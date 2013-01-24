IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс

IPTV. Доступ к каналам по IP. Установите собственный пользовательский интерфейс, который может храниться на центральном сервере и передаваться на телевизор через IP. После этого интерфейс может храниться локально на телевизоре. Вы сможете оценить гибкость и быструю установку при персонализации профессиональной ТВ-системы Philips или централизации управления системой.