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- Краткое руководство пользователя
- Пульт ДУ и батареи типа AAA
Яркие эмоции весь день
Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркие эмоции весь день
Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.
Яркие эмоции весь день
Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Яркие эмоции весь день
Сделайте наружную рекламу эффективнее с цифровой вывеской Philips High Brightness H-Line Full HD. Превосходная четкость и контрастность делают ее идеальным решением для оживленных улиц с достаточным количеством солнечного света.
Помогает вашей аудитории видеть контент на дисплее в любое время суток — встроенный датчик освещенности автоматически подстраивает яркость дисплея в зависимости от среды эксплуатации.
Неважно, где установлен дисплей, отсутствие изображения может стать настоящей проблемой. Функция FailOver позволяет профессиональному дисплею Philips автоматически переключаться между основным и резервным источниками, чтобы контент не переставал воспроизводиться при внезапном отключении основного источника. Просто настройте список альтернативных источников, чтобы экран всегда демонстрировал нужный контент.
Демонстрируйте материалы на открытых пространствах. Этот дисплей высокой яркости 2500 кд/м2 идеально подходит для привлечения внимания людей в загруженных местах большой площади в дневное и ночное время.
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android безопасны и имеют адаптивные возможности, а также оптимизированы под приложения для Android и поддерживают удобную установку веб-приложений и ПО на дисплей. Все это через подключение к Интернету.
Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно, откуда угодно безопасно переключая контент на нужный. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять списками воспроизведения и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.
Этот стильный наружный дисплей с высокой яркостью 24/7 оснащен закаленным стеклом и имеет класс защиты IP56 для работы в условиях жары, холода, высокой влажности или в пыльной среде.
Подключения
Изображение/дисплей
Комфорт
Мощность
Поддерживаемое разрешение дисплея
Размеры
Условия эксплуатации
Мультимедийные приложения
Аксессуары
Прочее
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