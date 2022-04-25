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Новый уровень воображения
Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).
Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.
Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.
Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.
Создавайте безрамочные дисплеи любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных LED-панелей Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте дисплеи уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий. С новой серией Philips 7000 создание угловых и изогнутых конфигураций стало проще.
Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными решениями для кабелей, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к дисплеям последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.
Профессиональные LED-дисплеи Philips оснащены высокоэффективными светодиодами, которые проходят тщательное тестирование на энергоэффективность и экономичность. Более того, современные технологии делают возможным динамическое энергосбережение дисплея.
Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.
Огнезащитная конструкция замедляет распространение пламени в случае пожара и обеспечивает структурную безопасность LED-панели. Протестировано и сертифицировано согласно стандарту ЕС B1 DIN4102, стандарту Великобритании (BS476-7) и стандарту США UL94.
Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.
Изображение/дисплей
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