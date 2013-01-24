Другие продукты в комплекте
- Батарейки для пульта ДУ
- Пульт ДУ
- Гарантийный талон
- Шнур питания
- Настольная подставка
Гибкое управление
Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкое управление
Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.
Гибкое управление
Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гибкое управление
Восхищайте и удивляйте с профессиональным IPTV. Экономичное централизованное управление, быстрая настройка и персонализируемый пользовательский интерфейс — это по-настоящему универсальное решение. Известное на весь мир качество изображения Philips всегда поражает воображение.
Профессиональный телевизор Philips располагает понятным пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью логотипа вашей компании. Просто добавьте логотип и цвета вашей компании на поисковую строку, чтобы повысить узнаваемость бренда.
Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода или карты.
IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс, который может храниться на центральном сервере и передаваться на телевизор через IP. После этого интерфейс может храниться локально на телевизоре. Вы сможете оценить гибкость и быструю установку при персонализации профессиональной ТВ-системы Philips или централизации управления системой.
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами, обновление программного обеспечения и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько.
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
Изображение/дисплей
Аудио
Дизайн
Тюнер/прием/передача
Подключения (задняя панель)
Подключения (боковая панель)
Расширенные возможности подключения
Особенности
Специальные гостиничные функции
Функции для сферы здравоохранения
Мультимедиа
Аксессуары
Питание
Размеры