

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • адаптер питания переменного тока
        • Краткое руководство (x1)

      • Прочее

        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Rockchip PX30
        Память
        2 ГБ LPDDR3
        Хранение
        16 ГБ EMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        602,4  миллиметра
        Высота устройства
        357,4  миллиметра
        Глубина устройства
        37,5  миллиметра
        Настенное крепление
        100 x 100 мм
        Вес продукта
        2,4  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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