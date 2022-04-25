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    Signage Solutions Светодиодный дисплей

    41BDL7539L/00

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    Новый уровень воображения

    Без ограничений и границ. Philips L-Line серии 7000 — это специализированный LED-дисплей для создания конфигураций любой формы и размера. Бесшовное соединение и различные диагонали экрана позволяют добиться идеальных результатов с уникальными информационными табло свободной конструкции.

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    Signage Solutions Светодиодный дисплей

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    Новый уровень воображения

    LED-дисплей любой формы и размера

    • 41''
    • Direct View LED

    Доступны в 3 вариантах

    Запатентованные кронштейны для удобного крепления позволят без труда установить панель. Эти опциональные аксессуары для крепления плоских LED-панелей доступны в выпуклом варианте (177,5 / 175 / 172,5 градуса) и Г-образном варианте для установки под 90°.

    Конформное покрытие и защита оболочки

    Покрытие с защитой от пыли, грязи, грибка и влаги обеспечивает безопасность и удобное обслуживание устройства. Класс защиты IP30 и высокая степень защиты оболочки снижают вероятность короткого замыкания при попадании пыли или коррозии.

    Динамическое соединение панелей

    Используйте LED-панели Philips L-Line 7000 разных форматов для создания одного дисплея необходимой формы и размера. Динамическое и адаптируемое соединение обеспечит идеальную конструкцию в любых обстоятельствах, чтобы вы могли оценить бесшовную поверхность экрана. Для еще большго удобства каждая LED-панель оснащена пазами на каждой из сторон — это позволяет легко соединять панели и внешние источники в беспроводном режиме. Отверстия на верхней и нижней сторонах LED-панели можно открыть, если иные варианты подключения панели невозможны.

    Динамическое энергосбережение

    Профессиональные LED-дисплеи Philips оснащены высокоэффективными светодиодами, которые проходят тщательное тестирование на энергоэффективность и экономичность. Более того, современные технологии делают возможным динамическое энергосбережение дисплея.

    Заводская калибровка

    Каждая LED-панель Philips L-Line калибруется в идеальных заводских условиях. Это означает, что на месте установки вам не придется повторно калибровать их, что обеспечивает быструю установку. Доступ к файлам калибровки и настройки обеспечивает быстрое обслуживание.

    Огнезащитная конструкция

    Огнезащитная конструкция замедляет распространение пламени в случае пожара и обеспечивает структурную безопасность LED-панели. Протестировано и сертифицировано согласно Сертификату пожарной безопасности (США).

    Формирует конструкцию любой формы с углами и изгибами

    LED-панели Philips L-Line серии 7000 имеют высоту 25 см и доступны в вариантах с шириной 50, 75 и 100 см. Эти дисплеи можно устанавливать в альбомной ориентации без ограничения по размеру. Также доступны варианты со скошенными углами для создания изогнутых форм (выпуклые и вогнутые).

    LED-панель высокой яркости

    Визуализируйте любой контент в любых условиях. Оцените качественное отображение сообщений даже при ярком освещении, например на витринах магазинов или других местах, куда попадают лучи солнечного света. Эта LED-панель высокой яркости идеально подойдет для того, чтобы привлечь внимание людей в больших пространствах, где много света.

    Опциональная рамка со скошенными углами для изогнутых конфигураций

    Создавайте безрамочные дисплеи любой формы, размера и разрешения. Модульный дизайн профессиональных LED-панелей Philips позволит встроить их в любое пространство. Создавайте огромные инсталляции для привлечения аудитории или собирайте дисплеи уникальной формы. Легко создавайте видеостены вокруг дверных проемов, а также других проходов и отверстий. С новой серией Philips 7000 создание угловых и изогнутых конфигураций стало проще.

