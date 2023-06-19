    Signage Solutions Дисплей E-Line

    65BDL3052E/00

    Интерактивный дисплей для обучения

    Сенсорный дисплей Philips E-Line обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 20 точек касания. ОС Android и прочное стекло с эффектом защиты от бликов обеспечит надежную повседневную работу в образовательных учреждениях.

    С мультисенсорной технологией

    • 65"
    • На базе ОС Android
    • Multi-touch
    Управляйте, отслеживайте и поддерживайте с CMND & Control

    Подключайте дисплеи к сети посредством подключения ЛВС. CMND & Control позволяет выполнять такие важные функции, как управление входными разъемами и отслеживание состояния дисплея. И неважно, сколько дисплеев в сети — один или сто.

    Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

    Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD50 напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

    ОС Android: используйте свое собственное приложение

    Дисплей на базе Android — одной из самых продвинутых операционных систем — позволяет сохранять любые приложения в памяти дисплея. Вы также можете изучить богатую библиотеку приложений Android и воспроизводить контент из нее. Благодаря функции составления расписания можно планировать отображение приложений и контента в зависимости от потребностей ваших клиентов и времени суток. Функция автоматической ориентации позволяет легко выбирать портретный или альбомный режим отображения.

    Поверхность дисплея

    Антиблик, защита от отражений и немаркое стекло 7 MoH.

    Мультисенсорная технология с поддержкой до 20 прикосновений

    Создайте эффективную среду для совместной работы благодаря системе с 20 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом, что делает его лучшим выбором для образования, общественных мест, корпоративного использования, гостиниц и розничных магазинов. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

    Встроенный режим маркерной доски

    Мотивируйте людей на совместную работу с режимом маркерной доски. Просто включите эту функцию, чтобы превратить дисплей в холст для творчества, где пользователи смогут рисовать как руками, так и с помощью специальных стилусов. Все на экране можно сохранить для простой печати или отправки в виде изображения.

    • Изображение/дисплей

      Размер экрана по диагонали (метрич.)
      163.9  см
      Размер экрана по диагонали (в дюймах)
      65  (дюймы)
      Формат изображения
      16:9
      Разрешение панели
      3840 x 2160
      Шаг пикселей
      0,372 (Г) x 0,372 (В) [мм]
      Оптимальное разрешение
      3840 x 2160 при 60 Гц
      Яркость
      350  кд/м²
      Цвета дисплея
      1,07 млрд
      Коэфф. контрастности (типич.)
      1200:1
      Время отклика (типич.)
      8  мс
      Угол просмотра (по горизонтали)
      178  градусов
      Угол просмотра (по вертикали)
      178  градусов
      Улучшение изображения
      • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
      • 3D гребенчатый фильтр
      • Компенсация движ., деинтерлейсинг
      • Прогрессивное сканирование
      • 3D MA деинтерлейсинг
      • Динамическое повышение контрастности
      Технология панели
      ADS
      Операционная система
      Android 8,0
      Разрешение UI ОС
      1920 x 1080 при 60 Гц

    • Подключения

      Цифровой аудиовыход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Видеовход
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
      • USB 2.0 (x4)
      • USB-C (до 65 Вт)
      Аудиовход
      Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
      Другие подключения
      • OPS
      • micro SD
      • USB-B (x3)
      Внешнее управление
      • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
      • RJ45
      • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм

    • Комфорт

      Ориентация
      Альбомный режим (18/7)
      Функции сохранения экрана
      Сдвиг пикселей, низкая яркость
      Управление с клавиатуры
      Блокируемый
      Сигнал пульта ДУ
      Блокируемый
      Сквозной канал сигнала
      • RS232
      • Проходной вход IR
      Простая установка
      • Выход AC
      • Специальная подставка
      Другие удобства
      Ручки для переноски
      Возможность сетевого управления
      • RS232
      • RJ45

    • Звук

      Встроенные АС
      2 x15 Вт

    • Питание

      Электропитание
      100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
      Потребляемая мощность (типич.)
      155  Вт
      Потребление (макс.)
      376 Вт
      Энергопотребление в режиме ожидания
      <0,5 Вт
      Функции энергосбережения
      Smart Power
      Маркировка класса энергоэффективности
      G

