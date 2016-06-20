Другие продукты в комплекте
- Пульт ДУ
- Батарейки для пульта ДУ
- Краткое руководство пользователя
- Кабель RS232
- Шнур питания сети переменного тока
32BDL4050D/00
Передавайте информацию без лишних усилий.
Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.
Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.
Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.
Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.
Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
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