55BDL3117P/00
Мощность и адаптируемость
Созданные для непрерывной работы цифровые табло Philips P-Line выдержат испытание времени. Четкие изображения UHD с высокой яркостью позволяют эффективно применять их в сферах розничной торговли, логистики и общественного питания.
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Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.
Этот профессиональный дисплей Philips соответствует клиническим нормативным стандартам к отображению оттенков серого. Оптимальное качество изображений на этом дисплее позволяет просматривать на нем медицинские изображения в кабинетах для консультаций или в лекционных аудиториях.
Неважно, где установлен дисплей — в вестибюле или конференц-зале, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Встроенный модуль Intel Smart Display Module Large делает дисплей масштабируемым, предлагая быстрые и экономичные расширения с новыми функциями и возможностями. Оцените тонкий корпус, а также интеллектуальные возможности и совместимость на уровне OPS без увеличения размеров конструкции.
Изображение/дисплей
Подключения
Комфорт
Звук
Питание
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее
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