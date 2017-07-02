Без границ
Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Без границ
Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах
Без границ
Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Без границ
Транслируйте яркие видеоматериалы и привлекайте внимание. С профессиональной LED-видеостеной L-Line вы получаете безграничные возможности. Безрамочный дизайн, широкий угол обзора и потрясающая яркость обеспечат высокое качество изображения на любом количестве экранов. Узнать обо всех преимуществах
Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными крышками для кабелей на задней панели, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к экранам видеостены последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.
Легко объединяйте несколько LED-дисплеев для демонстрации материалов в нужном разрешении — 4K, 8K или даже выше. По сравнению с ЖК-экранами LED-дисплеи отличаются более высокой частотой обновления, что обеспечивает плавность картинки. Неважно, для чего вам нужен такой дисплей, — вы поразите зрителей невероятным качеством изображения.
Простой доступ к внутренним электронным компонентам для обслуживания или ремонта. Каждый из восьми LED-модулей можно извлечь с помощью специального магнитного инструмента JIG, который приподнимает модуль за переднюю часть.
Создавайте безрамочные видеостены любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных светодиодных экранов Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте видеостены уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий.
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