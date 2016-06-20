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  • Передавайте информацию без лишних усилий. Передавайте информацию без лишних усилий. Передавайте информацию без лишних усилий.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

    49BDL4050D/00

    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Транслируйте изображения в мельчайших деталях с профессиональным дисплеем D-Line FHD. Это удобное решение обеспечивает прекрасное качество изображения и располагает простым управлением и надежными возможностями подключения. Даже в местах, где подключиться к сети — трудная задача.

    Signage Solutions Дисплей D-Line

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    Передавайте информацию без лишних усилий.

    Интеллектуальный и высокопроизводительный дисплей 24:7.

    • 49"
    • На базе ОС Android
    • 450 кд/м²
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

    Встроенный браузер HTML5. Воспроизводите и управляйте онлайн-контентом

    Процессор Android с системой на кристалле. Приложения по умолчанию и из сети

    Управляйте дисплеем посредством Интернет-подключения. Профессиональные дисплеи Philips на базе Android оптимизированы для работы с приложениями по умолчанию для Android, но веб-приложения также доступны для установки на дисплей. Новая ОС Android обеспечит безопасность ПО и позволит более длительное время обновлять его до последней версии.

    CMND & Deploy. Удаленная установка и запуск приложений

    Быстро устанавливайте и запускайте приложения в удаленном режиме, даже если вы не находитесь рядом с дисплеем. CMND & Deploy позволяет добавлять и обновлять ваши приложения, а также приложения из магазина приложений профессионального дисплея Philips. Просто отсканируйте QR-код, выполните вход в магазин и нажмите на приложение, которое необходимо установить. Приложение будет автоматически загружено и запущено.

    Встроенный слот mPCIe для подключения дополнительного модуля 4G/LTE

    Без труда подключайте модули 4G/LTE к вашему профессиональному дисплею Philips. Встроенный слот mPCIe позволяет дисплею выполнять подключение к другим устройствам в выбранной сети Wi-Fi. Это очень полезно, если вы устанавливаете дисплей в банке или ином государственном учреждении, где осуществление доступа к основной локальной сети невозможно.

    Контроль воспроизведения для контента Android. Будьте в курсе того, какой контент воспроизводится сейчас

    Будьте уверены, что ваш профессиональный дисплей Philips на базе Android показывает нужный контент даже в ваше отсутствие. При воспроизведении контента посредством встроенного медиапроигрывателя вы можете установить параметр, при котором дисплей будет автоматически делать снимки экрана с определенным интервалом. Снимки экрана хранятся во внутренней памяти дисплея, но вы можете выбрать опцию их отправки на ваш адрес электронной почты.

    Внутренняя память. Выгружайте контент для воспроизведения без задержек

    Сохраняйте и воспроизводите контент без необходимости постоянно использовать внешний проигрыватель. Ваш профессиональный дисплей Philips имеет внутреннюю память, что позволяет загружать на него медиафайлы для отображения или воспроизведения. Внутренняя память также выступает в качестве буфера при потоковой передаче онлайн-контента.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      123.2  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      48.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,55926 x 0,55926 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      450  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 миллиона
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1100:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      12  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      • Прогрессивное сканирование
      Операционная система
      Android 4.4.4

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x 2)
      • DVI-I (x1)
      • USB 2.0 (x2)
      • Порт USB 2.0
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм
      Другие подключения
      • micro SD
      • micro USB
      Видеовыход
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Внешнее управление
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Ландшафтный
      • Портретная
      Ячеечная матрица
      До 15 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • Проходной вход IR
      • DisplayPort
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Другие удобства
      G-датчик
      Возможность сетевого управления
      • RJ45
      • RS232
      • Один провод (HDMI-CEC)
      • HDMI (один провод)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      67  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      < 0,4 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Гц
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 480i, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1097,6  миллиметра
      Вес продукта
      14,7  кг
      Высота устройства
      633,90  миллиметра
      Глубина устройства
      45,5  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      43,2  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      24.9  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      1,8  (дюймы)
      Ширина рамки
      9,6 мм (сверху/слева/справа), 15,7 мм (снизу)
      Вес изделия (фунты)
      32,41  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      Процессор Quad Core Cortex A9, 1,8 ГГц
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core, 533 МГц
      Память
      2 ГБ DDR3
      Память
      16 ГБ EMMC

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Пульт ДУ
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      Аксессуары в комплекте
      • Набор для выравнивания граней (1) — 2 шт.
      • Набор для выравнивания граней (2) — 1 шт.
      • Руководство по логотипу
      • Кабель шлейфового соединения RS232
      • Винт с накатанной головкой (x8)
      Подставка
      Универсальная подставка (большая) (дополнительно)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Испанский
      • Польский
      • Турецкий
      • Русский
      • Итальянский
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Арабский
      • Японский
      • Датский
      • Голландский
      • Финский
      • Норвежский
      • Португальский
      • Шведский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Пульт ДУ
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Краткое руководство пользователя
    • Кабель RS232
    • Шнур питания сети переменного тока
    Badge-D2C

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