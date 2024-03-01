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Signage Solutions Дисплей для совместной работы

65BDL3152E/00
  • Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения Интерактивный дисплей для обучения
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    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

    65BDL3152E/00

    Интерактивный дисплей для обучения

    Этот интерактивный дисплей обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 40 точек касания. ОС Android 13 и прочное стекло с эффектом защиты от бликов и отражений обеспечат надежную повседневную работу в загруженных средах.

    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

    Интерактивный дисплей для обучения

    Этот интерактивный дисплей обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 40 точек касания. ОС Android 13 и прочное стекло с эффектом защиты от бликов и отражений обеспечат надежную повседневную работу в загруженных средах.

    Интерактивный дисплей для обучения

    Этот интерактивный дисплей обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 40 точек касания. ОС Android 13 и прочное стекло с эффектом защиты от бликов и отражений обеспечат надежную повседневную работу в загруженных средах.

    Signage Solutions Дисплей для совместной работы

    Интерактивный дисплей для обучения

    Этот интерактивный дисплей обеспечит эффективную совместную работу благодаря поддержке 40 точек касания. ОС Android 13 и прочное стекло с эффектом защиты от бликов и отражений обеспечат надежную повседневную работу в загруженных средах.

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      Интерактивный дисплей для обучения

      С мультисенсорной технологией

      • 65"
      • На базе ОС Android
      • Multi-touch

      Сенсор без рамки

      Преподаватели и студенты могут транслировать контент напрямую с разных устройств через AirPlay, Google Cast и Miracast.

      Android SoC для простой интеграции программ и приложений

      Наша встроенная ОС Android 13 была разработана специально для создания безопасной профессиональной системы на чипе (SoC) нового уровня. Сохраняйте любимые приложения и ПО напрямую на дисплей или выбирайте из огромной библиотеки приложений Android и воспроизводите контент с их помощью.

      Мультисенсорная технология с поддержкой до 40 прикосновений

      Создайте эффективную среду для совместной работы и эффективного обучения благодаря системе с 40 точками прикосновения. Этот дисплей идеально подходит для совместного выполнения заданий и состязаний, позволяя привлекать внимание аудитории любым контентом. Сенсорная панель совместима с HID и поддерживает подключение Plug & Play.

      Слот OPS для встраивания в ПК без проводов

      Интегрируйте полноценный ПК или Android-модуль CRD напрямую с профессиональным дисплеем Philips. Слот OPS располагает всеми необходимыми соединителями для работы подключаемого решения, включая подачу питания.

      Philips ScreenShare —беспроводное подключение любых устройств

      Philips ScreenShare позволяет преподавателям и студентам без труда транслировать экран своих устройств на любой ОС через браузер или приложения на интерактивном дисплее Philips E-Line.

      Поддержка PPDS Wave для удаленного управления дисплеем

      Ваш дисплей с поддержкой PPDS Wave позволяет управлять и обслуживать это устройство удаленно и откуда угодно. Эта инновационная облачная платформа позволяет свободно управлять устройствами, легко готовить их к работе, отслеживать состояние дисплеев, обновлять встроенное ПО, управлять основным контентом и составлять расписание работы. Оцените экономию времени и сил, а также экологичность.

      • Взаимодействие

        Цифровой аудиовыход
        • Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        • SPDIF
        Видеовход
        • VGA (аналоговый D-Sub) (x1)
        • USB-C (до 65 Вт)
        • HDMI 2.0 (x3)
        • USB 2.0 (x1)
        • USB 3.0 (x4)
        Аудиовход
        Разъем 3,5 мм для наушников (x1)
        Другие подключения
        • OPS
        • micro SD
        • USB-B (x3)
        Внешнее управление
        • Разъем IR (вход/выход) 3,5 мм
        • Разъем RS232C (вход/выход) 2,5 мм
        • RJ45, 2 шт.

      • Изображение/дисплей

        Размер экрана по диагонали (метрич.)
        163.9  см
        Размер экрана по диагонали (в дюймах)
        65  (дюймы)
        Формат изображения
        16:9
        Разрешение панели
        3840 x 2160
        Шаг пиксела
        0,372 (Г) x 0,372 (В) [мм]
        Оптимальное разрешение
        3840 x 2160 при 60 Гц
        Яркость
        350  кд/м²
        Цвета дисплея
        1,07 млрд
        Коэфф. контрастности (типич.)
        1200:1
        Время отклика (типич.)
        8  мс
        Угол просмотра (по горизонтали)
        178  градусов
        Угол просмотра (по вертикали)
        178  градусов
        Улучшение изображения
        • Режим 3/2 – 2/2 Motion Pull Down
        • 3D гребенчатый фильтр
        • Компенсация движ., деинтерлейсинг
        • Прогрессивное сканирование
        • 3D MA деинтерлейсинг
        • Динамическое повышение контрастности
        Технология панели
        ADS
        Операционная система
        Android 13
        Разрешение UI ОС
        1920 x 1080 при 60 Гц