    Philips Active Health Monitoring

    Идеальный результат и максимальная точность. Active Health Monitoring обеспечивает быстрое, простое и прогнозируемое обслуживание посредством отображения типа ошибки и ее местоположения. Это ПО работает в режиме реального времени, в сети и автономном формате, позволяя без лишних трат времени заменять необходимые компоненты — идеальное решение для владельцев конфигураций в разных локациях.

    Превосходное подключение для идеальных изображений

    Ваш профессиональный LED-дисплей Philips располагает встроенными решениями для кабелей, которые помогут поддерживать кабели питания и передачи данных в чистоте. Кабели питания и передачи данных можно подключить к дисплеям последовательно, что позволяет свести к минимуму количество проводов и ускорить процесс установки.

    • Изображение/дисплей

      Формат изображения
      4:1
      Равномерность яркости
      >=97 %
      Яркость после калибровки
      2650 нит
      Яркость до калибровки
      3500 нит
      Калибровка (яркость/цвет)
      Поддерживается
      Диапазон цветовых температур
      4000~9500 K (программное управление)
      Цветовая температура по умолчанию
      6500±500 K
      Коэфф. контрастности (типич.)
      11000:1
      Угол просмотра (по горизонтали)
      140  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      140  градусов
      Улучшение изображения
      Дисплей с широким цветовым пространством
      Ориентация
      Ландшафтный
      Частота кадров (Гц)
      50 и 60
      Частота обновления (Гц)
      2100~3900 (14 бит: 3900 Гц)
      Использование
      Для использования в помещениях

    • Комфорт

      Простая установка
      • Направляющие штифты
      • Небольшой вес
      Сквозной канал питания
      Для напряжения 230 В: до 8 шкафов, для напряжения 110 В: до 4 шкафов, макс. 10 А
      Сквозной канал управления сигналами
      RJ45

    • Мощность

      Входное напряжение
      100–240 В перем. тока (50 и 60 Гц)
      Энергопотребление с выключенным экраном (Вт)
      <11
      Макс. энергопотребление (перем. ток, Вт)
      <143,7
      Макс. энергопотребление (сбалансир. ток, Вт)
      <199
      Типич. энергопотребление (Вт)
      <47,9

    • Условия эксплуатации

      Диапазон температур (эксплуатация)
      -20~45  °C
      Диапазон температур (хранение)
      -20~50  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      10~80 %
      Относительная влажность (во время хранения)
      10~85 %

    • Корпус

      Площадь экрана (м2)
      0,25
      Пикселей на экране (точек)
      16 384
      Габариты корпуса (Ш x В)
      256 x 64
      Размер корпуса (мм)
      1000x250x42
      Штекер передачи данных
      RJ45
      Штекер питания
      3-контактный разъем (C14 вход, C13 выход)
      Количество карт приема
      1 шт.
      Тип карт приема
      A5S Plus
      Производитель карты приема
      NovaStar
      Вес (кг)
      5,87 кг (±294 г)
      Диагональ корпуса (дюймов)
      40,6"
      Материалы корпуса
      Литой алюминий
      Угол установки (градусов)
      45

    • Модуль

      Тип светодиода
      SMD 1921 с медными контактами
      Тип пикселя
      1R1G1B
      Срок службы светодиода (ч)
      100 000 при половине яркости
      Разрешение модуля (ШxВ, пикселей)
      64x64
      Шаг пикселя (мм)
      3,9
      Размер модуля (ШxВ, в мм)
      249,9*249,9

    • Аксессуары

      LAN-кабель (RJ45, CAT-5)
      2 шт.
      Кабель питания
      2 шт.
      Краткое руководство
      1 шт.

    • Прочее

      Гарантия
      2 г
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, часть 15, класс A
      • EAC
      Сертификация огнезащиты
      • BS 476 Part7:1997
      • UL94
      Однородное покрытие
      плата концентратора, задний LED-модуль

    • Информация об упаковке

      Размер упаковки (мм)
      1270x421x224
      Вес брутто (кг)
      11,28

    Badge-D2C

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