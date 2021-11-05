MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
На этот продукт распространяется льгота по НДС
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Профессиональные ТВ
Интеллектуальное подключение
MediaSuite создан для динамичного мира и располагает расширенными функциями подключения, а также универсальными параметрами конфигурации. Встроенный Chromecast обеспечивает простую и удобную потоковую передачу, а Android™ и магазин Google Play позволяют использовать безграничные возможности.
Обновления Android дают доступ к самым современным функциям
Профессиональные дисплеи Philips на базе Android — это быстрые, универсальные и простые в использовании устройства. Эти дисплеи оптимизированы для работы со встроенными приложениями Android и поддерживают установку других веб-приложений. Автоматические обновления помогут вам всегда использовать самые новые версии установленных программ.
Встроенный Chromecast™ для простой трансляции контента
Легко и быстро транслируйте фильмы, презентации и многое другое с мобильных устройств (мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков) в разрешении до 4K посредством беспроводного подключения. Chromecast — это экономичное безопасное решение для профессионалов, не требующее дополнительных аппаратных компонентов. Просто коснитесь значка Chromecast на мобильном устройстве, чтобы начать потоковую передачу контента из сотен приложений для трансляции — мобильное устройство будет выступать в качестве пульта дистанционного управления.
Доступ к магазину Google Play для загрузки приложений и контента
Полный доступ к магазину Google Play позволит вам с легкостью добавлять приложения, игры, музыку, фильмы и многое другое на профессиональный дисплей Philips. Новые инструменты для бизнеса и дополнительные возможности для развлечения добавляются в каталог ежедневно и обеспечивают постоянный доступ к самым актуальным тенденциям в мире мультимедиа.
Устанавливайте в интерфейс пользовательские логотипы и цветовые вариации
Philips MediaSuite располагает простым и четким пользовательским интерфейсом, который можно персонализировать с помощью атрибутики вашей компании. Легко добавляйте логотипы и фирменные цвета в панель поискка, чтобы повысить узнаваемость бренда.
Устанавливайте приложения и управляйте ими в удаленном режиме с AppControl
Полностью управляйте приложениями, установленными на ваших профессиональных дисплеях Philips. Система AppControl позволяет устанавливать, удалять и управлять приложениями на выбранных дисплеях или всей вашей сети дисплеев, чтобы вы могли персонализировать контент вне зависимости от количества дисплеев в вашей сети.
Управляйте, отслеживайте и поддерживайте через CMND & Control
Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС или РЧ. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как обновление программного обеспечения и настроек, а также отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или несколько — CMND & Control поможет с легкостью управлять целым парком устройств.
Персонализация устройств с CMND & Check-in
Пусть ваши гости почувствуют себя как дома. CMND & Check-in позволяет использовать индивидуальную информацию, такую как имя и выбранный язык, для персонализации использования телевизора. Это подойдет как для обеспечения комфорта гостей в отеле, так и для оптимизации процесса оплаты и даже предложения различных платных телеканалов.
Встроенное приложение Netflix и специальная кнопка на пульте
Встроенный доступ к Netflix позволяет быстро, легко и с комфортом просматривать новые фильмы и сериалы. Вам не потребуется загружать внешние плееры и спутниковое телевидение, что снизить уровень операционных расходов и затрат на установку, но в то же время впишется в современный интерьер вашего учреждения. Специальная кнопка Netflix на пульте ДУ позволяет мгновенно открывать приложение. Активация Netflix выполняется в соответствии с Условиями и положениями.
Google Ассистент™ для быстрого интеллектуального управления
Голосовое управление и быстродействие интерфейса доступны с опциональным пультом ДУ (22AV2025B/00) с Google Ассистентом™. Открывайте YouTube. Регулируйте громкость. Включайте любимые песни и получайте всю необходимую информацию, например прогноз погоды, афишу мероприятий и даже мгновенный перевод с озвучиванием. С Google Ассистентом™ ваши возможности безграничны.
Изображение/дисплей
Размер экрана по диагонали (в дюймах)
55
(дюймы)
Размер экрана по диагонали (метрич.)
139
см
Дисплей
4K Ultra HD LED
Разрешение панели
3840x2160p
Яркость
350
кд/м²
Коэфф. контрастности (типич.)
