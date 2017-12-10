Оставайтесь яркими днем и ночью с профессиональным дисплеем Full HD высокой яркости Philips H-Line. Отменная четкость и контрастность делают его идеальным решением для размещения в витринах и ярких местах. Подойдет как для музеев, так и для магазинов.
Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
CMND & Create. Создание и воспроизведение собственного контента
Управляйте контентом с помощью CMND & Create. Сенсорный интерфейс позволяет с легкостью публиковать собственный контент, будь то цифровой аналог штендера или бренд и информация о компании. Предустановленные шаблоны и интегрированные виджеты обеспечат быстрое добавление и настройку отображения фотографий, текста и видеоряда.
FailOver обеспечит воспроизведение контента после сбоя
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Слот OPS для встраивания в ПК без проводов
Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.
Добавьте мощность обработки Android с помощью дополнительного модуля CRD50
Встройте систему на кристалле Android (SoC) в ваш профессиональный дисплей Philips. Дополнительный модуль CRD50 — это устройство OPS, которое обеспечивает мощость обработки Android без проводов. Просто вставьте его в слот OPS, который располагает всеми необходимыми соединителями для работы модуля (включая питание).
Удаленное управление системой через CMND
Контролируйте свою сеть из профессиональных дисплеев Philips. CMND позволяет управлять, обновлять, обслуживать и использовать устройство посредством простого интерфейса. От установки до ежедневного использования.
Высокая яркость (2500 кд/м2). Подходит для использования вне помещений
Демонстрируйте материалы в светлых и полуоткрытых пространствах. Этот дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 идеально подходит для привлечения внимания людей в загруженных местах большой площади с большим количеством дневного света.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139.7
см
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Формат изображения
16:9
Разрешение панели
1920 x 1080р
Шаг пикселей
0,63 x 0,63 мм
Оптимальное разрешение
1920 x 1080 при 60 Гц
Яркость
2500
кд/м²
Цвета дисплея
16,7 млн (8-разрядные)
Коэфф. контрастности (типич.)
5000:1
Динамическая контрастность
500 000:1
Время отклика (типич.)
6
мс
Угол просмотра (по горизонтали)
178
градусов
Угол просмотра (по вертикали)
178
градусов
Улучшение изображения
Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
3D гребенчатый фильтр
3D MA деинтерлейсинг
Динамическое повышение контрастности
Компенсация движ., деинтерлейсинг
Прогрессивное сканирование
Технология панели
SVA
Подключения
Цифровой аудиовыход
Разъем 3,5 мм
Видеовход
VGA (аналоговый D-Sub)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Компонентный (BNC)
Композитный (BNC)
HDMI (x 2)
Аудиовход
Разъем 3,5 мм
Аудио левый/правый (RCA)
Другие подключения
AC-выход
OPS
USB
Видеовыход
DisplayPort
DVI-I
Внешнее управление
Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
RJ45
Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
Комфорт
Ориентация
Ландшафтный
Портретная
Функции сохранения экрана
Сдвиг пикселей, низкая яркость
Управление с клавиатуры
Скрытое
Блокируемый
Сигнал пульта ДУ
Блокируемый
Сквозной канал сигнала
RS232
Проходной вход IR
Простая установка
Специальная подставка
Набор для выравнивания граней
Энергосберегающие функции
Smart Power
Другие удобства
Ручки для переноски
Характеристики изображения
Улучшенный контроль цветности
Возможность сетевого управления
RS232
HDMI (один провод)
LAN (RJ45)
Звук
Встроенные АС
Среднеквадратичная мощность 2 x 10 Вт
Питание
Электропитание
100—240 В перем. тока, 50—60 Гц
Потребляемая мощность (типич.)
368
Вт
Энергопотребление в режиме ожидания
<0,5 Вт
Поддерживаемое разрешение дисплея
Компьютерные форматы
1024 x 768, 60 Гц
1280 x 1024, 60 Гц
1280 x 768, 60 Гц
1280 x 800, 60 Гц
1360 x 768, 60 Гц
1600 x 1200, 60 Гц
1920 x 1080, 60 Гц
1920 x 1200, 60 Гц
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Гц
720 x 400, 70 Гц
800 x 600, 60, 72, 75 Гц
Видеоформаты
1080i, 25, 30 Гц
1080p, 50, 60 Гц
480i, 30, 60 Гц
480p, 60 Гц
576i, 25, 50 Гц
576p, 50 Гц
720p, 50, 60 Гц
Размеры
Ширина устройства
1242,2
миллиметра
Вес продукта
35,8
кг
Высота устройства
713
миллиметра
Глубина устройства
137,9
миллиметра
Ширина устройства (в дюймах)
48,9
(дюймы)
Высота устройства (в дюймах)
28.1
(дюймы)
Настенное крепление
400 x 400 мм, M6
Глубина устройства (в дюймах)
5,43
(дюймы)
Ширина рамки
15,6 мм
Вес изделия (фунты)
78,94
фунта
Специальная подставка (ширина)
100
миллиметра
Специальная подставка (высота)
200
миллиметра
Условия эксплуатации
Высота
0–3000 м
Диапазон температур (эксплуатация)
0–40
°C
Среднее время между отказами
50 000
часов
Относительная влажность
20–80 (в рабочем режиме), 5–95 (хранение)
%
Диапазон температур (хранение)
от -20 до 60
°C
Мультимедийные приложения
USB — воспроизведение видео
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
USB — воспроизведение изображений
BMP
GIF
JPEG
JPG
USB — воспроизведение аудио
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары
Шнур питания сети переменного тока
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Выравнивающие панели
Кабель RS232
Аксессуары в комплекте
Кабель шлейфового соединения RS232
Дополнительные аксессуары
Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
Настольная подставка
Прочее
Языки экранных меню
Английский
Французский
Немецкий
Итальянский
Польский
Русский
Испанский
Турецкий
Упрощенный китайский
Традиционный китайский
Арабский
Японский
Португальский
Гарантия
Гарантия на 3 года
Подтвержденное соответствие нормативам
BSMI
CB
CE
FCC класс B
UL/cUL
Что входит в комплект?
Другие продукты в комплекте
Шнур питания сети переменного тока
Батарейки для пульта ДУ
Краткое руководство пользователя
Пульт ДУ
Выравнивающие панели
Кабель RS232
Дополнительные аксессуары: Оптический ИК-датчик движения (CRD41)
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