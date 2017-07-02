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Signage Solutions

Светодиодный дисплей

27BDL9015L/00
Общая оценка / 5
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    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    27BDL9015L/00
    Общая оценка / 5

    Без границ

    Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    Без границ

    Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

    Без границ

    Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    Без границ

    Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах

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      Без границ

      Безрамочная LED-видеостена.

      • 27"
      • Direct View LED

      Встроенная крышка для кабелей на задней панели. Простое управление кабелями

      Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными крышками для кабелей на задней панели, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к экранам видеостены последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

      Создавайте безрамочные видеостены любой формы и размера

      Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.

      LED-модули с простым доступом. Обслуживание и ремонт без лишних усилий

      Простой доступ к внутренним электронным компонентам для обслуживания или ремонта. Каждый из восьми LED-модулей можно извлечь с помощью специального магнитного инструмента JIG, который приподнимает модуль за переднюю часть.

      Светодиодный дисплей. Превосходное качество изображения. Однородная цветопередача

      Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.

      • Изображение/дисплей

        Формат изображения
        16:9
        Равномерность яркости
        >=97 %
        Яркость после калибровки
        650 нит
        Яркость до калибровки
        750 нит
        Калибровка (яркость/цвет)
        Поддерживается
        Диапазон цветовых температур
        4000~9500 K (программное управление)
        Цветовая температура по умолчанию
        6500±500 K
        Коэфф. контрастности (типич.)
        >=3000:1
        Угол просмотра (по горизонтали)
        160  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        160  градусов
        Улучшение изображения
        • Динамическое повышение контрастности
        • Дисплей с широким цветовым пространством
        Ориентация
        Ландшафтный
        Частота кадров (Гц)
        50 и 60
        Частота обновления (Гц)
        1920~3840
        Использование
        24/7, в помещении

      • Комфорт

        Простая установка
        • Механизм блокировки корпуса
        • Направляющие штифты
        • Небольшой вес
        Сквозной канал питания
        Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов
        Сквозной канал управления сигналами
        RJ45

      • Мощность

        Потребляемая мощность (типич.)
        <=53  Вт
        Максимальное энергопотребление (Вт)
        <=160  Вт
        Значение BTU на м2
        2624 BTU/м2
        Входное напряжение
        100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)

      • Условия эксплуатации

        Диапазон температур (эксплуатация)
        -20~45  °C
        Диапазон температур (хранение)
        -20~50  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        10~80 %
        Относительная влажность (во время хранения)
        10~85 %

      • Корпус

        Площадь экрана (м2)
        0,2079
        Пикселей на экране (точек)
        82 944
        Габариты корпуса (Ш x В)
        384×216
        Размер корпуса (мм)
        608x342x55
        Штекер передачи данных
        RJ45
        Штекер питания
        Вход/выход (C14/C13)
        Количество карт приема
        2 шт.
        Тип карт приема
        A5S plus
        Производитель карты приема
        Novastar
        Вес (кг)
        8 (+/-0,4 кг)
        Диагональ корпуса (дюймов)
        27,5
        Материалы корпуса
        Литой алюминий

      • Модуль

        Тип светодиода
        SMD 1010 с медными контактами
        Тип пикселя
        1R1G1B
        Срок службы светодиода (ч)
        100 000
        Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
        96x108
        Размер модуля (ШxВxГ, в мм)
        152x171x10
        Шаг пикселя (мм)
        1,583

      • Аксессуары

        Обычный соединитель
        4 шт.
        LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
        1 шт.
        Краткое руководство
        1 шт.
        Нарезной болт
        4 шт. (M8*20) (винт с внутренним шестигранником)
        Кабель сквозного канала питания
        1 шт.

      • Прочее

        Гарантия
        2 г
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EMC класс B
        • FCC SDOC, часть 15
        • EN55035

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