1200:1
Поддерживаемое разрешение дисплея
HDMI
До 3840 x 2160p при 60 Гц
Тюнер
Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
T2 HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
USB, LAN
HEVC: до 3840 x 2160 при 60 Гц
Другие: до 1920 x 1080p при 60 Гц
Тюнер/прием/передача
Цифровое ТВ
DVB-T/T2/C
HEVC UHD (до 2160p60)
Аналоговое телевидение
PAL
Воспроизведение через IP
Мультивещание
Unicast
HLS
Каналы приложения OTT
Android TV
ОС
Android TV™ 9 (Pie)
Предустановленные приложения
Netflix*
YouTube
Магазин Google Play*
Google Play Фильмы
Google Play Игры
YouTube Music
Объем флэш-памяти
16 ГБ*
Специальные гостиничные функции
Гостиничный режим
Управление параметрами включения
Ограничение громкости
Блокировка меню установки
Блокировка меню
Блокировка джойстика
Режим ограничения для особых учреждений
Регулятор мощности
Режим быстрого запуска
Автоматическое ВКЛЮЧЕНИЕ
Автоматическое выключение
Символика
Настраиваемый главный экран
Настраиваемое приложение начала работы
Название места (Geonames ID)
CMND&Create
Пользовательская панель управления (HTML&APK)
CMND&Control
Редактор списка каналов в офлайн-режиме
Изменение настроек в офлайн-режиме
Дистанционное управление по IP/РЧ
Управление группами телевизоров
Локальные обновления через USB
Мгновенное копирование исходных настроек
Управление
Система AppControl
Базовое управление ТВ на базе Android JEDI
JSON API for TV Control-JAPIT
Протокол Serial Xpress
Crestron Connected
Джойстик
Интерактивные DRM
VSecure
PlayReady Smooth Streaming
Получение дохода
Функция MyChoice
Пульт ДУ
Индикация заряда батареи
Умный дверной замок с пультом ДУ и аккумулятором
Кнопка часов светится в темноте
CMND&Check-In
Имя гостя
Язык гостя
Сообщения
Оплата через ТВ
Экспресс-оплата
Общий доступ
Встроенный Chromecast Ultra
Безопасный общий доступ
Общий доступ с управлением по сети
Комфорт
Google Ассистент*
Вход в учетную запись Google
Прогноз погоды
Поддержка более 40 языков меню
Часы в выключенном состоянии
Theme TV
Сигнал будильника
Таймер отключения
Функции для сферы здравоохранения
Управление
Многофункциональный пульт ДУ
Совместимость с системой вызова персонала
Комфорт
Обратная связь
Независимое отключение звука основного динамика
Безопасность
Двойная изоляция, класс II
Огнестойкий материал
Мультимедиа
Поддерживаемые параметры видеовоспроизведения
Форматы: H.264/MPEG4 AVC
MPEG1
MPEG2
MPEG4
WMV9/VC1
HEVC
Контейнеры: AVI, MKV
VP9
Поддерживаемые аудиоформаты
MP3
AAC
WAV
WMA версии 2 до версии 9.2
WMA-PRO (версия 9 и 10)
Поддерживаемые форматы субтитров
SRT
SMI
TXT
Поддерживаемые форматы изображения
JPG
PNG
BMP
GIF
Аудио
Выходная мощность
20 (2 x 10)
Вт
Выход на АС для ванной комнаты
1,5 Вт, моно, 8 Ом
Акустические системы
2,0
Направленный вниз
Характеристики звука
DTS-HD
Поддержка Dolby Atmos
Dolby MS12D
AC-4
DTS Studio Sound
Питание
Электропитание
220–240 В перем. тока, 50–60 Гц
Температура окружающей среды
0 °C - 40 °C
Энергопотребление в режиме ожидания
< 0,3 Вт
Маркировка класса энергоэффективности
F
Маркировка энергоэффективности ЕС
75
Вт
Функции энергосбережения
Режим ECO
Таймер автоматического выключения
Световой датчик
Регистрационный номер EPREL
936014
Аксессуары
В комплекте
Пульт ДУ 22AV2005B/00
2 батареи типа AAA
Шнур питания
Гарантийный талон
Брошюра с важной юридической информацией и сведениями о безопасности
Подставка с угловыми ножками
Дополнительный
Пульт ДУ с голосовым управлением 22AV2025B/00
Пульт ДУ с простыми элементами управления 22AV1601B/12
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