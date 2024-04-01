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Профессиональные ТВ

32HFL4518/12
  • Яркий и умный Яркий и умный Яркий и умный
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    Профессиональные ТВ

    32HFL4518/12

    Яркий и умный

    Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

    Профессиональные ТВ

    Яркий и умный

    Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

    Яркий и умный

    Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

    Профессиональные ТВ

    Яркий и умный

    Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.

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      Яркий и умный

      Со встроенным Chromecast

      • 32" телевизор для гостиниц
      • на базе ОС Android™

      Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента

      Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.

      Мгновенное копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ

      Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.

      3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет

      Стандартную гарантию на 3 года можно расширить до 5 лет для комфортной эксплуатации продукта.

      Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента

      Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.

      Поставляется с гигиеничным пультом ДУ

      Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.

      AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.

      Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.

      Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control

      Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.

      Нужная вам информация в нужное время с CMND & Create

      CMND & Create — это мощный инструмент для авторов захватывающего контента. Благодаря удобному интерфейсу с функцией перетаскивания, предустановленным шаблонам и интегрированным виджетам вы сможете радовать клиентов качественным контентом и мгновенно выводить на экран нужную информацию.

      CMND & Check-in. Абсолютная персонализация

      Создайте доброжелательную обстановку для своих гостей. CMND & Check-in позволяет использовать личные сведения, такие как имя и язык гостя, для применения возможностей персонализации.

      Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями

      Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        32  (дюймы)
        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        80  см
        Дисплей
        Светодиодный HD-телевизор
        Разрешение панели
        1366 x 768р
        Яркость
        250  кд/м²
        Угол просмотра
        178º (Г) / 178º (В)

      • Тюнер/прием/передача

        Цифровое ТВ
        • DVB-T/T2/C
        • DVB-S/S2
        Воспроизведение через IP
        • Unicast
        • Мультивещание
        • Каналы приложения OTT

      • Android TV

        ОС
        Android TV™ 11 (R)
        Предустановленные приложения
        • YouTube
        • Google Play Фильмы
        • Google Play Игры
        • Магазин Google Play*
        • YouTube Music
        Объем флэш-памяти
        16 ГБ*

      • Специальные гостиничные функции

        Гостиничный режим
        • Блокировка меню установки
        • Внешняя блокировка управления
        • Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
        • Управление параметрами включения
        • Режим ограничения для особых учреждений
        Регулятор мощности
        • WoWLAN
        • WoLAN
        • Режим быстрого запуска
        • Автоматическое выключение
        Приложения
        • Система AppControl
        • Google Play Store (Play Маркет)
        Символика
        • Настраиваемое приложение начала работы
        • CMND&Create
        CMND&Control
        • Редактор списка каналов в офлайн-режиме
        • Изменение настроек в офлайн-режиме
        • Управление группами телевизоров
        • Дистанционное управление по IP
        • Локальные обновления через USB
        • Мгновенное копирование исходных настроек
        Интерактивные DRM
        PlayReady Smooth Streaming
        Получение дохода
        Функция MyChoice
        Пульт ДУ
        • Индикация заряда батареи
        • Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
        • Гигиеничность
        CMND&Check-In
        • Имя гостя
        • Язык гостя
        Общий доступ
        • Встроенный Chromecast
        • Безопасный общий доступ
        • Общий доступ с управлением по сети
        Комфорт
        • Таймер отключения
        • Google Ассистент*
        • Вход в учетную запись Google
        • Поддержка >40 языков меню

      • Функции для сферы здравоохранения

        Управление
        • Многофункциональный пульт ДУ
        • Совместимость с системой вызова персонала
        Комфорт
        • Выход для наушников
        • Независимое отключение звука основного динамика
        Безопасность
        • Двойная изоляция, класс II
        • Огнестойкий материал

      • Мультимедиа

        Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
        • Контейнеры: AVI, MKV
        • Форматы: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • VP9
        • HEVC
        • AV1
        Поддерживаемые аудиоформаты
        • MP3
        • WAV
        • AAC
        • WMA версии 2 до версии 9.2
        • WMA-PRO (версия 9 и 10)
        Поддерживаемые форматы субтитров
        • SRT
        • SMI
        • SSA
        • ASS
        • TXT
        Поддерживаемые форматы изображения
        • JPG
        • GIF
        • PNG
        • BMP

      • Аудио

        Выходная мощность
        10 (2 x 5)  Вт
        Выход на АС для ванной комнаты
        1,5 Вт, моно, 8 Ом
        Акустические системы
        • 2,0
        • Направленный вниз
        Характеристики звука
        • DTS Studio Sound
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • DTS-HD
        • Поддержка Dolby Atmos

      • Мощность

        Электропитание
        220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
        Температура окружающей среды
        0 °C - 40 °C
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,35 Вт
        Функции энергосбережения
        • Режим ECO
        • Таймер автоматического выключения

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Подставка с угловыми ножками
        • Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
        • Шнур питания
        • 2 батареи типа AA
        • Гигиеничный пульт ДУ 22AV2304A
        Дополнительный
        • Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12
        • Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
        • Кабельный модем DOCSIS 22AV1970A

      • Беспроводное соединение

        Беспроводная локальная сеть (LAN)
        • Двухдиапазонный
        • 802.11 b/g/n
        • 802.11 ac
        • Wifi-Direct
        • 2x2
        Bluetooth
        • 5,0
        • A2DP
        • SBC

      • Разъемы для подключения на нижней панели

        HDMI2
        HDMI 2.0
        Выход для цифрового аудиосигнала
        Оптический
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        Выход на АС для ванной комнаты
        Мини-разъем
        Антенный вход
        • IEC-75
        • F-тип
        ИК-вход/выход
        Мини-разъем

      • Подключения (боковая панель)

        Слот общего интерфейса
        CI+ 1.4
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Выход для наушников
        Мини-разъем
        USB 1
        Порт USB 2.0

      • Расширенные возможности подключения

        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Запуск воспроизведения одним нажатием
        • Режим ожидания системы
        • Управление звуком системы
        • Прямое управление с помощью пульта ДУ
        HDMI
        • ARC (HDMI1)
        • HDCP 2.3 (все разъемы)

      • Размеры

        Ширина устройства
        717  миллиметра
        Высота устройства
        426  миллиметра
        Глубина устройства
        46/87  миллиметра
        Вес продукта
        4  кг
        Ширина с подставкой
        717  миллиметра
        Высота с подставкой
        453  миллиметра
        Глубина с подставкой
        177  миллиметра
        Вес изделия с подставкой
        4.15  кг
        Совместимое настенное крепление
        • 100 x 100 мм
        • M4

      • Талон энергоэффективности ЕС

        Регистрационные номера EPREL
        1827409
        Класс энергоэффективности для SDR
        E
        Энергопотребление для SDR
        26 кВт*ч/1000 ч
        Класс энергоэффективности для HDR
        E
        Энергопотребление для HDR
        22 кВт*ч/1000 ч

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          • Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
          • Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
          • Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
          • Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
          • Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC
          • Для Google Cast требуется доступ к серверам Google.
          • Настоящее изделие предназначено для использования в профессиональной среде и только в конфигурации гостиничного бизнеса (включая в том числе отели и пансионаты) и не предназначено для домашнего использования. Эксплуатация изделия в целях, отличных от заявленных, может привести к аннулированию гарантии.

          Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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