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  • Полноцветный дисплей ePaper 32" Полноцветный дисплей ePaper 32" Полноцветный дисплей ePaper 32"
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    Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

    32BDL5150I/00

    Полноцветный дисплей ePaper 32"

    Идеальная замена для цветных плакатов A2 и POS-материалов — Philips Tableaux 5150I открывает новый формат дисплеев ePaper. Оцените отображение статичных изображений без энергозатрат с поддержкой 65 000 ярких цветов, а также минимальное энергопотребление для управления дисплеем и обновления контента.

    Signage Solutions Цифровая вывеска E-paper

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    Полноцветный дисплей ePaper 32"

    Большой размер для светлого будущего

    • 32"
    • Android

    Процессор Android с системой на кристалле

    Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.

    Технология E Ink Spectra™ 6 — теперь до 65 000 ярких цветов

    Первый в мире полноцветный дисплей ePaper 32" с технологией E Ink Spectra™ 6. Эта технология обеспечит устойчивое развитие вашего бизнеса благодаря отсутствию энергопотребления и отходов с этой цифровой заменой бумажным плакатам.

    Поддержка PPDS Wave для удаленного управления

    Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

    Контент 24/7 без энергопотребления

    Поддержка 65 000 цветов, включая синий, для четкого отображения надписей, 16 ГБ внутренней памяти и никакой потребности во внешнем медиаплеере. Подключите устройство к источнику питания для загрузки нового статичного контента через USB, LAN или Wi-Fi и мгновенного воспроизведения.

    Четкое отображение даже при ярком солнечном свете

    Идеально подходит для мест без прямого доступа к питанию. Красочное отображение статичного контента, подобно бумажным постерам. Местоположение Philips Tableaux можно с легкостью менять, ведь подключение к питанию ему необходимо только при загрузке нового контента.

    • Взаимодействие

      Цифровой аудиовыход
      Звук слева/справа (разъем 3,5 мм)
      Видеовход
      USB
      Другие подключения
      micro USB

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      31.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      2560 x 1440
      Цвета дисплея
      65 тысяч
      Операционная система
      Android 13

    • Связь

      Ethernet
      10 Мбит/100 Мбит
      Wi-Fi/ WLAN
      2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + модуль BT 5.1

    • Удобство

      Ориентация
      • Альбомный режим (24/7)
      • Портретный режим (24/7)
      Возможность сетевого управления
      LAN (RJ45)
      Аккумуляторный отсек
      4 аккумулятора 18650 (>2600 мА·ч) (не входят в комплект поставки)

    • Мощность

      Электропитание
      Адаптер 20 В / 2,25 А

    • Размеры

      Ширина устройства
      718,7  миллиметра
      Масса продукта
      3,5  кг
      Высота устройства
      426,9  миллиметра
      Глубина устройства
      37,5  миллиметра
      Настенное крепление
      Крепление VESA 100x100 мм, 200x200 мм
      Ширина рамки
      18,6/18,6/12,2/12,2 мм

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      15~35  °C
      Относительная влажность
      20 %~80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Встроенный плеер

      ЦПУ
      Rockchip RK3566
      Память
      2 ГБ DDR4
      Хранение
      16 ГБ EMMC

    • Принадлежности

      Аксессуары в комплекте
      • адаптер питания переменного тока
      • Краткое руководство (x1)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Упрощенный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • CB
      • UL
      • FCC

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    Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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