32BDL5150I/00
Полноцветный дисплей ePaper 32"
Идеальная замена для цветных плакатов A2 и POS-материалов — Philips Tableaux 5150I открывает новый формат дисплеев ePaper. Оцените отображение статичных изображений без энергозатрат с поддержкой 65 000 ярких цветов, а также минимальное энергопотребление для управления дисплеем и обновления контента.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.
Первый в мире полноцветный дисплей ePaper 32" с технологией E Ink Spectra™ 6. Эта технология обеспечит устойчивое развитие вашего бизнеса благодаря отсутствию энергопотребления и отходов с этой цифровой заменой бумажным плакатам.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Поддержка 65 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.
Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.
Взаимодействие
Изображение/дисплей
Связь
Удобство
Мощность
Размеры
Условия эксплуатации
Встроенный плеер
Принадлежности
Прочее
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