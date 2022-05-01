    Созданная для круглосуточной работы видеостена Philips X-Line привлечет внимание покупателей с помощью контента с эффектом погружения. CMND поможет без труда демонстрировать на экране нужный контент, а FailOver гарантирует стабильную работу.

    Превосходная демонстрация продукции днем и ночью

    • 55"
    • Прямая светодиодная подсветка
    • Full-HD
    • 500 кд/м²
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

    Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

    Режим видеостены. Создавайте видеостены 4K любого размера

    Объедините два или более профессиональных дисплея Philips для создания видеостены — для этого не нужны внешние устройства. За воспроизведение контента вне зависимости от количества экранов отвечает один проигрыватель, дисплеи полностью поддерживают 4K, а при транслировании контента 4K на четыре экрана вы получите наилучшее базовое разрешение.

    Ультратонкие рамки. Для изображений без границ

    Повысьте качество изображения с Pure Colour Pro. Пользовательская цветовая температура и расширенные возможности калибровки цветовой гаммы обеспечивают более высокую яркость — картинка выглядит более четкой и яркой, создавая эффект реалистичности.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      138.7  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      54.5  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,63 x 0,63 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      500  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 M
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Дымка
      25 %

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Видеовход
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Другие подключения
      • OPS
      • USB 2.0 (x1)
      • Датчик температуры
      Видеовыход
      DisplayPort 1.2 (x1)
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход) 3,5 мм
      • LAN RJ45 (x2)

    • Комфорт

      Ориентация
      • Альбомный режим (24/7)
      • Портретный режим (24/7)
      Ячеечная матрица
      До 15 x 15
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, уменьшение уровня яркости
      Сквозной канал сигнала
      • DisplayPort
      • RJ45
      Простая установка
      • Ручки для переноски
      • Специальная подставка
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Возможность сетевого управления
      LAN (RJ45)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Потребление (в режиме работы)
      140 Вт
      Потребляемая мощность (типич.)
      180  Вт
      Потребление (макс.)
      340 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,5 Вт
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60, 75 Гц
      • 1024 x 768, 60, 75 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1280 x 960, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1366 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 2160P 50, 60 Гц (HDMI/OPS/DP)
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i, 25, 30 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Крепление для специальной подставки
      100 x 100 мм, 6xM4xL6
      Ширина устройства
      1213,5  миллиметра
      Вес продукта
      28,8  кг
      Высота устройства
      684,3  миллиметра
      Глубина устройства
      97,8 мм (глубина с настенным креплением)/97,8 мм (глубина с подставкой)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      47,77  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      26.94  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      3,85 (глубина с настенным креплением)/3,85 (глубина с подставкой)  (дюймы)
      Ширина рамки
      2,3 мм + 1,2 мм

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      5–95 % (без конденсации)

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Прокладка x3
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Краткое руководство (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Преобразователь RJ45 / RS232
      • Зажим для кабеля (3 шт.)
      • Шнур питания
      • Кабель DP (x1)
      • Кабель RJ45 (x1)
      • Направляющий штырь (x2)
      • Комплект-1 (x1)
      • Комплект-2 (x2)

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Упрощенный китайский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      3-летняя гарантия
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класса A
      • RoHS
      • CB
      • ETL
      • BSMI

