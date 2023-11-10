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Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

25BDL4150I/00
  • Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат
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    Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

    25BDL4150I/00

    Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

    От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper.

    Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

    Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

    От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper.

    Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

    От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper.

    Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

    Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

    От ярких меню до цифровых плакатов — встречайте новую эру цифровых вывесок. Отображайте статичные плакаты на этом дисплее благодаря высокой четкости, удобному обновлению контента и экологичности с технологией ePaper.

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      Полноцветная цифровая вывеска без энергозатрат

      Технология для яркого будущего

      • 25"
      • Android

      Процессор Android с системой на кристалле

      Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

      Полноцветный дисплей ePaper

      Поддержка 60 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

      Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

      Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      Четкое отображение даже при ярком солнечном свете

      Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

      Технология для будущего

      Развивающаяся технология для уверенности в будущем — не требует питания, безотходная замена красочных постеров.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        25,3  (дюймы)
        Разрешение панели
        3200 x 1800
        Формат изображения
        16:9
        Цвета дисплея
        60 тысяч
        Операционная система
        Android 11

      • Подключения

        Видеовход
        USB
        Цифровой аудиовыход
        Звук слева/справа (разъем 3,5 мм)
        Другие подключения
        • micro SD
        • micro USB

      • Связь

        Ethernet
        10 Мбит/100 Мбит
        Wi-Fi/ WLAN
        2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + модуль BT 5.1

      • Комфорт

        Ориентация
        • Альбомный режим (24/7)
        • Портретный режим (24/7)
        Возможность сетевого управления
        LAN (RJ45)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        15~35  °C
        Диапазон температур (хранение)
        от -20 до 60  °C
        Относительная влажность
        20 %~80  %
        Высота
        0–3000 м

      • Питание

        Электропитание
        Адаптер 20 В / 2,25 А

      • Аксессуары

        Аксессуары в комплекте
        • адаптер питания переменного тока
        • Краткое руководство (x1)

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Английский
        • Упрощенный китайский
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC
        Гарантия
        Гарантия на 3 года

      • Встроенный плеер

        ЦП/процессор
        Rockchip PX30S
        Память
        2 ГБ DDR4
        Память
        16 ГБ EMMC

      • Размеры

        Ширина устройства
        598,6  миллиметра
        Высота устройства
        350,2  миллиметра
        Глубина устройства
        37,5  миллиметра
        Ширина рамки
        18,6/18,6/18,6/22 мм
        Настенное крепление
        Крепление VESA 100x100 мм
        Вес продукта
        2,7  кг

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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