Philips Tableaux открывает новую эру дисплеев: от красочных цифровых меню до электронных вывесок магазинов. Замените бумажную рекламу цифровой или поменяйте текущие цифровые модели на сверхчеткие и легко обновляемые ePaper-дисплеи.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.
Низкое энергопотребление, работает без подключения к питанию
Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.
Технология для будущего
Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.
Процессор Android с системой на кристалле
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это многозадачные и надежные устройства, чьи характеристики дольше остаются актуальными.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
25.3
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
3200 x 1800
Цвета дисплея
60 000
Время отклика (типич.)
36 с для обновления изображения
Операционная система
Android 11
Связь
Ethernet
10 Мбит/100 Мбит
Wi-Fi/ WLAN
Wi-Fi 2,4 ГГц (802.11 b/g/n) + 5 ГГц
Подключения
Цифровой аудиовыход
Выходной разъем АС (выход для наушников)
Другие подключения
micro SD
micro USB
Вход USB типа A
Wi-Fi
Двухканальный Wi-Fi, 2,4 ГГц и 5 ГГц
Комфорт
Ориентация
Альбомный режим (24/7)
Портретный режим (24/7)
Возможность сетевого управления
LAN (RJ45)
Аккумуляторный отсек
4 аккумулятора 18650 (> 2600 мА·ч) (не входят в комплект поставки)
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