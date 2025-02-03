50BDL4650D/75
Умная модульная система для более долгого срока службы
Дисплей Philips D-Line предназначен для привлечения аудитории и удобной работы с клиентами. Он использует ОС Android 11 для простой интеграции с ПО, поэтому станет универсальным вариантом для эффективной работы в любой среде.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Сохраняйте и воспроизводите контент, используя внутреннюю память. Загружайте медиаконтент и сразу же воспроизводите его на дисплее. Память используется совместно с интернет-браузером и служит кэш-памятью. При возникновении сбоев в работе сети воспроизведение контента продолжается из кэша, что позволяет использовать медиафайлы даже в том случае, когда подключение к сети отсутствует.
Выберите наш опциональный модуль 4G/LTE для стабильного подключения и более высокой скорости загрузки, чтобы использовать резервную линию подключения в случае круглосуточной работы дисплея или эксплуатации в местах без локального сетевого подключения.
Чрезвычайно важная технология для требовательных сред коммерческого размещения — революционное решение FailOver автоматически воспроизводит контент на экране в редких случаях отказа медиапроигрывателя. Просто выберите основной источник сигнала и подключение с FailOver, чтобы защитить демонстрацию визуального контента от возможного сбоя.
Продлите срок службы дисплея благодаря конструкции модульного типа. Обеспечьте многолетнее использование дисплея с помощью легкосъемных и заменяемых компонентов, а также оцените его экологичность и меньший уровень отходов согласно директиве WEEE.
Благодаря ОС Android 11 и встроенному модулю Wi-Fi ваш дисплей Philips D-Line обеспечит стабильное подключение к сети и максимально безопасную работу с изображениями. Он оптимизирован под базовые приложения Android и поддерживает вывод веб-ПО и браузерных приложений прямо на дисплей, что позволяет работать без внешнего медиапроигрывателя.
Подключайтесь и управляйте контентом с помощью облачного хранилища через наш встроенный браузер HTML5 на базе Chromium. Создавайте контент в режиме онлайн и подключайте один дисплей или всю сеть устройств в портретном или альбомном режиме в разрешении 4K UHD. Оцените простое подключение дисплея к Интернету через Wi-Fi или кабельное соединение RJ45.
Откройте для себя мощность, универсальность и интеллектуальную дистанционную работу с дисплеями Philips D-Line с технологией Wave. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Встроенный плеер
Аксессуары
Прочее
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