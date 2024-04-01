Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Яркий и умный
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Яркий и умный
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Яркий и умный
Этот телевизор для гостиниц предлагает высокое качество изображения и звука. Встроенный Chromecast позволяет легко транслировать на экран выбранный контент, а Android™ и магазин Google Play открывают безграничные возможности.
Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента
Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Мгновенное копирование исходных настроек. Быстрая настройка профессиональных ТВ
Возможность простого копирования всех программных настроек с одного телевизора на другие меньше, чем за минуту. Эта функция гарантирует единообразие ТВ настроек, значительно сокращая время на установку и расходы.
3-летняя гарантия, возможность расширения до 5 лет
Стандартную гарантию на 3 года можно расширить до 5 лет для комфортной эксплуатации продукта.
Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента
Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.
Поставляется с гигиеничным пультом ДУ
Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.
AppControl. Безопасная удаленная установка и управление приложениями.
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных телевизорах Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных телевизорах или всей вашей сети телевизоров. Это дает возможность персонализации контента вне зависимости от количества телевизоров в вашей сети.
Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.
Нужная вам информация в нужное время с CMND & Create
CMND & Create — это мощный инструмент для авторов захватывающего контента. Благодаря удобному интерфейсу с функцией перетаскивания, предустановленным шаблонам и интегрированным виджетам вы сможете радовать клиентов качественным контентом и мгновенно выводить на экран нужную информацию.
CMND & Check-in. Абсолютная персонализация
Создайте доброжелательную обстановку для своих гостей. CMND & Check-in позволяет использовать личные сведения, такие как имя и язык гостя, для применения возможностей персонализации.
Совместим с MyChoice. Встроенное решение с платными трансляциями
Предлагайте платные трансляции для любых ситуаций — от полного платного доступа ко всем каналам до выбранного премиум-контента. MyChoice — это встроенное решение, позволяющее получать доступ к платным каналам с помощью кода.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
32
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
80
см
Дисплей
Светодиодный HD-телевизор
Разрешение панели
1366 x 768р
Яркость
250
кд/м²
Угол просмотра
178º (Г) / 178º (В)
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/C
DVB-S/S2
Воспроизведение через IP
Unicast
Мультивещание
Каналы приложения OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 11 (R)
Предустановленные приложения
YouTube
Google Play Фильмы
Google Play Игры
Магазин Google Play*
YouTube Music
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Специальные гостиничные функции
Гостиничный режим
Блокировка меню установки
Внешняя блокировка управления
Ограничение громкости (в том числе для кнопки HP)
Управление параметрами включения
Режим ограничения для особых учреждений
Регулятор мощности
WoWLAN
WoLAN
Режим быстрого запуска
Автоматическое выключение
Приложения
Система AppControl
Google Play Store (Play Маркет)
Символика
Настраиваемое приложение начала работы
CMND&Create
CMND&Control
Редактор списка каналов в офлайн-режиме
Изменение настроек в офлайн-режиме
Управление группами телевизоров
Дистанционное управление по IP
Локальные обновления через USB
Мгновенное копирование исходных настроек
Интерактивные DRM
PlayReady Smooth Streaming
Получение дохода
Функция MyChoice
Пульт ДУ
Индикация заряда батареи
Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
Гигиеничность
CMND&Check-In
Имя гостя
Язык гостя
Общий доступ
Встроенный Chromecast
Безопасный общий доступ
Общий доступ с управлением по сети
Комфорт
Таймер отключения
Google Ассистент*
Вход в учетную запись Google
Поддержка >40 языков меню
Функции для сферы здравоохранения
Управление
Многофункциональный пульт ДУ
Совместимость с системой вызова персонала
Комфорт
Выход для наушников
Независимое отключение звука основного динамика
Безопасность
Двойная изоляция, класс II
Огнестойкий материал
Мультимедиа
Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
Контейнеры: AVI, MKV
Форматы: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
VP9
HEVC
AV1
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3
WAV
AAC
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Поддерживаемые форматы субтитров
SRT
SMI
SSA
ASS
TXT
Поддерживаемые форматы изображения
JPG
GIF
PNG
BMP
Аудио
Выходная мощность
10 (2 x 5)
Вт
Выход на АС для ванной комнаты
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Акустические системы
2,0
Направленный вниз
Характеристики звука
DTS Studio Sound
Dolby MS12D
AC-4
DTS-HD
Поддержка Dolby Atmos
Мощность
Электропитание
220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Температура окружающей среды
0 °C - 40 °C
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,35 Вт
Функции энергосбережения
Режим ECO
Таймер автоматического выключения
Аксессуары
В комплекте
Подставка с угловыми ножками
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Шнур питания
2 батареи типа AA
Гигиеничный пульт ДУ 22AV2304A
Дополнительный
Пульт ДУ для пакета установки 22AV9574A/12
Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
Доступность функций будет зависеть от выбранной конфигурации.
Лишь некоторые детали или компоненты этого телевизора содержат свинец, для них не существует альтернативных вариантов в соответствии с существующими исключениями директивы RoHS.
Philips не гарантирует наличие приложений или постоянную правильную работу приложений.
Объем свободной памяти может быть меньше из-за конфигурации устройства
Android, Google Play и Chromecast являются товарными знаками Google LLC
Для Google Cast требуется доступ к серверам Google.
Настоящее изделие предназначено для использования в профессиональной среде и только в конфигурации гостиничного бизнеса (включая в том числе отели и пансионаты) и не предназначено для домашнего использования. Эксплуатация изделия в целях, отличных от заявленных, может привести к аннулированию гарантии.
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