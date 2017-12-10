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    Signage Solutions Дисплей H-Line

    55BDL3002H/00

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    Привлекайте аудиторию

    Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.

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    Signage Solutions Дисплей H-Line

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    Привлекайте аудиторию

    Высококонтрастный дисплей 24:7.

    • 55"
    • 2500 кд/м²
    • Full-HD
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента

    Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя

    Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50

    Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).

    Удаленное управление системой через CMND

    Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.

    Высокая яркость (2500 кд/м2). Подходит для использования вне помещений

    Демонстрируйте материалы в светлых и полуоткрытых пространствах. Этот дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 идеально подходит для привлечения внимания людей в загруженных местах большой площади с большим количеством дневного света.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      139.7  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      55  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      1920 x 1080р
      Шаг пикселей
      0,63 x 0,63 мм
      Оптимальное разрешение
      1920 x 1080 при 60 Гц
      Яркость
      2500  кд/м²
      Цвета дисплея
      16,7 млн (8-разрядные)
      Коэфф. контрастности (типич.)
      5000:1
      Динамическая контрастность
      500 000:1
      Время отклика (типич.)
      6  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      Технология панели
      SVA

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм
      Видеовход
      • VGA (аналоговый D-Sub)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Компонентный (BNC)
      • Композитный (BNC)
      • HDMI (x 2)
      Аудиовход
      • Разъем 3,5 мм
      • Аудио левый/правый (RCA)
      Другие подключения
      • AC-выход
      • OPS
      • USB
      Видеовыход
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Внешнее управление
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
      • RJ45
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      • Ландшафтный
      • Портретная
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      • Скрытое
      • Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      • Специальная подставка
      • Набор для выравнивания граней
      Энергосберегающие функции
      Smart Power
      Другие удобства
      Ручки для переноски
      Характеристики изображения
      Улучшенный контроль цветности
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • HDMI (один провод)
      • LAN (RJ45)

    • Звук

      Встроенные АС
      Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      368  Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1280 x 768, 60 Гц
      • 1280 x 800, 60 Гц
      • 1360 x 768, 60 Гц
      • 1600 x 1200, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1920 x 1200, 60 Гц
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Гц
      Видеоформаты
      • 1080i, 25, 30 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 480i, 30, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 576i, 25, 50 Гц
      • 576p, 50 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц

    • Размеры

      Ширина устройства
      1242,2  миллиметра
      Вес продукта
      35,8  кг
      Высота устройства
      713  миллиметра
      Глубина устройства
      137,9  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      48,9  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      28.1  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M6
      Глубина устройства (в дюймах)
      5,43  (дюймы)
      Ширина рамки
      15,6 мм
      Вес изделия (фунты)
      78,94  фунта
      Специальная подставка (ширина)
      100  миллиметра
      Специальная подставка (высота)
      200  миллиметра

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Относительная влажность
      20–80 (в рабочем режиме), 5–95 (хранение)  %
      Диапазон температур (хранение)
      от -20 до 60  °C

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Аксессуары

      Входящие в комплект аксессуары
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Батарейки для пульта ДУ
      • Краткое руководство пользователя
      • Пульт ДУ
      • Выравнивающие панели
      • Кабель RS232
      Аксессуары в комплекте
      Кабель шлейфового соединения RS232
      Дополнительные аксессуары
      • Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
      • Настольная подставка

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Английский
      • Французский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Польский
      • Русский
      • Испанский
      • Турецкий
      • Упрощенный китайский
      • Традиционный китайский
      • Арабский
      • Японский
      • Португальский
      Гарантия
      Гарантия на 3 года
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC класс B
      • UL/cUL

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Шнур питания сети переменного тока
    • Батарейки для пульта ДУ
    • Краткое руководство пользователя
    • Пульт ДУ
    • Выравнивающие панели
    • Кабель RS232
    • Дополнительные аксессуары: Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
    • Дополнительные аксессуары: Настольная подставка
    Badge-D2C

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