      • Удобство

        Ориентация
        Альбомный режим (16/7)
        Функции сохранения экрана
        Сдвиг пикселей, низкая яркость
        Управление с клавиатуры
        Блокируемый
        Сигнал пульта ДУ
        Блокируемый
        Сквозной канал сигнала
        • RS232
        • Проходной вход IR
        Простая установка
        • Выход AC
        • Специальная подставка
        Другие удобства
        Ручки для переноски
        Возможность сетевого управления
        • RS232
        • RJ45

      • Звук

        Встроенные АС
        2x16 Вт

      • Мощность

        Электропитание
        100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
        Потребляемая мощность (типич.)
        TBD  Вт
        Потребление (макс.)
        Следует указать
        Энергопотребление в режиме ожидания
        <0,5 Вт
        Функции энергосбережения
        Smart Power
        Маркировка класса энергоэффективности
        G

      • Поддерживаемое разрешение дисплея

        Компьютерные форматы
        • 720 x 400, 70 Гц
        • 832 x 624, 75 Гц
        • 1440 x 900, 60 Гц
        • 1600 x 900, 60 Гц
        • 1680 x 1050, 60 Гц
        • 1920 x 1080, 60 Гц
        • 1024 x 768, 60 Гц
        • 1152 x 870, 75 Гц
        • 1280 x 1024, 60 Гц
        • 1280 x 720, 60 Гц
        • 3840 x 2160, 30, 60 Гц
        • 640 x 480, 60, 67, 75 Гц
        • 800 x 600, 60 Гц
        Видеоформаты
        • 480i, 60 Гц
        • 480p, 60 Гц
        • 720p, 50, 60 Гц
        • 1080i; 50, 60 Гц
        • 1080p, 50, 60 Гц
        • 2160p, 30, 60 Гц
        • 576i, 50 Гц
        • 576p, 50 Гц

      • Размеры

        Крепление для специальной подставки
        Следует указать
        Ширина устройства
        1488  миллиметра
        Высота устройства
        896  миллиметра
        Вес
        35  кг
        Глубина устройства
        87  миллиметра
        Ширина устройства (в дюймах)
        58,58  (дюймы)
        Высота устройства (в дюймах)
        35.28  (дюймы)
        Настенное крепление
        600 x 400 мм, M8
        Глубина устройства (в дюймах)
        3,43  (дюймы)
        Ширина рамки
        Следует указать

      • Вес

        Изделие с упаковкой (кг)
        44,7  кг
        Изделие с упаковкой (фунты)
        98,55  фунта
        Изделие без подставки (кг)
        35  кг
        Изделие без подставки (фунты)
        77,16  фунта

      • Условия эксплуатации

        Высота над уровнем моря
        0—5000 м
        Диапазон температур (эксплуатация)
        0–40  °C
        Среднее время между отказами
        50 000  часов
        Диапазон температур (хранение)
        -20–60  °C
        Относительная влажность (во время работы)
        10–90 % (без конденсации)
        Относительная влажность (во время хранения)
        10–90 % (без конденсации)

      • Мультимедийные приложения

        USB — воспроизведение видео
        • H.263
        • H.264
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP9
        USB — воспроизведение изображений
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        USB — воспроизведение аудио
        • AAC
        • MPEG
        • HEAAC

      • Встроенный плеер

        ЦПУ
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        Многоядерный Mali-G52
        Память
        4 ГБ ОЗУ
        Хранение
        32 Гб eMMc

      • Принадлежности

        Аксессуары в комплекте
        • Ткань для очистки (x1)
        • Кабель HDMI (3 м, 1 шт.)
        • Кабель с ИК-датчиком (1,8 м, 1 шт.)
        • Логотип Philips (x1)
        • Краткое руководство (x1)
        • Пульт ДУ и батареи типа AAA
        • Кабель шлейфового соединения RS232 (x1)
        • Стилус (x2)
        • Кабель USB A–B (3 м, 1 шт.)
        • Кабель RS232
        • Шнур питания сети переменного тока
        • Зажим для кабеля (x3)
        • Крышка выключателя AC и винт x1
        • Кабель DVI-D
        • Крышка для USB и винты
        Дополнительные принадлежности
        Интерактивные модули

      • Прочее

        Языки экранных меню
        • Арабский
        • Голландский
        • Датский
        • Английский
        • Французский
        • Финский
        • Немецкий
        • Итальянский
        • Японский
        • Норвежский
        • Польский
        • Португальский
        • Русский
        • Испанский
        • Шведский
        • Упрощенный китайский
        • Турецкий
        • Традиционный китайский
        Гарантия
        Гарантия — 5 лет
        Подтвержденное соответствие нормативам
        • CE
        • FCC класса A
        • RoHS
        • CB
        • EAC
        • ЭМП
        • ETL

      • Интерактивность

        Технология Multi-Touch
        Безинтервальный ИК-сенсор
        Точки касания
        40 одновременно активных точек касания
        Plug and play
        Поддержка стандарта HID
        Защитное стекло
        • Без бликов
        • Закаленное защитное стекло 7MOHS

      Что входит в комплект?

      Другие продукты в комплекте

      • Дополнительные аксессуары: Интерактивные модули

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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