    • Поддерживаемое разрешение дисплея

      Компьютерные форматы
      • 720 x 400, 70 Гц
      • 832 x 624, 75 Гц
      • 1440 x 900, 60 Гц
      • 1600 x 900, 60 Гц
      • 1680 x 1050, 60 Гц
      • 1920 x 1080, 60 Гц
      • 1024 x 768, 60 Гц
      • 1152 x 870, 75 Гц
      • 1280 x 1024, 60 Гц
      • 1280 x 720, 60 Гц
      • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
      • 640 x 480, 60, 67, 75 Гц
      • 800 x 600, 60 Гц
      Видеоформаты
      • 480i, 60 Гц
      • 480p, 60 Гц
      • 720p, 50, 60 Гц
      • 1080i; 50, 60 Гц
      • 1080p, 50, 60 Гц
      • 2160p, 30, 60 Гц
      • 576i, 50 Гц
      • 576p, 50 Гц

    • Размеры

      Крепление для специальной подставки
      100x100 мм, 6xM4L6
      Ширина устройства
      1494,3  миллиметра
      Высота устройства
      883,2  миллиметра
      Вес
      43.15  кг
      Глубина устройства
      99,5 (макс. глубина) / 78,5 (глубина с настенным креплением)  миллиметра
      Ширина устройства (в дюймах)
      58,83  (дюймы)
      Высота устройства (в дюймах)
      34.77  (дюймы)
      Настенное крепление
      400 x 400 мм, M8
      Глубина устройства (в дюймах)
      3,92 (макс. глубина) / 3,09 (глубина с настенным креплением)  (дюймы)
      Ширина рамки
      17,8 мм (верх/право/лево) x 31,7 мм (низ)

    • Вес

      Изделие с упаковкой (кг)
      52,7  кг
      Изделие с упаковкой (фунты)
      116,18  фунта
      Изделие без подставки (кг)
      43,15  кг
      Изделие без подставки (фунты)
      95,13  фунта

    • Условия эксплуатации

      Высота
      0–3000 м
      Диапазон температур (эксплуатация)
      0–40  °C
      Среднее время между отказами
      50 000  часов
      Диапазон температур (хранение)
      -20–60  °C
      Относительная влажность (во время работы)
      20–80 % (без конденсации)
      Относительная влажность (во время хранения)
      5–95 % (без конденсации)

    • Мультимедийные приложения

      USB — воспроизведение видео
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP9
      USB — воспроизведение изображений
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB — воспроизведение аудио
      • AAC
      • MPEG
      • HEAAC

    • Встроенный плеер

      ЦП/процессор
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Память
      3 ГБ DDR3
      Память
      16 ГБ EMMC

    • Аксессуары

      Аксессуары в комплекте
      • Ткань для очистки (x1)
      • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
      • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
      • Логотип Philips (x1)
      • Краткое руководство (x1)
      • Пульт ДУ и батареи типа AAA
      • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
      • Стилус (x2)
      • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
      • Кабель RS232
      • Шнур питания сети переменного тока
      • Зажим для кабеля (x3)
      • Крышка выключателя AC и винт x1
      • Кабель DVI-D
      • Крышка для USB и винты
      Дополнительные аксессуары
      Интерактивные модули

    • Прочее

      Языки экранных меню
      • Арабский
      • Голландский
      • Датский
      • Английский
      • Французский
      • Финский
      • Немецкий
      • Итальянский
      • Японский
      • Норвежский
      • Польский
      • Португальский
      • Русский
      • Испанский
      • Шведский
      • Упрощенный китайский
      • Турецкий
      • Традиционный китайский
      Гарантия
      Гарантия на 5 год
      Подтвержденное соответствие нормативам
      • CE
      • FCC класса A
      • RoHS
      • CB
      • EAC
      • ЭМП
      • ETL

    • Характеристики

      Технология Multi-Touch
      Безинтервальный ИК-сенсор
      Точки касания
      20 одновременно активных точек касания
      Plug & Play
      Поддержка стандарта HID
      Защитное стекло
      • Без бликов
      • Закаленное защитное стекло 7MOHS

