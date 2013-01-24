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Профессиональные ТВ

28HFL4014/12
Общая оценка / 5
  • Гибкое управление Гибкое управление Гибкое управление
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    Профессиональные ТВ

    28HFL4014/12

    Гибкое управление

    Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.

    Профессиональные ТВ

    Гибкое управление

    Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.

    Гибкое управление

    Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.

    Профессиональные ТВ

    Гибкое управление

    Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.

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      Гибкое управление

      Профессиональная ТВ-система

      • PrimeSuite

      Будьте на виду. Добавьте свой логотип в интерфейс телевизора

      Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип и цвета вашей компании на поисковую строку, чтобы повысить узнаваемость бренда.

      Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

      Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.

      IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс

      IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс, который может храниться на центральном сервере и передаваться на телевизор через IP. После этого интерфейс может храниться локально на телевизоре. Вы сможете оценить гибкость и быструю установку при персонализации профессиональной ТВ-системы Philips или централизации управления системой.

      CMND & Control. Использование, обновление, обслуживание

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.

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      Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

      Технические характеристики

      • Изображение/дисплей

        Дисплей
        • D-LED
        • Светодиодный HD-телевизор
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        70  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        28  (дюймы)
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        220  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Аудио

        Выходная мощность
        10 (2 x 5)  Вт
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Характеристики звука
        • DTS-HD
        • Поддержка Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • АРГ
        • Режим Incredible Surround

      • Дизайн

        Цвет
        Черный

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD (до 1080p60)
        Аналоговое телевидение
        PAL
        Воспроизведение через IP
        • Мультивещание
        • Unicast

      • Подключения (задняя панель)

        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Антенна
        IEC-75
        Внешнее управление
        RJ-48
        HDMI2
        HDMI 1.4
        USB 2
        Порт USB 2.0
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.3.2
        USB 1
        Порт USB 2.0
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для наушников
        Мини-разъем

      • Расширенные возможности подключения

        HDMI
        • MHL 2.0 (HDMI1)
        • ARC (HDMI2)
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        • Управление звуком системы
        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        Автоматическое включение по LAN
        RJ48
        • ИК-вход/выход
        • Интерфейс Serial Xpress

      • Особенности

        Цифровые сервисы
        • Электронный гид телепередач на 8 дней
        • Сейчас и далее
        • MHEG
        • Телетекст
        • HbbTV
        • Субтитры
        Удобство использования
        • Стиль изображения
        • Стиль звука
        Внешние элементы управления
        Джойстик

      • Специальные гостиничные функции

        Приложения
        YouTube
        Символика
        • Настраиваемый главный экран
        • Название места (Geonames ID)
        • CMND&Create
        • Настраиваемая панель управления (HTML)
        • Приветственный логотип
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Дистанционное управление по IP/РЧ
        • CMND&Create
        • Управление группами телевизоров
        CMND&Check-In
        • Имя гостя
        • Язык гостя
        Языки
        Выбор языка
        Часы
        • Экранные часы
        • Внешний модуль часов (дополнительно)
        Таймер
        • Таймер отключения
        • Сигнал будильника
        • Выбор канала для будильника
        • Звуки будильника
        Пульт ДУ
        • Индикация заряда батареи
        • Блокировка крышки отсека для батарей пульта ДУ
        • Кнопка часов светится в темноте
        Управление
        • JSON API for TV Control-JAPIT
        • Протокол Serial Xpress
        Клонирование настроек и обновление встроенного ПО
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        • По USB/РЧ/IP
        Интерактивные DRM
        • VSecure
        • PlayReady Smooth Streaming
        Регулятор мощности
        • Режим быстрого запуска
        • Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
        • WoLAN
        Настройка экрана запуска
        • Канал
        • Функция
        • Формат изображения
        • Громкость
        • Стиль изображения
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Гостиничный режим
        • Блокировка джойстика
        • Блокировка меню
        • Блокировка меню установки
        • Ограничение громкости
        Режим ограничения для особых учреждений
        • Режима повышенной безопасности
        • TXT/MHEG/USB/электронный гид телепередач/блокировка субтитров

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с пультом ДУ для медицинских учреждений
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        • Обнаружение наушников
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • VP9
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы изображения
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        Поддерживаемое видеоразрешение (на USB)
        до 1920 x 1080p при 60 Гц

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Подставка с угловыми ножками
        • Пульт ДУ 22AV1904A/12
        • 2 батареи типа AAA
        • Шнур питания
        • Гарантийный талон
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        Дополнительный
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Пульт ДУ для медицинских учреждений 22AV1604B/12
        • Внешний модуль часов 22AV1860A/12
        • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12

      • Питание

        Электропитание
        220—240 В перем. тока, 50—60 Гц
        Маркировка класса энергоэффективности
        A+
        Маркировка энергоэффективности ЕС
        26  Вт
        Потребление электроэнергии в год
        38  кВт/ч
        Энергопотребление в режиме ожидания
        < 0,3 Вт
        Функции энергосбережения
        Режим ECO
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C

      • Размеры

        Ширина устройства
        635  миллиметра
        Высота устройства
        380  миллиметра
        Глубина устройства
        68/77  миллиметра
        Ширина с подставкой
        635  миллиметра
        Высота с подставкой
        444  миллиметра
        Глубина с подставкой
        179  миллиметра
        Вес продукта
        3,8  кг
        Вес изделия с подставкой
        3,9  кг
        Совместимое настенное крепление VESA
        • 75 x 75 мм
        • M4

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Батарейки для пульта ДУ
      • Пульт ДУ
      • Гарантийный талон
      • Шнур питания
      • Настольная подставка

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Типичный уровень энергопотребления в рабочем режиме определен в соответствии с IEC62087 (вып. 2). Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий эксплуатации телевизора.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.